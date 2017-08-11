当前位置：进入日本-> 旅游-> 购物-> 日本的打折季是什么时候？

日本的打折季是什么时候？

时间: 2017-08-11 10:47 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：腾讯财经讯 据彭博社报道，靠着向爱淘便宜货的人出售日常用品，日本最大折扣店的创始人成了亿万富翁。 速来有“日本购物天堂”的大创产业公司(下称“大创产业”)的创始人兼总裁Hirotake Yano，是日本首批采用单一价格模式的经销商之一。根据彭博亿万富翁指数，Yano利用这种模式积累了多达19亿美元。。。

日本的打折季是什么时候？

2015-12-28 16:55 来源:和风日语

copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

原标题：日本的打折季是什么时候？

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本的主要百货公司有高岛屋、伊势丹、丸井、PARCO、三越、西武、东武、阪急等；主要家居创意店则有LOFT、东急Hands、无印良品等；而最为著名的药妆店几乎遍布各个城市的大街小巷，有一些也会藏在商场里，基本上随处可以见。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

但是如果你想去日本血拼，请选择打折季！为什么哩~请认真看下面好伐，有疑惑的番友欢迎来十六番问答版块提问。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

打折季 进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本的打折季，分夏天和冬天两次，双薪是一方面原因，另外一方面也是赶上换季和节日。

内容来自进入日本

夏天是6月末到7月中旬，东京稍早，主要针对夏装开始大的折扣。冬天是12月末到1月，虽然圣诞节也有打折，但个人感觉打折力度不是很大。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

一般打折刚开始基本是7折，逐步向4折递减，有时候能碰上1折~ 本文来自进入日本网

福袋

本文来自进入日本网

福袋是日本的商家在元旦当天，将多件商品装入布袋或纸盒中，进行搭配销售，这种袋子或者纸盒就称为“福袋”。从价格而言，福袋中的商品价值一般会高于其标价。 简单来说就像是大礼包，以更低的价格买到更多的商品。 内容来自进入日本

一般营业时间 日本最新动态-www.wokou.net.cn

在日本，星期天照常营业，事实上，日本的商店在星期天是最忙的。百货商店的营业时间一般是上午10:00~19:00，有些商店的营业时间还会延长，而东京，更是一个24小时都可以购物的地方。 内容来自进入日本

另外日本的百货商店一个星期有一天的休息时间，一般是星期三或者星期四。因此，这两天你最好不要安排购物。 进入日本，www.wokou.net.cn

退税（需出示护照） 本文来自进入日本网

日本从2014年10月1号开始实施新的免税制度。此前的免税项目为家电、服饰、皮包等，每家店铺需要每天消费1万日元以上方可免税。 内容来自进入日本

新免税制度下除了传统免税项目免税规定不变外，新增以下规定：

进入日本网（www.wokou.net.cn）

1）原为非免税品的食品、药品、化妆品等消耗品也可以免税购买。消耗品（食品、饮料、药品、化妆品等）需要每人每天在同一家免税店内购买金额达5,001日元-50 万日元的商品方可退税。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

2）一般商品（家用电器、服饰品、包等，以及消耗品之外的商品 ）需要每人每天在同一家免税店内购买金额超过10,001日元的商品方可退税。

copyright 进入日本

3）购买的免税商品必须在购买30天内带出日本。免税品（包括食品、药品、化妆品等消耗品）需包装完好，，不可在旅行途中使用，不可拆封。

进入日本，www.wokou.net.cn

新免税制度适用人群为持旅游签证短期访日的游客；在日本工作的人员或者在日本停留期间为6个月以上的外国人不能享受免税待遇。

内容来自进入日本

免税店只限定店外带有“Japan·Tax-Free Shop”的店家，购买金额以及购买商品种类符合上述要求的游客可以在免税店的收银台出示护照后，在“购买者誓约书”上签，购买商品全额免除日本消费税全额。 copyright 进入日本

————————————————

进入日本，www.wokou.net.cn

无论你是高中生、专科生、大学生还是大学毕业生，现在点击下方“和风从东来”报名参加讲座，就能找到适合你的留学方式！返回搜狐，查看更多

日本最新动态-www.wokou.net.cn

责任编辑： copyright 进入日本

声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。

内容来自进入日本

阅读 ()

进入日本网（www.wokou.net.cn）

投诉 进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

本文来自进入日本网

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。