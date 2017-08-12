当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 国外网购:日本不分原单尾货 韩国实名制保证安全

国外网购:日本不分原单尾货 韩国实名制保证安全

时间: 2017-08-12 01:16 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：药妆店应该是中国人爆买日本的头号阵地。面对购买力超强的中国观光客，松本清这样的药妆店如何应对? 晚上11点—日本连锁药妆店松本清涩谷二店的关店时间。一名店员开始把堆在店铺门口的货架往门里挪，但店内在收银台边排队结账的顾客仍然占据了一条通道的半边，让他暂时没法把所有货架都收回到店内。他必须先把门拉下。。。

快快乐乐过新年，轻轻松松购年货，网上购物的兴起着实帮了大忙，人们足不出户就能把年货给办好。在网购方面，中国其实是后来者，国外的网购这几年越来越火爆。

日本大牌产品也上网

在日本，有一个词叫做“通信贩卖”，简称“通贩”，网络购物就是“通贩”的一种，其他还包括根据导购杂志和电视、报纸广告等进行电话购物等多种形式。通贩方式购物在日本十分受欢迎，销售额近几年不断上升。据相关研究机构估算，2008年，日本全国通过电话购物、网上购物等方式完成的零售销售总额比2000年增加了三倍，总销售额有可能已经超过了百货店、便利店等实体店铺销售的规模，其中网络购物更占到了70％左右。

据统计，日本最大的网上商店街——乐天市场的会员已达到5300万人。在经济危机的影响下，越来越多的大牌产品也开始放下身段，加入到网上销售的行列中来了。

与国内网购相比，日本“通贩”有三个较为明显的特点，一是产品质量可信度较高，售后有保障。不管是网购还是电话购物，商家都会对产品进行如实描述，而且产品质量都有保障，自己一般都不需要再验货。二是日本销售环节比较规范，“通贩”的商品价格和商场销售的相同商品价格一般差别不是很大，也就是省去了中间流通和销售环节的一些成本，没有国内的所谓“原单”、“尾单”或是“行货”、“水货”之分。三是，国内网购多以个人销售为主，商家参与较少或是普遍备受冷遇，而日本很多零售企业也在进行网络销售，很多大商场都开设了自身销售网站，销路很好。日本的网络购物是商家和个人卖家兼容并存，互为补充，发展得比较成熟。（本报驻日本记者/谢宏宇）

美国网购折扣超低 进入日本，www.wokou.net.cn

美国年底遭遇大雪给人们的出行带来诸多不便，也让传统零售商们苦苦等候的“超级星期六”泡了汤。但去年１２月１９日和２０日这个周末，美国网上购物却提前迎来了春天。根据日前发布的一份统计，零售网站流量较上一年同一周末增加１３％。此外，去年１１月１日至１２月１日的节日购物季期间，美国网络销售额达到了２００亿美元，同比增长了３％。 copyright 进入日本

近年来，美国网络购物方兴未艾，以至于在感恩节后的那个星期一被命名为“网络星期一”，可见消费者购物的热情非常高涨。美国作为电子商务最为发达的国家，大大小小的网络商店不计其数，既有像ｅｂａｙ、亚马逊这样的专门网上商店，还有许多大商场、大超市推出的网上商店，鼓励消费者网上购物。２００９年６月的调研数据发现，当年美国６５岁及以上的老龄网民中，７７％的用户进行过网络购物，一向偏保守的老年人也开始热衷网购了。

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在美国，网上购物非常方便，而且有各种优惠措施。从记者的体验来看，网上购物不仅可以拿到超低折扣，送货、退货都很方便和及时。退货只需要把货物原包装退回，就可以方便地拿到全额退款。

不过，网上购物也并非没有烦恼。首先是购物网站的促销信件数不胜数，填满了邮箱，造成不少麻烦。另外，由于现在网上购物人数众多，使得许多信用卡和个人信息被泄露，这方面的监管比较薄弱。（本报驻美国记者/韩曙）

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韩国“实名制”规避网购风险

网络在给韩国人提供全新的资讯、金融、娱乐和沟通手段的同时，也改变了韩国人的生活方式，给韩国社会带来了日益深刻的影响。据2008年的有关统计数据，韩国网民网上购物的使用率为51.4％。目前在韩国，综合购物网站仍然处于主导地位，，专业购物网站数量在不断增加，网上购物已经成为网民日常生活的一部分，但消费者已经不再是单纯的购买者，而是主导产品的“需求者”，他们通过对商品的评论、打分、后记等形式，把自己的呼声反馈给商家。

目前，综合购物网站、图书、计算机、视频、女性服饰、订票、二手车是韩国主要的购物网站，其中女性服装购物网站发展速度比较快。从网民年龄层来看，20－30岁左右的年轻人居多。韩国还有不少明星自己开办购物网站，产品多是明星所用过的二手产品，或者是由明星设计的产品，访问者也是以20－30岁的人群为主。韩国因为实行比较严格的网络实名制，无论是商家和买家，他的真实信息都是登记在案，所以在网络上购物是比较安全的。（本报驻韩国记者/张玲） 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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