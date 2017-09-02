当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 侨居冲绳外国人3成烦恼语言不通 中国人数居第三

侨居冲绳外国人3成烦恼语言不通 中国人数居第三

时间: 2017-09-02 00:42 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：学习日语基础入门名词和量词搭配 2016-04-21 10:13 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：学习日语基础入门名词和量词搭配 上小学的时候，我们经常考试的一道题就是名词和量词的搭配，比如桌子要说跟“张”搭配，窗户要跟“扇”搭配等等。在日语中，量词叫做“助数詞”。日语中的助数詞也有很多，大家。。。

摘要：据日本新华侨报网报道，近日，日本冲绳县公布的一项调查结果显示，侨居在冲绳的外国人当中，有3成因为语言不通感到烦恼。关于对政务的要求，回答“支援日语学习”的比例占44%，回答“在公共设施设置外语标识”“用母语提供行政服务信息”的比例均为34%。

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中新网7月30日电 据日本新华侨报网报道，近日，日本冲绳县公布的一项调查结果显示，侨居在冲绳的外国人当中，有3成因为语言不通感到烦恼。关于对政务的要求，众多外国人希望医院和政府等公共设施能够提供多种语言对应服务。

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据日本媒体报道，近日，冲绳县汇总了在县内居住的外国人的问卷调查结果。关于 “日常生活的烦恼”，众多外国人列举“语言不通”，对于政务要求“医院和政府等公共设施用多种语言进行窗口对应”。盗窃等犯罪受害的外国人比例占3成。未加入健康保险和养老金的人数也达到13%。冲绳县考虑灵活运用此项调查结果，推敲对策。 内容来自进入日本

此项调查作为“多种文化共生推进调查事业“，由特定非盈利活动法人冲绳NGO中心实施。截至2015年2月前，在冲绳县内居住的409名外国人回答，也得到41个市町村的负责人回答。

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关于日常生活的烦恼，有31%的外国人回答“语言不通”；19%的外国人回答“文化和习惯差异以及不理解”；回答“生病和受伤情况对应”和“就业困难”的比例分别达到14%。关于日语，回答“可以自由交谈”的比例为23%；回答“能够日常交谈”的比例为39%。回答“完全不会”的比例占6%。

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关于犯罪受害问题，回答“盗窃、强盗等”犯罪受害的比例占8%，回答“入室盗窃 ”犯罪受害的比例占3%。回答“诈骗等”“威胁、恐吓”受害的比例分别占2%。曾经有过纠纷经历的人占12%，作为原因，26%的人列举“语言不通”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

关于工作，接受调查的外国人当中，正式员工占4成，非正式员工占2成，无业人员占2成。外国人对于工资低和加班多等表示不满。不了解灾害时避难所的人也占到36%。

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关于对政务的要求，回答“支援日语学习”的比例占44%，回答“在公共设施设置外语标识”“用母语提供行政服务信息”的比例均为34%。回答“就业咨询”“提供与地域的交流机会”均占26%。回答“医疗翻译志愿者”的比例占23%。 进入日本，www.wokou.net.cn

另一方面，相关人员对41个市町村的调查结果显示，正在实施外国人咨询业务的市町村比例为12%；提供交流机会的比例为20%；与地域交流协会等合作的比例仅为20%。

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冲绳县称，2014年6月末，县内外国人注册者为10,353人，占县人口的0.73%，居日本全国第29位。从出身国家来看，来自美国的人数最多。来自菲律宾的人数居第二位，来自中国的人数居第三位。由于近年的留学生增加，来自尼泊尔等国家的人数也正在增多。(郭桂玲） 进入日本，www.wokou.net.cn

(责编：海闻)

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