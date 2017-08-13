当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 日语难点学习技巧与解决方案

日语难点学习技巧与解决方案

时间: 2017-08-13 17:52 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日语初级入门学习，新手需做好学日语前准备 2016-05-23 10:08 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：日语初级入门学习，新手需做好学日语前准备 很多朋友有类似的问题，比如怎么开始学日语，怎样才更有效果，应该用什么教材等等。下面就针对有这些疑惑的初学者讲讲我个人的一些看法。 . 一、心态的。。。

日语难点学习技巧与解决方案

2015-11-30 10:51 来源:学日语肥肥达人 口语

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一、关于单词读音的记忆，其实是有捷径可走的。日语的汉字几乎都有音读与训读，这一规律基本是固定不变的。 内容来自进入日本

如，“书”这一汉字，其训读为“かく”，音读则为“しょ”，记住这两个读音应该说并不困难，问题在于这如同枯木一样站立的无生机的读音，，我们始终无法强化它们在脑中的记忆，当突然被问及“书”的音读是长音还是短音时，我们总会犹豫片刻。这时候我们需要一些辅助手段，比如说你在记忆“书”一字时，可以一同记忆“书道(しょどう)、书籍(しょせき)、书(しょさい)、书类(しょるい)”等单词，通过四五次的刺激，在你大脑里就会留在较深的印象。

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这是第一步，我们需要做的第二步是，确认日语汉字与中文意思的对应。例如以上所举各例的中文意思分别为“书法，书籍，书房，文件”，前三个单词的中文意思与日语汉字所体现的基本相同，而最后一个“书类(しょるい)”却与中文含意相差较远，这就是，我们尤其需要注意的。也就是说我们在记忆普遍规律时，需要反复强化，但强化决不是机械性的，而是在不断的扩展中，逐渐展开的。另外，在特殊读音，或特殊含义面前，我们的注意力本身就是较高的，不知不觉中我们便能记住。

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二、记忆必须准确无误，那才是真正的效率。举几个特别简单的例子。比如说“自车、手碝う、文法”，请你思考一下这些词的读音，想一想是“じてんしゃ”还是“じでんしゃ”，是“てづたう、てつだう、てつたう”中的哪一个，是“ぶんぽう”，还是“ぶんぼう”。是啊，我们的记忆开始模糊了，开始犹豫了，这难道不是我们的记忆不够准确造成的么？ 进入日本，www.wokou.net.cn

所以，记忆单词读音的几个原则是，“规律优先，关注特殊，准确记忆”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

接着要关注的是单词的含义以及活用。举个例子“一般”，不认识这两个汉字的学员应该没有吧。好的，我们来看几个例句。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

1、韩国料理は一般に辛い。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

2、一般に小さい女の子は人形が好きだ。

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3、この美术馆は一般に公开されている。

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4、电话が一般に普及したために、今日では手纸を书く人々は少なくなってきた。

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看过例句不难发现，“一般”在日语中经常以“一般に”的形式出现，这似乎是一个新的发现。接下来，在例1、例2中，“一般に”的含义基本与中文意思相同，因此可以翻译成“一般来说”，所以前两个例句的含义是“一般来说韩国菜都比较辣”，“一般来说小女孩都喜欢洋娃娃”。可是在后两个例句中，“一般に”解释为“一般来说”有些牵强，当我们仔细辨认后，发现后两个“一般に”中的“一般”是当作名词用的，中文意思是“普通民众、老百姓、大众”，因此，后两句分别翻译为“这个美术馆向公众开放”，“由于电话在大众当中的普及……”由此可见，我们对待汉字，并不是缺乏最基本的认识，而是对其的活用以及多种含义认识不足。当然最好的解决方式就是，将某一个单词放入不同的语境，开动脑筋，勤查工具书，找出各种用法以及含义的差异。 copyright 进入日本

三、记忆单词也好，记忆语法也好，有一个尤其好的方法，那就是自己动手翻译每一个例句。通常我们的学员习惯于听老师讲解或拿着书本观望。但我们必须了解，其实，在听讲或是观望的过程中，大部分的内容是带有遗漏性和欺骗性的。那是因为我的思维往往带有跳跃性，模糊的或是不通顺的语句在大脑中似乎可以连成一片，让你感觉自己搞懂了，也就是我们常说的“言叶がわかるが、意味がわからない”的现象。 进入日本，www.wokou.net.cn

举个例子。“亲も亲なら、子も子だ”“～も～なら、～も～だ”一般表示前后两者都不好，所以这句应该翻译成“做父母的不像话，孩子也好不到哪里去”。 本文来自进入日本网

我们再来看一个句子，“するほうもするほうなら、させるほうもさせるほうだね”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

很简单，记住一点，规律是永远不会变的，刚才说了“～も～なら、～も～だ”一般表示前后两者都不好，所以，这句话的意义当然就是“做(这件事)的人也不好，让别人做(这件事)的人也不好”。只有通过实践翻译，语法和单词才能融会贯通，真正地变为自己的东西。而且翻译的另一好处是，再将翻译好的中文，翻回日语，又能找出你掌握上的不足与差错。返回搜狐，查看更多

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