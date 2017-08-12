当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 中国人纯新手日语入门学习方法

中国人纯新手日语入门学习方法

时间: 2017-08-12 11:20 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日语入门学习要知道的八大注意 2015-12-03 11:51 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：日语入门学习要知道的八大注意 日语和世界上的任何一个语种一样只是人类交流的工具，不能想当然把它与其它语种作比较，语言的民族性、地域性及约定俗成性决定了语言本省的特点和表达习惯，其本质上没有差异，不存。。。

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2015-11-22 11:19 来源:学日语肥肥达人 口语 进入日本，www.wokou.net.cn

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日语新手完全不知道如何入门，都没有考虑清楚自己应该怎么样去学习日语。 进入日本，www.wokou.net.cn

1.开始就拿着教材从第一页看到最后一页。这种不知整合的学习方式属于最野蛮最没脑子的一种。脑子是拿来用的，不是拿去被别人牵着走的，在看教材的时候一定要动脑子，边看边感受这个教材到底适不适合你现在的这个状态或者这个水平使用。当然其实零基础也不推荐看教材，还是老老实实先从五十音开始学比较好，其实一直到开始学语法之前都不需要看教材。最好是先去学习那些常用的句子和语法，背诵一些常用的单词或者歌词，在去学习五十音图，效果会更佳。

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2.一开始就问别人什么教学视频好求推荐。这种属于完全的伸手党，不管别人丢过来的东西是好还是坏一股脑的吞下去，东啃一点西啃一点，最后食物中毒的只会是自己。别人推荐的东西自己用自己的直觉去判断，同一类视频尽量多看一点开头作比较。注意只看看头，提升筛选效率。如果感觉听了开头就不想听了就不要勉强自己听完，这是对自己负责。

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3.专业的就是最好的。你有没有想过人家专业学这个的自己每天要花多少时间去练习多少时间去学习。日语专业生一天到晚都是日语课，一整天都是日语学习时间，别人有充分的时间精力去学，去练，能保在没有达到效果的时候有无限多的重来反复的机会。你首先问问自己有没有那个时间精力，自己每天能学多长时间。专业的人会用自己走过的路来告诉你这条路该怎么走，可是他们不一定知道非专业的要走这条路该怎么走，除非自己有和别人专业学这个一样的时间精力。 进入日本，www.wokou.net.cn

4.老师自身很优秀就是教学水平很高。这 日本最新动态-www.wokou.net.cn

一点属于一个思维误区，学日语学的很牛的人大有人在，但是能把日语教的很牛的却屈指可数。一个老师自身考过多少证书，留学多长时间，有过怎样的经历，那都

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是人家老师自己的事儿，和你一个学生没有任何关系。网上各类神贴数不胜数，但是那些都是别人自己的学习经历，和你一个看帖子的人也没有关系。老师或者这些 进入日本，www.wokou.net.cn

帖子唯一和你有关系的就是——能不能把你也教成那样或者把你教的更好。这和教出考上清华北大的学生的老师自己不一定能考上清华北大同理。所以如果要挑老师的话最好看别人老师教过的学生如何，其他一切都是浮云。能大胆且明确的把教学效果展现出来的老师你就放心让他带吧。 copyright 进入日本

5.初学者多看动漫多听歌多看日剧，能练语感练耳朵就能学好日语。谁这么告诉你的拖出来暴打一顿。作为一个没有基础没有任何知识构架的人，那一堆发音听在你耳朵里只属于是一堆有规律的音符，对一个想在短期内提高日语水平的人来说，除非是找和自身日语水平相近的作品来消化，否则就是无效输入。无效输入并不代表没有输入，，只是效率极低到可以忽略不计。你应该听说过别人看了十年动漫能说一口流利的日语，能听懂别人的话自己也能自己说，但是却不能看不能写。没错这就是——文盲。文盲是可以和别人正常交流的，也是可以正常生活的。但是你愿不愿意花十年的时间让自己变成一个日语文盲？

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6.有外教的机构都是好机构。对于没有日常交流基础水平的人来说，外教就是浮云。因为他听不懂你说什么你也听不懂他说什么，达不到交流的目的。同时，外教不能解释某种表达手法为什么这么说因为他们平常就是这么用的并没有思考过道理，反之，中教是第二语言学习者他们才会从理论上去研究和解释表达方式内在的道理所以。简单的例子：sea 海：你们懂的。ocean 洋：水流入大海的入海口。因为中文里“海洋”一词，两个字都包含所以一般的中国人也搞不清“海”和“洋”的区别。进一步导致“sea”和“ocean”也理解不精确。还有一个关于浸泡式外语学习法：1万个不会游泳的人直接跳到河里，9999个会被淹死只有万里挑一的能通过这种方式学会游泳。所以纯外教或浸泡式学习对无一定基础的学生纯属浪费时间和金钱，并不是所有有外教的地方就是好地方~外教也是有正确使用方式的~~论外教的正确食用方式：地道性纠错。

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7.我有强迫症我一定要有最标准的日语发音，学外语就是要一开始打好发音基础不然以后就完了！洗洗睡吧孩子，你汉语普通话发音能当CCAV1的主持人么？标准发音是多标准，就是播音员，声优的水准，主持人都不见得有多标准。更何况我等凡夫俗子~~但是就算你普通话发音并不是很标准好像也没有觉得自己说出去的普通话别人听不明白吧？不影响交流吧？那不就得了么。语言不就是一门交流的工具么，说白了不影响交流，发音准度在60%以上就足够了。不是冲着声优和播音员去的孩子们这么在意发音无异于浪费生命。有你这些在乎发音的时间和精力不如好好学语法好好累积表达方式。况且随着学习时间越来越久，在正确的训练方法指导下累积训练时间越长，发音准度只会越来越高，根本不需要你初学的时候这么在意。

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8.报班也不是不行，就是怕自己基础不好跟不上，所以初级先自学中高级再去报班。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

我了个大槽这是要逆天的节奏！见过哪个摩天大厦的地基是随随便便拿木头架子架上，然后在中高层才开始用钢筋混凝土？我虽然不知道这种怕自己跟不上就要先自

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学一下的思维是怎么形成的，但是这种思维无疑是一个绝对的误区。如果初级基础不打好，中高级如何在原有的基础上去提高？正所谓师傅领进门修行在个人，连门 进入日本网（www.wokou.net.cn）

都不要师父领你进来，你怎么修行？所以结论——性价比最高的方法就是初级扎扎实实找个好老师带你入门，学好学习方法，养成良好的学习习惯，克服掉所有学习 进入日本网（www.wokou.net.cn）

误区，中高级自学效率可能不比报班慢多少。亲测有效。另外就是，切记切记不要东学一点西学一点，特别是对于初学者来说，自己通过自己的判断力挑到的东西就一路学下去，千万不要吸收一下这个又去吸收那个，吃东西吃杂了都会拉肚子，大脑拉肚子可比你肠胃拉肚子难治多了。返回搜狐，查看更多 进入日本，www.wokou.net.cn

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