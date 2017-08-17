当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 跨境电商市场分析④：日本最受欢迎的十大购物网站

跨境电商市场分析④：日本最受欢迎的十大购物网站

时间: 2017-08-17 16:38 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本多家出版商指责App Store涉嫌盗版 条评论 日本多家出版商周二指责苹果，称其网上应用商店出售的部分日本数字图书涉嫌盗版，其中包括村上春树蛰伏7年后的震撼新作《1Q84》。 日本图书出版商协会、日本杂志出版商协会、日本电子书出版商协会和数字漫画协会周二在联合发表声明称，苹果应用商店发布的内。。。

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一．日本Shopping类网站排名（前10位）

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1 Amazon.co.jp 进入日本，www.wokou.net.cn

2 Rakuten.co.jp 进入日本网（www.wokou.net.cn）

3 Kakaku.com 日本最新动态-www.wokou.net.cn

4 Dmm.com 日本最新动态-www.wokou.net.cn

5 Shopping.yahoo.co.jp

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6 Amazon.com

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7 Zozo.jp

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8 Yodobashi.com

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9 Ebay.com 日本最新动态-www.wokou.net.cn

10 2ch.sc

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二．日本Shopping类网站流量

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1.Amazon.co.jp（电商平台） 进入日本网（www.wokou.net.cn）

亚马逊于2000年进入日本。销售有书籍、家电和服装等5000多万种商品。

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（1）总流量

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据比邻互动观察，截止到2014年7月，Amazon.co.jp在百货类购物网站排名第9，用户访325万/天，平均停留时间为7:07，平均停留页数为6.56，跳出率为33.22%。 copyright 进入日本

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

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（3）各渠道流量占比

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2.Rakuten.co.jp（电商平台）

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乐天（Rakuten）是日本最大虚拟商业街，隶属于日本乐天株式会社。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

虚拟商店街“乐天市场”和旅行预约“乐天旅游”等网络服务领域2012财年（截至12年12月）的销售额为2858亿日元。

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（1）总流量 本文来自进入日本网

据比邻互动观察，截止到2014年7月，Rakuten.co.jp在购物类网站排名第23，用户访问量7350万/天，平均停留时间为10:28，平均停留页数为12.26，跳出率为29.83% 本文来自进入日本网

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

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（3）各渠道流量占比

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3.Kakaku.com（比价网站） 内容来自进入日本

Kakaku.com是日本本土的一家比价网站，并不直接出售商品,只是提供价格比较服务,用户可以通过每个商品下面的“商店链接”转到各个商店的页面。

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（1）总流量

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据比邻互动观察，截止到2014年7月，Kakaku.com在购物类网站排名96，用户访问量252万/天，平均停留时间为6:34，平均停留页数为7.61，跳出率为31.06% 进入日本网（www.wokou.net.cn）

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

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（3）各渠道流量占比

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4.DMM.com（电商独立网站） copyright 进入日本

DMM.com是由株式会社DMM.com（旧社名Digital Media Mart）运营的电子商务网站 。DMM.com售卖产品品类包括：AKB48、SKE48、动画、月额动画、电子书籍、应用程式、DVD/CD出租、各式各样出租、live谈话、优惠券、邮购买卖、P拍卖、FX/CFD、DMM太阳能。（摘自维基百科）

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（1）总流量 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据比邻互动观察，截止到2014年7月，Dmm.com在购物类网站中的排名第88，用户访问量130万/天，平均停留时间为3:33，平均停留页数为3.00，跳出率为42.03%。 本文来自进入日本网

（2）各国流量占比（2013年8月-2014年7月，前5）

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（3）各渠道流量占比 进入日本，www.wokou.net.cn

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5.Shopping.yahoo.co.jp(电商平台)

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Shopping.yahoo.co.jp是雅虎日本旗下的购物网站，仅允许日本本土商家入驻（起码注册信息包含日本本土的电话、住址、银行卡等）。

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（1）总流量

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据比邻互动观察，截止到2014年7月，Shopping.yahoo.co.jp在购物类网站排名第134，用户访问量64万/天，平均停留时间为5:30，平均停留页数为7.63，跳出率为40.66%

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（2）各国流量占比（2014年7月，前5） 本文来自进入日本网

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（3）各渠道流量占比

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6.Amazon.com（电商平台）

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亚马逊公司（Amazon），是美国最大的一家网络电子商务公司，位于华盛顿州的西雅图。是网络上最早开始经营电子商务的公司之一，亚马逊成立于1995年，一开始只经营网络的书籍销售业务，现在则扩及了范围相当广的其他产品，已成为全球商品品种最多的网上零售商和全球第2大互联网公司，在公司名下，也包括了AlexaInternet、a9、lab126、和互联网电影数据库（Internet Movie Database，IMDB）等子公司。

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（1）总流量

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据比邻互动观察，截止到2014年7月，Amazon.com在百货类购物网站排名第1，用户访问量3380万/天，平均停留时间为7:07，平均停留页数为7.38，跳出率为35.21% 内容来自进入日本

（2）各国流量占比（2014年7月，前5）

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（3）各渠道流量占比 进入日本，www.wokou.net.cn

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7.Zozo.jp（电商独立网站）

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日本潮流服饰购物网站。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

（1）总流量 内容来自进入日本

据比邻互动观察，截止到2014年7月，，Ikea.com在购物类网站中的排名第371，用户访问量11万/天，平均停留时间为9:15，平均停留页数为19.00，跳出率为22.48%

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（2）各国流量占比（2014年7月，前5） 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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（3）各渠道流量占比

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8.Yodobashi.com（电商独立网站） copyright 进入日本

创立于1960年4月的淀桥相机（YodobashiCamera）是日本的超大型连锁购物中心，目前东京有14间分店，全日本共20几间，主要销售各种生活家电、游戏品，电器、3C等产品，品项超过85万个，在日本零售业中，单店销售额与单人销售额均为日本第一。

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Yodobashi.com是其线上商店。 copyright 进入日本

（1）总流量

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据比邻互动观察，截止到2014年7月，Yodobashi.com在消费电子类购物网站排名第48，用户访问量14万/天，平均停留时间为4:43，平均停留页数为6.46，跳出率为34.05%

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（2）各国流量占比（2014年7月，前5）

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（3）各渠道流量占比

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9.Ebay.com（电商平台）

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eBay（EBAY，中文电子湾、亿贝、易贝）是一个管理可让全球民众上网买卖物品的线上拍卖及购物网站。ebay于1995年9月4日由Pierre Omidyar以Auctionweb的名称创立于加利福尼亚州圣荷西。人们可以在ebay上通过网络出售商品。 copyright 进入日本

（1）总流量 内容来自进入日本

据比邻互动观察，截止到2014年7月，Ebay.com在购物类网站排名第2，用户访问量2500万/天，平均停留时间为9:59,平均停留页数为11.05，跳出率为27.99%

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（2）各国流量占比（2014年7月，前5）

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（3）各渠道流量占比 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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