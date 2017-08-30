当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 学习日语基础入门名词和量词搭配

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学习日语基础入门名词和量词搭配

时间:2017-08-30 12:48来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文零基础学习日语如何培养语感介绍：零基础学习日语如何培养语感 2016-01-28 12:11 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：零基础学习日语如何培养语感 任何人掌握母语都是无需通过语法的。但学外语则不同因为语法是关于这个语言的（独特的）特有的一系列规则、法则、规定等等好比风俗习惯（一种约定俗成的规则）到了一个陌生的新环境里不。。。

　　

学习日语基础入门名词和量词搭配

2016-04-21 10:13 来源:学日语肥肥达人 口语

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原标题：学习日语基础入门名词和量词搭配

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上小学的时候，我们经常考试的一道题就是名词和量词的搭配，比如桌子要说跟“张”搭配，窗户要跟“扇”搭配等等。在日语中，量词叫做“助数詞”。日语中的助数詞也有很多，大家会不会经常搞不清某个名词应该跟哪个助数詞搭配呢？ 进入日本，www.wokou.net.cn

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いか焼き

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いか：墨鱼。日本料理中有名的墨鱼烧，在日语中是いか焼き。可以与いか搭配的量词有一匹（いっぴき）・一杯（いっぱい）・一本（いっぽん）。如：一匹のいか、一本のいか：一只墨鱼。 一杯のいか：这里的一杯可不是一杯的意思，也是一只的意思。

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かに：螃蟹。一般かに搭配的量词是一杯・一匹。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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うなぎの蒲焼

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うなぎ：鳗鱼。名侦探柯南里的元太君最喜欢吃的就是うなぎご飯（鳗鱼饭）了。可以与うなぎ搭配的量词有一匹・一本・一串（ひとくし）。串主要是对于うなぎ蒲焼き而言的，例如二串のうなぎ蒲焼き：两串烤鱼串。 进入日本，www.wokou.net.cn

かつおぶし：干制鲣鱼。可以与かつおぶし搭配的量词有一連（れん）・一節（いっせつ）・一折（ひとおり）・一本。かつおぶし一連：一串干松鱼。 进入日本，www.wokou.net.cn

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天麩羅（てんぷら）うどん 日本最新动态-www.wokou.net.cn

うどん：乌冬面。可以与うどん搭配的量词有一玉（ひとたま）・一杯。如：一玉のうどん：一把乌冬面。 一杯のうどん：一碗乌冬面 本文来自进入日本网

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手作りのカステラ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

カステラ：蛋糕。可以与カステラ搭配的量词有一斤（いちきん）・一釜（ひとかま）。一釜のカステラ：一炉蛋糕。

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刺身こんにゃくサラダ

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こんにゃく：魔芋。可以与こんにゃく搭配的量词有丁、枚。如：二丁のこんにゃく：两块魔芋。 内容来自进入日本

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おさかな弁当 （日本的便当都很有爱）

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さかな：鱼。这个大家都很熟悉了，可以与匹、尾（び）、本等搭配。匹、尾（び）、本在与さかな搭配的时候，都是表示条的意思。

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日本酒（にほんしゅ） 内容来自进入日本

酒（さけ）：与酒搭配的量词也很多，比 如：本、樽（たる）。而在酒吧等场所，则经常与一杯、一献（いっこん）搭配。一献：一杯酒。劝一杯酒。如：一献傾ける／喝一杯。

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お刺身盛合せ

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刺身（さしみ）：这可是日本最富盛名的料理了，要以与一切れ（ひときれ）、一さく（いっさく）搭配。如：一切れの刺身／一片生鱼片。一さく则多用于鱼肉块的情况。 内容来自进入日本

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ざるそば 进入日本网（www.wokou.net.cn）

ざる（もり）そば：小笼屉荞麦面条。（图片看起来好美味，有点像中国的凉面的感觉）常与「一枚」搭配。 进入日本，www.wokou.net.cn

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煙草叺 内容来自进入日本

塩（しお）：可以与量词叺（かます）搭配。叺还真是不常见，字典里解释为草袋，草包。将草席一折二制成的袋子。返回搜狐，查看更多

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阅读题要：学习日语基础入门名词和量词搭配 2016-04-21 10:13 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：学习日语基础入门名词和量词搭配 上小学的时候，我们经常考试的一道题就是名词和量词的搭配，比如桌子要说跟“张”搭配，窗户要跟“扇”搭配等等。在日语中，量词叫做“助数詞”。日语中的助数詞也有很多，大家。。。
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