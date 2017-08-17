当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 韩媒：中国游客购物过程复杂 日本人买完就走

韩媒：中国游客购物过程复杂 日本人买完就走

时间: 2017-08-17 04:40 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：新年临近，继“VISIT JAPAN”项目后日本观光厅再次面向访日外国游客全力启动了“JAPANBigWelcomeCampaign”大型优惠活动，以期提振日本旅游、吸引更多外国旅客。 该项活动从2011年11月18日至2012年3月31日、为期4个月。活动期间，日本各地商家将向外国游客推荐日本国。。。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

点击图片进入下一页

copyright 进入日本

参考消息网6月20日报道 外媒称，去年访问韩国的中国游客达612万名，他们是驱动韩国经济的大手笔。那么，他们到底去哪儿、买什么、怎么购买呢。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据韩国《朝鲜日报》网站6月17日报道，IT（信息技术）企业LG CNS以3000多名中国游客为对象，他们以在大型超市、免税店紧紧跟随中国游客，在首尔明洞进行采访或进行问卷调查等方式，对他们的购物形态进行了分析。以这种调查结果为基础，开设了中国人在当地可以购买韩国物品的逆向海外购物“韩友赞”。

copyright 进入日本

游客是“好奇心浓重的探险家”型

日本最新动态-www.wokou.net.cn

LG CNS为分析中国游客的购物形态来到大型超市和免税店。两人一组紧紧跟随在中国游客和日本游客身后。他们从游客进入卖场的瞬间到结束购物坐上出租车的全过程都一直悄悄跟在游客后面。听游客的谈话，详细记录下他们的每个行动。服务革新组陈润静（音）科长说“两个月半中紧紧跟随游客，发现了中国游客和日本游客购物具有鲜明差异”。

进入日本，www.wokou.net.cn

报道称，例如4人家庭的中国游客平均购物形态如此。他们进入大型超市后，女人们选择商品的同时，男人们去食品柜台品尝免费食物。陈科长表示“相对于计划好的消费，中国人的特性是逛卖场内的每个柜台因此动线较长”。购物时，分散的家人聚集在一起商讨，如果周围有韩国人买某个商品，中国人也会留心这个商品，进行同样的选择。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本人有所不同。进入卖场后，立即把记录在智能手机或便条纸上的购买目录铺展在购物车上。与到处观看的中国人不同，日本人只寻找自己想要的物品，购买后离开。就算购物时遇到什么困难，一般不会向别人请教，只是仔细阅读商品信息，很少寻求别人的帮助。 进入日本，www.wokou.net.cn

中国大陆人和台湾游客的购物形态不同 copyright 进入日本

LG CNS以这种调查为基础，，将购买潜力大的“中华圈游客”作为主要目标。但是“中国文化圈是不是大同小异”的想法，在在首尔购物、景点等处对450多名中华圈游客进行集中采访后，被无情打碎了。中国大陆、台湾地区及香港等地游客的购物倾向各具特色。

本文来自进入日本网

报道称，台湾、香港游客选择多种品牌，出手大方。但是由于当地购物条件也不错，只使用韩国商品的样品而不购买的人也很多。而中国大陆人则集中购买韩国的有名品牌，好像已经为购物定下了目标。

本文来自进入日本网

LG CNS在描绘逆向海外购物的基础设计图时，对在进入中国的LG电子、LG DISPLAY、LG化学等集团系列公司的中国员工2500名进行了线上问卷调查。获得了“韩国产品价格合理，品质优良”、“有正品保证书”、“主要购买化妆品、幼儿用品”、“用支付宝付款很方便”等回答。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

在网站正式开张以前，以中国当地LG员工为对象进行了三个月的试营业，结果出现了问题。那就是中国人加入时比较顾忌输入自己的真实姓名、生日和地址，甚至昵称重复检查。B2C事业组朴善映科长表示“结果在最终开张之前，只好简化加入程序，只核实邮箱和手机号码”。 内容来自进入日本

经过这些过程，意为“值得信赖的朋友的推荐”的韩朋攒网站终于在去年9月开张了。负责服务企划的顾客事业责任人李致宪（音）表示“虽然是必须有认识的人的推荐才能加入的封闭型‘会员制服务’，现有会员12万名，通过人们的口口相传”，“今年的会员目标是突破100万名”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

copyright 进入日本

点击图片进入下一页

本文来自进入日本网

资料图：中国游客在韩国首尔的乐天免税店里排队等待付款。新华社记者姚琪琳摄 copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

【延伸阅读】朴槿惠视察遇中国游客：请转告中国人韩国很安全

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本，www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

点击图片进入下一页 copyright 进入日本

14日下午朴槿惠总统访问了首尔大学医院MERS患者隔离病区，听医院有关人士进行说明。（《朝鲜日报》网站）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

参考消息网6月15日报道 韩国总统朴槿惠14日前往了正在运营MERS隔离病区的首尔钟路区首尔大学医院和受到MERS打击的东大门商业街。作为第四次MERS现场访问，当天原本是朴槿惠的访美出国日。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

据《朝鲜日报》网站6月15日以《朴槿惠在东大门见到中国游客：请转告韩国很安全》为题报道称，朴槿惠下午依次访问了首尔大学医院内部的MERS甄别诊疗所和隔离病区，听取了医疗人员关于建议和治疗的报告。首尔大学医院收治着被称为“MERS医生”的35号患者等5名患者。朴槿惠通过监视画面看到了在隔离病房里为患者进行治疗的医疗人员并通过电话与他们交谈。朴槿惠听到院方人士说“门诊患者减少了35%”时，说：“应该让国民知道（患者们）正在彻底被隔离和管理。”“有很多地方在声援献身于工作的医疗人员。”

本文来自进入日本网

朴总统接着来到了东大门商业城中一家因外国游客急剧减少和国内消费萎缩而陷入困难的商家。她询问了商人们的销售情况，安慰他们说：“请充分利用6月税金缴纳（期限）延长和小工商户特别资金支援这些政府的优惠政策。”还亲自购买了发卡和两套连衣裙。她还对在这里见到的中国游客说：“回国后，请跟周围的人说韩国正在彻底应对MERS，所以可以放心来韩国。”

本文来自进入日本网

（2015-06-15 14:54:00）

copyright 进入日本

copyright 进入日本

【延伸阅读】MERS疫情在韩扩散 取消赴韩游中国游客6月或达10万

内容来自进入日本

参考消息网6月10日报道 台媒称，韩国旅游业者估计，受中东呼吸综合征（MERS）疫情影响，预计6月将有10万名中国大陆观光客取消赴韩国旅游。韩国观光公社则说，目前已约1.7万名陆客取消赴韩。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

据台湾“中央社”网站6月10日报道，MERS疫情在韩国有扩大趋势，北京《新京报》10日报道称，大陆旅游业者都接到了国家旅游局等部门关于禁止赴韩国旅游的警告。多家旅行社则已收到消费者取消赴韩国旅游的申请。 进入日本，www.wokou.net.cn

报道引述一名负责大陆业务的韩国旅行社人员的话称，受MERS疫情影响，6月取消赴韩国旅游的陆客预计将达10万人。

进入日本，www.wokou.net.cn

韩国观光公社则说，取消赴韩国旅游的外国观光客目前超过2万人，其中85%是大陆游客。

内容来自进入日本

copyright 进入日本

本文来自进入日本网

点击图片进入下一页 本文来自进入日本网

当地时间2015年6月8日，韩国首尔，游客戴口罩防止感染中东呼吸综合征(MERS)。

内容来自进入日本

（2015-06-10 09:46:00） 内容来自进入日本

本文来自进入日本网

【延伸阅读】西班牙酒店欲迎合中国游客:不安排房号带4的房间 日本最新动态-www.wokou.net.cn

参考消息网6月9日报道 外媒称，今年到西班牙的中国游客将达到30万，到这个十年末更是将达到100万，眼下各个酒店都在争相作出调整，希望能获得“适合中国人”的酒店称号。

内容来自进入日本

据英国《卫报》网站6月8日报道，“西班牙是排在法国和美国之后的第三大旅游目的地，而它在中国却不出名，这太说不过去了，”“友好中国”组织的首席执行官库尔特·格勒奇说。该组织颁发的“适合中国人”称号在28个欧盟国家都被认可。世界旅游组织预计，今年将有1亿中国人出国旅游。 copyright 进入日本

西班牙酒店作出的调整包括，不让中国游客住在四层或者房号带有4的房间。因为在中国话里4与“死”谐音，因此中国人都想避开这个数字。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

在欢迎客人的时候不要有身体接触，酒店的名片应该双手递上。餐厅的菜单和其它酒店信息应有中文，水果应切好片而不是整个送上。餐食应配有热水，尤其是客人点了肉菜的时候，所有的房间都应配备烧水壶，尽管有些客人常用水壶下面条。

本文来自进入日本网

此外，服务员要记得先给最年长或受教育程度最高的人服务。不能用手指指点，而要用手掌示意。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

“口口相传在中国很有用，”格勒奇说：“假如一个中国人觉得哪里很好，就会有更多的人来。常常不需要多大的投资就能成为‘适合中国人’的酒店。”

日本最新动态-www.wokou.net.cn

他建议，服务员可以学几句简单的中文，比如问客人对餐厅的菜品是否满意等等。

进入日本，www.wokou.net.cn

报道说，目前西班牙有14家酒店被评为“适合中国人”的酒店。“被一个获得认可的机构评为‘适合中国人’的酒店非常有助于跟中国公司打交道以及在新兴市场的推广营销，”宾奇酒店连锁集团的市场总监亚历克斯·罗德里格斯说。该公司在马拉加的五星级酒店已获得了‘适合中国人’的酒店称号，公司正准备为其巴塞罗那的三家酒店申请这一称号。 本文来自进入日本网

不过格勒奇承认，中国人并不是最受欢迎的游客，尤其是那些第一次出国的中国人。“他们很粗鲁，让人觉得无礼，而且他们说话很大声，常在非吸烟区大肆吸烟。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

一家在2013年就获得了‘适合中国人’称号的巴塞罗那酒店不想再参与这一评定活动了，因为这赶走了其他一些客人。一名酒店发言人说，尤其是德国人在听到酒店住了中国人时往往会取消预订。 内容来自进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。