当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 日本观光厅携手中国银联推出金秋超惠购物游

环球网旅游频道讯，今年秋天，中国银联与日本观光厅共同策划，在日本九州和关西两大地区，携手3千多家当地特约商户推出“超惠日本 银联随行”优惠促销活动，为中国游客的旅程增添更多的购物喜悦。活动时间自2011年9月1日至2011年12月31日，在活动期间，中国游客赴日本九州岛和关西两大地区旅游，在指定的三千多家中国银联特约商户购物满1万日元以上，即可凭优惠券当场抵扣1千日元。
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日本是个四季分明的国家，其中较为漫长的季节当属秋天。秋天也是最能领会心灵的沉淀，让人心旷神怡的季节。随着冷暖的交替，山明水秀之间会随着叶子颜色的变化，将风景从绿色染到黄色、红色，形成一道被日本誉为“红叶前线”的独特风景。 copyright 进入日本
日本九州是日本离中国最近的地区，温泉、美食、购物等观光资源丰富，魅力十足。关西地区有大阪、京都、神户等知名城市，传统文化与现代文明共存，，都是屈指可数的旅游胜地。 内容来自进入日本
·活动时间：
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2011年9月1日-2011年12月31日 进入日本网（www.wokou.net.cn）
·活动内容：
凡使用银联卡在指定商户购买1万日元以上的商品，即可凭事先获取的优惠券当场抵扣1千日元。
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·优惠券索取方法：
①拨打银联客服热线95516索取。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
②登陆日本漫游网站 进入日本，www.wokou.net.cn
通过预留邮寄地址等信息索取。 本文来自进入日本网
③向国内各大旅行社索取。
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④向日本国家旅游局(JNTO)北京、上海事务所索取。 本文来自进入日本网
活动范围：
·日本九州和关西地区指定银联特约商户：
(详细信息请索取活动手册，参考手册中商户介绍) 内容来自进入日本
百货类：三越百货、岩田屋百货、大丸百货、高岛屋百货、丸井百货、SOGO百货等。 内容来自进入日本
电器类：友都八喜电器、Bic Camera电器、上新电机、BEST电器等。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
药妆类：Matsumotokiyoshi(松本清)、KOKUMIN(国民)等。 内容来自进入日本
餐饮类：蟹道乐、ZUBORAYA(著名河豚料理)、南禅寺顺正(著名豆腐料理)、Kobe Steak Restaurant Mouriya(著名神户牛料理)等。
卖场类：临空Outlet(名牌折扣店)、无印良品、TOKYU HANDS、唐吉诃德等。
专卖类：青山洋服、本间高尔夫等。 本文来自进入日本网
责任编辑：吴丽秋
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