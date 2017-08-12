当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 日本观光厅携手中国银联推出金秋超惠购物游

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日本观光厅携手中国银联推出金秋超惠购物游

时间:2017-08-12 00:52来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日本的打折季是什么时候？介绍：日本的打折季是什么时候？ 2015-12-28 16:55 来源:和风日语 原标题：日本的打折季是什么时候？ 日本的主要百货公司有高岛屋、伊势丹、丸井、PARCO、三越、西武、东武、阪急等；主要家居创意店则有LOFT、东急Hands、无印良品等；而最为著名的药妆店几乎遍布各个城市的大街小巷，有一些。。。

　　

　　环球网旅游频道讯，今年秋天，中国银联日本观光厅共同策划，在日本九州和关西两大地区，携手3千多家当地特约商户推出“超惠日本 银联随行”优惠促销活动，为中国游客的旅程增添更多的购物喜悦。活动时间自2011年9月1日至2011年12月31日，在活动期间，中国游客赴日本九州岛和关西两大地区旅游，在指定的三千多家中国银联特约商户购物满1万日元以上，即可凭优惠券当场抵扣1千日元。

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　　日本是个四季分明的国家，其中较为漫长的季节当属秋天。秋天也是最能领会心灵的沉淀，让人心旷神怡的季节。随着冷暖的交替，山明水秀之间会随着叶子颜色的变化，将风景从绿色染到黄色、红色，形成一道被日本誉为“红叶前线”的独特风景。 copyright 进入日本

　　日本九州是日本离中国最近的地区，温泉、美食、购物等观光资源丰富，魅力十足。关西地区有大阪、京都、神户等知名城市，传统文化与现代文明共存，，都是屈指可数的旅游胜地。 内容来自进入日本

　　·活动时间：

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　　2011年9月1日-2011年12月31日 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　·活动内容：

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　　凡使用银联卡在指定商户购买1万日元以上的商品，即可凭事先获取的优惠券当场抵扣1千日元。

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　　·优惠券索取方法：

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　　①拨打银联客服热线95516索取。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　②登陆日本漫游网站 进入日本，www.wokou.net.cn

　　通过预留邮寄地址等信息索取。 本文来自进入日本网

　　③向国内各大旅行社索取。

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　　④向日本国家旅游局(JNTO)北京、上海事务所索取。 本文来自进入日本网

　　活动范围：

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　　·日本九州和关西地区指定银联特约商户：

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　　(详细信息请索取活动手册，参考手册中商户介绍) 内容来自进入日本

　　百货类：三越百货、岩田屋百货、大丸百货、高岛屋百货、丸井百货、SOGO百货等。 内容来自进入日本

　　电器类：友都八喜电器、Bic Camera电器、上新电机、BEST电器等。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　药妆类：Matsumotokiyoshi(松本清)、KOKUMIN(国民)等。 内容来自进入日本

　　餐饮类：蟹道乐、ZUBORAYA(著名河豚料理)、南禅寺顺正(著名豆腐料理)、Kobe Steak Restaurant Mouriya(著名神户牛料理)等。

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　　卖场类：临空Outlet(名牌折扣店)、无印良品、TOKYU HANDS、唐吉诃德等。

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　　专卖类：青山洋服、本间高尔夫等。 本文来自进入日本网

责任编辑：吴丽秋

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后文否则总有客人继承往店里走日本导读：药妆店应该是中国人爆买日本的头号阵地。面对购买力超强的中国观光客，松本清这样的药妆店如何应对? 晚上11点—日本连锁药妆店松本清涩谷二店的关店时间。一名店员开始把堆在店铺门口的货架往门里挪，但店内在收银台边排队结账的顾客仍然占据了一条通道的半边，让他暂时没法把所有货架都收回到店内。他必须先把门拉下。。。
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