当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 中国人赴日或免签的原因 日本旅游攻略2016推荐

中国人赴日或免签的原因 日本旅游攻略2016推荐

时间: 2017-08-13 17:30 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：快快乐乐过新年，轻轻松松购年货，网上购物的兴起着实帮了大忙，人们足不出户就能把年货给办好。在网购方面，中国其实是后来者，国外的网购这几年越来越火爆。 日本大牌产品也上网 在日本，有一个词叫做“通信贩卖”，简称“通贩”，网络购物就是“通贩”的一种，其他还包括根据导购杂志和电视、报纸广告等进行电话购物。。。

前言：据环球时报报道，4月4日下午，中国媒体名人代表团走进日本外务省，对话日本外务副相木原诚二。木原诚二透露，日本政府已制定新目标，要让2020年赴日外国游客人数达到4千万人次，2030年达到6千万人次。为实现这一目标，日本政府将考虑制定相关措施和政策，对更多国家免签将会是措施之一，这些国家中也包括中国。 内容来自进入日本

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日本旅游攻略2016

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在日本，一个5、6斤重的小西瓜要花1000日元，相当于80元人民币；出租车起步价660日元（两公里），相当于52元人民币；在东京市内，乘电车从新宿 到涩谷150日元，相当于12元人民币。在一个普通二、三星酒店住上一晚，少说也得10000日元，，相当于800元人民币；东京到大阪乘坐新干线 14000日元，相当于1100元人民币。

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在日本旅游，正常情况下住宿的花费要占到三分之一左右，所以，住宿是旅途中花费的重头，选择什么样的旅馆比较省钱呢?下面介绍几种费用比较便宜的方法。无论选择哪一种，都要掌握三条原则：

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网上预定 内容来自进入日本

一是最好从网上预订，因为网上预订一般要比其它方式预订便宜。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

选择距离车站、交通枢纽近的地方。 内容来自进入日本

如果是在人生地不熟的地方，距离车站近，会比较方便，也避免了从住处到车站的奔波。而且，在日本，商店一般都集中在车站附近，车站附近往往是最热闹的地方，便于购物和观光。

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避开旅游旺季，尽可能提前预订。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

预订酒店的模式一般根据自己的情况有三种最普遍的选择。

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1、商务酒店 进入日本，www.wokou.net.cn

商务酒店一般大城市都有全国连锁，相对来说便宜，设施齐全，网上预订也很方便。

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2、青年旅馆 内容来自进入日本

在日本，有300多家青年旅馆连锁店，会员价大约3000日元/晚，不含早餐，早餐大约600日元。非会员需要多支付1000日元左右，还可以购买1年的会员资格。

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青年旅馆特别受到爱玩的年轻人的青睐。青年旅馆的建筑各式各样，不都是高楼大厦，也有颇具田园风格的青瓦日式房屋，落地窗户宽敞明亮，还有日本民居格局的塌塌米房间。房间干净整洁，大堂可以上网、看电视和用餐。 内容来自进入日本

在青年旅馆的住宿者没有年龄的上限，但最小年龄不得低于4岁。由于青年旅馆住宿率一年四季都比较高，所以一定要提前预订，尤其是在新年期间、五月黄金周和寒暑假学生旅游期间。

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3、胶囊旅馆

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这种旅馆遍及日本，对随身行李不多、不追求豪华享受、到了晚上有个睡觉的地方即可的“背囊旅行者”来说，胶囊旅馆是再理想不过的下榻之处了。 copyright 进入日本

正如它的名字那样，胶囊旅馆的房间形状酷似一个胶囊，只为客人提供一张床用来过夜，是名副其实的“蜗居”，有的胶囊旅馆房间高度不够，需要住宿者在里 面爬进派出。胶囊旅馆一般使用的是公共卫生间和公共浴室，有的提供桑拿浴和咖啡服务。为了吸引顾客，有的胶囊旅馆在“胶囊”内安装了电视机、电脑、无线宽 带和DVD机，住宿者在狭小而封闭的空间里，可以自得其乐。过去胶囊旅馆大多只面向男性，现在也出现了面向女性的胶囊旅馆。胶囊旅馆的起价都在3000日 元左右，尽管空间狭小，但深受追求节省的旅游爱好者的喜爱。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

二日本交通省钱攻略 进入日本网（www.wokou.net.cn）

1、国际往返交通 进入日本，www.wokou.net.cn

去日本旅游，最好避开旅游旺季的元旦、春节、5月黄金周、10月国庆这几个时段，选择3月下旬-4月中旬、6月-9月、11月-12月的旅游淡季。

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在淡季，无论你乘坐哪家航空公司的班机，都可以享受到打折，从中国的某一个城市出发，往返机票打折后大约在40000-50000日元左右，相当于人民币3000-4000元人民币。

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订机票，不仅要追求国际往返的价格便宜，还要考虑在日本国内移动的时候有没有优惠。比如：ANA，JAL，经常会推出在购买国际往返机票的条件下，可 以提供日本国内联程廉价机票的活动。像购买ANA的往返国际机票，可以享受以1万日元的价格购买日本国内任意地点的一个飞行区间，哪怕是从札幌飞到那霸。 本文来自进入日本网

2、日本国内交通

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在日本旅游，最经济、最便捷的交通方式就是使用日本铁路周游券(日本铁路通行证)。持有该券，你就可以在有效期内反复乘坐包括新干线在内的日本全国铁 路网中几乎所有的日本铁路公司(JR)的列车、巴士以及西日本宫岛渡轮。周游券持有者还可以免费预订指定席的座位，是一种名副其实的日本全国交通的通行 证。拿着它，你会有一种畅通无阻的感觉，能尽情享受日本现代化交通的快捷和舒适。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

三日本购物省钱攻略

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日本购物贴士：

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日本商店内一般明码标价，通常不讨价还价，消费税为5%。日本的一般商店和购物商场的营业时间是从上午10时至晚上8时，星期六、星期日以及全国假日 也正常营业。百货公司会在一周中的一天休息，不同的百货公司的休息日各不相同。有些专门店在星期日和全国假日闭店。另外百货公司比其他商店早一小时下班 (晚上7时)。购买电器或电子用品时，应留意电压是否可以调节，以便于您回国使用。各国家的录放影机制式不同，请确认制式是否正确。

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下面为大家推荐一些可以淘到便宜货或是特色商品的地方。

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1、免税店 本文来自进入日本网

购买免税品时需要出示护照证件。一般在日本的国际机场可以购买免税品。在市内的商业区也有正规的免税店，均有懂英语的店员为顾客服务。有名的免税店是 东京的国际商场(International Arcade)和京都的手工艺品中心。对于部分种类的商品，凡购买10501日元以上可免除缴纳5%的消费税。

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2、廉价商店

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廉价商店是指既销售服装、日用品、家电产品也销售玩具、食品等各种东西且价格低廉的商店。在日本全国设有分店的着名廉价商店有“唐吉诃德”。而东京的 新宿东口总店、六本木店为24小时营业，秋叶原店也是营业到凌晨5点。另外在东京都内，位于御徒町(Okachimachi)的“多庆屋” (Takeya)也非常有名。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

3、100日元店

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从化妆品、文具、家庭用品到食品，全部以100日元销售。象“大创”和“Can★Do”店在日本国内拥有2400家店铺、在海外拥有350家店铺。店 里有许多商品既实用又美观，与日本人的生活紧密相连。在这里也能淘到一些既可以作为礼物送人，也可以作为旅行用品使用的商品。在东京，原宿的竹下通有一家 “大创”的大型店，另外在大阪，心斋桥与新大阪也有一家。除此之外，最近又出现了一些以销售食品为主的100日元店“罗森100日元店”以及以99日元销 售商品的“99日元店”。不过，需要支付5%的消费税。

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4、药妆杂货店

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以医药品为中心，销售化妆品、健康食 品等有关健康方面的物品。有些店铺也销售食品和装饰品。其中具有代表性的店铺有“Matsumotokiyoshi”、“Kokumin”、 “Sundrug”等。漫步在日本的繁华大街上，大概总能看到几家药妆杂货店。在业内最大的“Matsumotokiyoshi”店里，也销售一些只能在 这里买到的独创品牌化妆品和医药品。 进入日本，www.wokou.net.cn

5、地方物产直销店 日本最新动态-www.wokou.net.cn

指销售日本各地名产，进行观光宣传的商店，尤其是在东京的银座、有乐町一带拥有15家店铺。值得一提的是，在有乐町站前的“交通会馆”里，汇集了众多 这样的商店，其中在“Murakaramachikara馆(来自乡村城镇馆)”里荟萃了全国约1000个品种的土特产品，在这里转上一圈，犹如周游了一 次日本。另外，在银座的大街上，以经营冲绳物产的“Washita商店”为首，还有“岩手银河广场”以及“银座熊本馆”等。除了这一地区，在东京站有“京 都馆”，在新宿南口有“新宿宫崎馆KONNE”和“广岛Yumeterasu”，在表参道有“新泻馆Nesupasu”等，当您购买其他商品时可以顺便去 这些店逛逛。另外，虽然不是直销店，但在池袋有一家店叫“全国传统工艺品中心”，展示并销售全国的陶瓷器、染织品以及金属工艺品等名品。 内容来自进入日本

6、名牌折扣商场(Outlet Mall)

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指在主题公园似的空间，可以非常便宜地购买到名牌商品的购物中心。目前，在日本约有30个名牌折扣商场。分为屋内型和屋外型，但通道宽敞，可以悠然自 得地购物。大阪的“Rinku Premium Outlets”是日本最大的名牌折扣店，从关西国际机场有区间往返巴士可以乘坐。另外，面向大阪湾的“ATC Town Outlet MARE”名牌折扣店位于宇宙广场内，可以与娱乐设施和号称西日本最高的大阪世界贸易中心的展望台一起逛。在东京，从都心乘坐电车约1个小时，有一个名牌 折扣店叫“La Fete多摩”，它再现了法国南部城市普罗旺斯的街景，此外还有广阔的“Grandberry Mall”。（据趣旅网） 本文来自进入日本网

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