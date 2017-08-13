当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 日语初级入门学习，新手需做好学日语前准备

日语初级入门学习，新手需做好学日语前准备

时间: 2017-08-13 17:44 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日语高手学习技巧分享，一般都是不外传 2016-05-25 19:13 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：日语高手学习技巧分享，一般都是不外传 日语高手学习技巧分享：学习日语，对中国人来讲，其实是有优势的，且不说它里面有很多汉字，就说它的发音，好多都跟汉语也很像。这也是当时我选择它为二外的一个重。。。

日语初级入门学习，新手需做好学日语前准备

2016-05-23 10:08 来源:学日语肥肥达人 口语 进入日本，www.wokou.net.cn

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很多朋友有类似的问题，比如怎么开始学日语，怎样才更有效果，应该用什么教材等等。下面就针对有这些疑惑的初学者讲讲我个人的一些看法。

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一、心态的准备

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所谓心态，，就是从实际情况出发，明确自己学习日语的目的究竟是什么，从而调整心理状态。 具体说来：如果你只是对日语感兴趣，想对日语有个了解，那么你大可以轻松一些，看看日剧动画培养听说能力，借些初级教材来看看，有兴致的话可以认真学几天，乏味了也可以放一放；如果你想学好日语，甚至要通过各种考核，那么你应该知道学习任何语言都是没有捷径的，只有坚持长期多读多听多使用才可以有所突破，而且同时要有不怕失败的心理准备，因为不是一朝一夕就有成绩的。 当然，学习中也是很有乐趣的，与朋友交流，词汇量的扩大，日语原文的阅读，日本文化的理解都是很有趣的过程。 copyright 进入日本

二、计划的准备 进入日本网（www.wokou.net.cn）

明确了自己学习的目的，就要着手制定学习的计划。确定了计划就可以督促自己更好的进行学习。 除去日语院校的学生不说，大多数的日语自学者都要面对一个问题，就是自学和参加日语培训班之间的抉择。我个人觉得，报名进修班是比较好的，如能赴日或在大学系统学习更是最佳途径。但碍于客观条件限制，或没有赴日机会，或没有充足时间系统学习，或各类私营学习班参差不齐收费偏高等等，使得我们不得不选择自学。要在这里说明的是，学习日语完全可以自学！首先，中日文字比较接近使日语容易自学；其次，各类日语学习教材和相关资源相对丰富且容易获得；第三，日语影视动画可提供较好学习环境有效促进学习效果。 对于自学的朋友，要自主确定学习计划，当然是针对自学教材而言，比如在数月之内学完第一册等等。当然，这也要根据自身条件进行调节，循序渐进。

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三、教材的准备

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自学应该选择什么教材呢？ 《标准日本语》 几乎成为大多数人的选择。其实我也看过标日，在初中的时候第一次接触的日语教材就是标日初级。可是我在后来正式学习的时候却没有使用这本教材，这是因为我的一个日本朋友说这本书太老了，像爷爷的书。也许他的话太过夸张，但过于陈旧的确是一个问题。语言是不断发展的，如果你要学习当下的日语，这本书可能并不好。 《新编日语》和《大家的日本语》也是经常提到的书。这两套各有优劣。如果有时间的话，后者应该比较好。因为大家这套书很注重基础的培养，想对慢些，扎实些。新编则快些粗线条些。 我推荐的是外语教育与研究出版社的书。买书还是要看出版社的啊，特别是学习。呵呵。外研社是我国外语教育的最权威的专业出版社，很多辞书，教材都是由他们出版的。比如英语学习里很出名的朗文的辞典和《新概念英语》。日语方面同样如此，外研社和日本最权威的ALC合作出了一系列日语学习材料。（ALC是日本外语学习的权威，有相当出名的《日语新干线》杂志等等）初学者可以选择《新世纪日本语教程》，学完了也可以继续学习《新世纪大学日语》。这些书不仅语言非常地道，而且编排更合理，不是一味采用对话体，装帧排版插图也更美观，绝对不会让你觉得枯燥。

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四、环境的准备 日本最新动态-www.wokou.net.cn

语言学习离不开环境，学习班就是提供了一个这样的语言氛围，那么自学的学习者怎么为自己创造一个日语环境呢？其实日语的学习在中国还是比较适合自学的，一大部分就是因为相关资源很容易找到。 首先，你需要与教材配套的磁带，你应该反复听其中课文，对话，单词的朗读。在公交车上，回家途中都是很好的学习时机。（千万当心随身财物）我的经验是通过课文的反复听读，可以倍增你对课文的理解和语感的培养。而且不必只听学过的课文，应该听所有的课文，即使不懂也没关系。不久你会发现，很多单词你已经非常熟悉了，这样也很有利于记忆。 其次，你可以找些经典的日语影视来看。因为动画较脱离现实，所以时下的日剧会更好些。有时间的话反复看，几遍之后效果就出来了。而且对听说的训练和实践也是很好的辅助。尽量选择与自身生活年龄相近的影视。 再次，你可以找些日本人的生活会话。影视作品总是免不了艺术加工，生活中的日语到底是怎么样的呢？这就需要你去找些日本人的真实会话。比如日语的新闻，日语的广播，日语的播客都可以。这些在网上不难找到。比如nhk的在线播音，itunes的播客功能等。

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五、其他的准备 进入日本网（www.wokou.net.cn）

有了以上的准备，学习基本就会比较顺利了。但可能你还需要一些其他的辅助。你要为自己找一个可以使用日语的地方。比如学校社区的日语角，或者网络上的日语空间等等。多多使用日语吧。一个畅通的答疑渠道是很重要的，比如论坛上啊，一起学习的同学啊等等。 一本便于翻阅的笔记本也必不可少，记录下你学习的点滴心得，也可以考虑分类记录词汇，语法，口语等等。 一部权威的辞典也是必须的。一开始可以买收词较少便于携带的日汉辞典，随着学习的深入，推荐购买日日的辞典，也就是所谓的日本国语辞典。 copyright 进入日本

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