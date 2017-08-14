当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 五一日本游攻略，刷这些信用卡享各种优惠福利

2017-04-21 20:01 来源:极果
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原标题：五一日本游攻略，刷这些信用卡享各种优惠福利
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推荐理由：距离近 不贵
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如果把历史放在一边，日本确实是一个不错的国家。
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最喜欢的日本的地方在于，他的美不会放过细节，不局限于细节。建筑、食物、小学生的书包、衣服上的纽扣......不论大小，都被公平的认真对待。
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旅行费用 内容来自进入日本
如果你想上车睡觉下车尿尿，那么跟团游的价格确实很诱人。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
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当然，只有自由行！才有讨论性！相比起泰国，日本的消费水平会高不少，在机酒的预订选择上，也需要更多的考量。
# 旅社类 #
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均以东京为例
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# 高端酒店类 # 进入日本，www.wokou.net.cn
东京的酒店，一万个不好惹。 内容来自进入日本
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# Airbnb # copyright 进入日本
仔细找找能发现性价比高的民宿。别忘了通过朋友的邀请码注册可以节省 200 元！
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# 机票 #
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去日本的路上就开始享受一把日本式的服务，不要太棒哇！！！
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举例：上海直飞东京 copyright 进入日本
毫无疑问 JAL 最贵
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旅行建议 进入日本网（www.wokou.net.cn）
1. 日本个签所需材料 不接受个签，，需要通过旅行社代办，淘宝也有，找个靠谱的就行。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
2. 交通很贵，能不打车就不打车！建议在机场买张地铁卡。然后再感受下分运营商的日本地铁线路！
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3. 去日本前别在朋友圈通告天下，以免被迫成为人肉代购。
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信用卡优惠
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1. VISA 日本 Premium Outlets 享好礼
10.31 前 VISA 持卡人在日本（ Premium Outlets） 内刷卡消费，满 40000 日元赠送特别礼品一份。 内容来自进入日本
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2. 日本 LOTTE DUTY FREE 消费 95 折
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10.31 前，VISA 持卡人在日本（ LOTTE DUTY FREE） 内刷卡消费，可享 85 到 95 折不等的优惠。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
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3. 建行 JCB 卡日本热门景点门票减 50 copyright 进入日本
使用龙卡 JCB 日本旅行信用卡在携程网预定日本热门景点门票减 50 元。
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4. VISA 日本多家商户 95 折 本文来自进入日本网
10.31 前，VISA 持卡人在日本（ BIC CAMERA/ 必酷、Yodobashi Camera、Sofmap、Kojima ）这 4 家商户里刷卡消费，满 5264 日元享 95 折。
不适用与 Apple 产品、劳力士、药妆店及酒类产品。 进入日本，www.wokou.net.cn
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5. VISA 日本多家购物中心赠 1000 日元礼券
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10.31 前，VISA 持卡人在日本 （Isetan 伊势丹、JR Kyoto Isetan、MaruiImai、Iwataya、Mitsukoshi ）这 5 家商户里刷卡消费，满 50000 日元赠 1000 日元【三越伊势丹集团礼品券】。 copyright 进入日本
6. 银联卡日本近铁百货店 95 折 进入日本，www.wokou.net.cn
06.28 前，在日本近铁百货（阿倍野HARUKASU总店），近铁百货店（上本町店）使用银联卡支付，可享受 95 折优惠。 进入日本，www.wokou.net.cn
未满 2000 日元（不含税）的商品，折扣商品、福袋、餐饮店、食品、奢侈品牌等不参与活动。
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7. 交行日本电器、药妆享 8% 优惠
10.31 前，交行信用卡持卡人凭信用卡和活动优惠券至日本 （BIC CAMERA, KOJIMA 及 Sofmap）分店指定门店消费，可享优惠如下
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购买电器可享 8% 退税及 7% 折扣优惠；
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购买药妆可享 8% 退税及 5% 折扣优惠。
Apple 产品、奥特莱斯商品、二手商品可退税，不享受折扣。
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8. JCB 日本消费满 1200 元返现 100 元
JCB 持卡人至日本高岛屋（新宿店，日本桥店，大阪店，京都店，横滨店）及「 DFS 旗下 T 广场 」（冲绳店）支付金额超过 1200 元人民币或等值外币的，可另外享受 100 元人民币返现。
需在携程运营平台进行 JCB 信用卡验证并获得商户优惠券。
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9. 兴业银行日本 5 年签证优惠 日本最新动态-www.wokou.net.cn
06.30 前，兴业银行持卡人办理日本 5 年签证享优惠。申请人户籍仅限北京领区。 内容来自进入日本
10. 交通银行日本京王百货店刷卡金奖励 日本最新动态-www.wokou.net.cn
交行信用卡持卡人通过交通银行买单吧 APP、交通银行信用卡官网或官方微信服务号成功注册本活动，至日本京王百货店（新宿店）及 （LIMONE+ ）店，单笔消费满 500 人民币或等值日元，即可享受该笔交易金额 5% 刷卡金奖励。
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