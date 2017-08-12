当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 自学日语入门学习经验和方法

自学日语入门学习经验和方法

时间: 2017-08-12 12:20 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：零基础自学日语误区新手必看 2016-02-01 12:00 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：零基础自学日语误区新手必看 选择自学日语入门的同学，虽然了解日语入门阶段打基础的重要性，但种种原因导致了中高级日语学习的举步维艰，这其中前辈总结出的无数自学日语入门的误区你是否有听说过呢？ 日语入门阶。。。

自学日语入门学习经验和方法

2015-12-01 11:23 来源:学日语肥肥达人 口语

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没有一种语言比日语的表现方法更狡猾了，这也是很多中国人学日语开始觉得容易， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

越往后面觉得越难的原因了。所谓学日语是[笑着进门，哭着出门]不无道理。 copyright 进入日本

日语的句子的成分独特，中文或英文的主谓宾在日语中可以自由颠倒顺序，结构成分不是看出现的顺序，而是单词后面的粘贴助词来表明的。因此狡猾的日语的表现方法往往在习惯上是主宾谓的结构，谓语是决定一个句子态度的关键， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

比如说——[你明天跟我们一起去旅游吗？] 进入日本网（www.wokou.net.cn）

按日语的习惯语序是——[你明天跟我们一起旅游去吗？]

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中文的动词本身没有语态和词态的变化，而是用专门的前缀词进行修饰的，动词的[去]的语态，按日语动词的变化规则可以有——

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可能态的[能去]， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

否定态的[不去]， copyright 进入日本

可能否定态的[不能去]， copyright 进入日本

使役态的[让。。去] 日本最新动态-www.wokou.net.cn

过去时的[已经去过了] 本文来自进入日本网

将来时的[想去] 日本最新动态-www.wokou.net.cn

现在进行时的[正在去]等等。

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中文因为动词在先，因此大有一言既出，驷马难追的结果，日语因为动词在句尾，而且动词的时态语态变化更在动词的词尾，因此，当你在用日语回答对方[去]，还是[不去]，或者[想去]而但[不能去]时，你可以在以下的回答中—— copyright 进入日本

[我跟你们一起去～不能。（一绪に～行けない）] copyright 进入日本

同样，日语中「です。」是断定词，在断定句尾表示肯定整个句子。 本文来自进入日本网

比如[彼は学生です。（他是学生）] 日本最新动态-www.wokou.net.cn

[明日は晴れです。（明天是晴天）]

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但是日本人很少用「です。」说断定句的。一般上面的两句经常可以听到说成是 进入日本网（www.wokou.net.cn）

[彼は学生だと思います。（我想他是学生）] 进入日本，www.wokou.net.cn

[明日は晴れでしょう。（明天是晴天吧）]

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如果认为「です」是100%的肯定，那么[でしょう]本来是建议劝诱词尾，这里就是公认的90%的肯定了。

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日语就是这样通过句尾的虚化，不确定的表达，尽量避免自己的武断判定，避免把自己的主观意志强加给对方而造成会话空气的生硬紧张，始终在一种双方不断的意思确认，双方的妥协中达到一种默契，而这种传达，就是始终靠营造这样朦胧暧昧的语言氛围来构成了日语独特的表现方法。类似中国的话外音，此时无声胜有声。因此外国人学日语不仅要学语言本身，更要深入了解这种独特的文化背景。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

最后举一个类似笑话的日语例子。日本的电车上都有亲切的站名预报，同样的列车线路上，经常行驶着站站停的列车和大站车，东京的中央线就是一个例子。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

当列车开出新宿以后，播音器的预告是——

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「この列车は中央特快です、次の停车駅は中野、高円寺、阿佐ヶ谷、荻洼、、、」 内容来自进入日本

这是中央特快列车，下面停靠中野站，高圆寺，，阿佐谷，荻洼。。。

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关键就在最后，有可能报出的一连窜的站名是停车的站名的「止まります」、「也有可能是跳过不停的「止まりません」。日语就是这样不听到最后不知道是肯定句还是否定句，对一个不熟悉东京站名地理概念的人来说，等他听明白最后的是[停]，还是[不停]时，或许他已经搞不清刚才自己要下车的站到底是否包括在其中。

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据说最近改为

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「この列车は中央特快です、次の停车駅は止まりませんので、ご注意ください。] 内容来自进入日本

这是中央特快列车，下面的车站不停靠，请注意。然后才是报一大串站名。

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所以跟日本人做生意，他在拍板前一霎那大概还在断定句的句尾考虑是否来个否定，或否定之否定。日语，可真是狡猾狡猾地。 返回搜狐，查看更多 内容来自进入日本

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