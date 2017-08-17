当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 国美携手日本零售巨头BIC CAMERA进军海外购物

国美携手日本零售巨头BIC CAMERA进军海外购物

时间: 2017-08-17 21:00 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中新网10月15日电 据日本中文导报网报道，由于中国国庆节长假和日本实行免税品扩大的新制度重叠，目前来日本旅游购物的中国客人剧增，中国人的日本扫货又掀高潮。据有关方面透露，10月1日-7日的银联卡在日刷卡金额，已经达到了2013年同期的3倍。 在东京银座，手拿刚刚购入的名牌包的中国游客到处可见，东。。。

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今年海外购掀起热潮不断，比如双十一天猫[微博]引入近50家海外品牌，接踵而来的黑五购物节，不必漂洋过海，国内的剁手党照样“买买买”。现在，海淘阵营又增新玩家——12月7日，国美携手日本零售巨头BIC CAMERA(必客家美乐)进军海外购物。 copyright 进入日本

得益于线下门店的优势，国美的海外购打造的是O2O平台。简单来说，国美通过在实体门店体验和在线同步上线海外购平台，全方位满足消费者对于日本商品需求，同时打造全零售渠道，享受先试再买的海外购新体验。

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国美总裁王俊洲表示，海外购物的市场在启动期会充满各种机会，但存活下来的关键在于是否具有核心竞争力，能否给用户持续提供价值。而这个而新竞争力关键在于是否正品、价格如何以及物流快慢，这是消费者海外购物普遍关心的三大问题，也是众多平台所面临的难题。王俊洲指出，要解决以上痛点在于海外的供应链能否支撑。

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早在去年下半年开始搭建海外购物平台的国美，提出自营商品由保税仓发货，快速清关，指定物流发货，保证送达速度。率先瞄准日本市场后，国美在日本大阪建立仓库，因此，用户下单后，BIC CAMERA将商品配送到国美的仓库，国美每周一次船运商品到国内的保税仓库，在完成报关手续之后，送货到消费者手中。据了解，消费者从下单到送达大约需要2至3周的时间。 内容来自进入日本

同时，国美在正品、价格、购物便捷、以及体验等四个方面提出了举措。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

国美为保证货采源头，通关流程由政府监管。另一方面，今年7月成立了国美日本公司，为挑选正品、好货提供了保障。在价格方面，国美独创费者F2C模式(Factory to Customer)模式，供应链首选境外著名生产制造企业及大型零售商合作，并减少中间环节，省去中间环节的费用让利于消费者。

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在购物渠道上，国美海外购全面布局线上平台，PC端、移动端、包括微店将同步上线海外购平台，，为消费者提供便捷的消费方式。同时，消费者也可直接到国美线下门店直接体验或购买，享受全方面消费体验。未来，国美还将陆续增加如社区超市、Shopping Mall等其他形式的店面，并计划三年内扩充500家线下店面。

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国美选择从日本市场切入海外购物，一方面在于消费者对日本家电、3C等商品高度关注，另一方面在于越来越多中国旅客到日本旅游购物。BIC CAMERA 代表取缔役社长宫嶋宏幸说，“近年来，我们每个月迎接着5万以上中国游客的光临，游客在本公司享受着购物乐趣的同时，提出了希望在中国也可以购买到必客家美乐产品的意见。” 进入日本，www.wokou.net.cn

此次就海外购物合作，双方基于BIC CAMERA大数据系统，初步甄选了赴日中国游客购买频率最高的450多种商品，其中双方具有核心竞争优势的家电3C类商品300多种，美妆、药妆等中国消费者关注较高的商品150多种。这些产品将在国美线下实体门店和海外购日本馆进行销售。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

另外，通过此次合作，BIC CAMERA也将进一步开拓中国国内的消费市场。除了引进产品外，双方的会员积分可以互用;国美也将在中国境内为BIC CAMERA的消费者提供产品保修服务等。

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《2015年(上)中国电子商务市场数据监测报告》显示，2015年上半年，中国跨境电商交易规模为2万亿，同比增长42.8%。随着下半年《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》等政策支持下，海关监管优化、进出口税收政策进一步明确以及便捷购买手段的完善，海外购受到了更多消费者的青睐，选在这个时间点进入海外购物的国美表示，未来将进行全球化布局，陆续开放韩国、澳洲等市场的购物，并提出了向跨境电商O2O NO.1的目标迈进。（来源：二十一世纪商业评论作者：Kimm）

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