当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 五一日本游攻略，刷这些信用卡享各种优惠福利

五一日本游攻略，刷这些信用卡享各种优惠福利

时间: 2017-08-14 02:36 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：前言：据环球时报报道，4月4日下午，中国媒体名人代表团走进日本外务省，对话日本外务副相木原诚二。木原诚二透露，日本政府已制定新目标，要让2020年赴日外国游客人数达到4千万人次，2030年达到6千万人次。为实现这一目标，日本政府将考虑制定相关措施和政策，对更多国家免签将会是措施之一，这些国家中也包。。。

五一日本游攻略，刷这些信用卡享各种优惠福利

2017-04-21 20:01 来源:极果

本文来自进入日本网

进入日本网（www.wokou.net.cn）

原标题：五一日本游攻略，刷这些信用卡享各种优惠福利

进入日本网（www.wokou.net.cn）

推荐理由：距离近 不贵

日本最新动态-www.wokou.net.cn

如果把历史放在一边，日本确实是一个不错的国家。

进入日本，www.wokou.net.cn

最喜欢的日本的地方在于，他的美不会放过细节，不局限于细节。建筑、食物、小学生的书包、衣服上的纽扣......不论大小，都被公平的认真对待。

copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

旅行费用 内容来自进入日本

如果你想上车睡觉下车尿尿，那么跟团游的价格确实很诱人。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

内容来自进入日本

本文来自进入日本网

当然，只有自由行！才有讨论性！相比起泰国，日本的消费水平会高不少，在机酒的预订选择上，也需要更多的考量。

本文来自进入日本网

# 旅社类 #

日本最新动态-www.wokou.net.cn

均以东京为例

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

# 高端酒店类 # 进入日本，www.wokou.net.cn

东京的酒店，一万个不好惹。 内容来自进入日本

copyright 进入日本

copyright 进入日本

copyright 进入日本

copyright 进入日本

# Airbnb # copyright 进入日本

仔细找找能发现性价比高的民宿。别忘了通过朋友的邀请码注册可以节省 200 元！

copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

内容来自进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

# 机票 #

内容来自进入日本

去日本的路上就开始享受一把日本式的服务，不要太棒哇！！！

进入日本网（www.wokou.net.cn）

举例：上海直飞东京 copyright 进入日本

毫无疑问 JAL 最贵

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

内容来自进入日本

内容来自进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

内容来自进入日本

copyright 进入日本

内容来自进入日本

旅行建议 进入日本网（www.wokou.net.cn）

1. 日本个签所需材料 不接受个签，，需要通过旅行社代办，淘宝也有，找个靠谱的就行。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

2. 交通很贵，能不打车就不打车！建议在机场买张地铁卡。然后再感受下分运营商的日本地铁线路！

本文来自进入日本网

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

3. 去日本前别在朋友圈通告天下，以免被迫成为人肉代购。

进入日本，www.wokou.net.cn

信用卡优惠

日本最新动态-www.wokou.net.cn

1. VISA 日本 Premium Outlets 享好礼

本文来自进入日本网

10.31 前 VISA 持卡人在日本（ Premium Outlets） 内刷卡消费，满 40000 日元赠送特别礼品一份。 内容来自进入日本

活动详情 ›

日本最新动态-www.wokou.net.cn

2. 日本 LOTTE DUTY FREE 消费 95 折

本文来自进入日本网

10.31 前，VISA 持卡人在日本（ LOTTE DUTY FREE） 内刷卡消费，可享 85 到 95 折不等的优惠。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

活动详情 ›

内容来自进入日本

3. 建行 JCB 卡日本热门景点门票减 50 copyright 进入日本

使用龙卡 JCB 日本旅行信用卡在携程网预定日本热门景点门票减 50 元。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

活动详情 › 本文来自进入日本网

4. VISA 日本多家商户 95 折 本文来自进入日本网

10.31 前，VISA 持卡人在日本（ BIC CAMERA/ 必酷、Yodobashi Camera、Sofmap、Kojima ）这 4 家商户里刷卡消费，满 5264 日元享 95 折。

内容来自进入日本

不适用与 Apple 产品、劳力士、药妆店及酒类产品。 进入日本，www.wokou.net.cn

活动详情 ›

内容来自进入日本

5. VISA 日本多家购物中心赠 1000 日元礼券

进入日本网（www.wokou.net.cn）

10.31 前，VISA 持卡人在日本 （Isetan 伊势丹、JR Kyoto Isetan、MaruiImai、Iwataya、Mitsukoshi ）这 5 家商户里刷卡消费，满 50000 日元赠 1000 日元【三越伊势丹集团礼品券】。 copyright 进入日本

6. 银联卡日本近铁百货店 95 折 进入日本，www.wokou.net.cn

06.28 前，在日本近铁百货（阿倍野HARUKASU总店），近铁百货店（上本町店）使用银联卡支付，可享受 95 折优惠。 进入日本，www.wokou.net.cn

未满 2000 日元（不含税）的商品，折扣商品、福袋、餐饮店、食品、奢侈品牌等不参与活动。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

活动详情 ›

进入日本，www.wokou.net.cn

7. 交行日本电器、药妆享 8% 优惠

日本最新动态-www.wokou.net.cn

10.31 前，交行信用卡持卡人凭信用卡和活动优惠券至日本 （BIC CAMERA, KOJIMA 及 Sofmap）分店指定门店消费，可享优惠如下

日本最新动态-www.wokou.net.cn

购买电器可享 8% 退税及 7% 折扣优惠；

日本最新动态-www.wokou.net.cn

购买药妆可享 8% 退税及 5% 折扣优惠。

本文来自进入日本网

Apple 产品、奥特莱斯商品、二手商品可退税，不享受折扣。

copyright 进入日本

活动详情 ›

进入日本，www.wokou.net.cn

8. JCB 日本消费满 1200 元返现 100 元

日本最新动态-www.wokou.net.cn

JCB 持卡人至日本高岛屋（新宿店，日本桥店，大阪店，京都店，横滨店）及「 DFS 旗下 T 广场 」（冲绳店）支付金额超过 1200 元人民币或等值外币的，可另外享受 100 元人民币返现。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

需在携程运营平台进行 JCB 信用卡验证并获得商户优惠券。

进入日本，www.wokou.net.cn

活动详情 › copyright 进入日本

9. 兴业银行日本 5 年签证优惠 日本最新动态-www.wokou.net.cn

06.30 前，兴业银行持卡人办理日本 5 年签证享优惠。申请人户籍仅限北京领区。 内容来自进入日本

10. 交通银行日本京王百货店刷卡金奖励 日本最新动态-www.wokou.net.cn

交行信用卡持卡人通过交通银行买单吧 APP、交通银行信用卡官网或官方微信服务号成功注册本活动，至日本京王百货店（新宿店）及 （LIMONE+ ）店，单笔消费满 500 人民币或等值日元，即可享受该笔交易金额 5% 刷卡金奖励。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

活动详情 › copyright 进入日本

Thank You ：） 本文来自进入日本网

一直申请不到试用产品？可能是极果君对你还不了解！上传原创内容，可增加试用机会，点这里：返回搜狐，查看更多

进入日本，www.wokou.net.cn

责任编辑： 日本最新动态-www.wokou.net.cn

声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

阅读 () 进入日本，www.wokou.net.cn

投诉 日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。