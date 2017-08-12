当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 学习日语的方法，日语从教心得体会点滴

学习日语的方法，日语从教心得体会点滴

时间: 2017-08-12 12:21 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：自学日语入门学习经验和方法 2015-12-01 11:23 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：自学日语入门学习经验和方法 没有一种语言比日语的表现方法更狡猾了，这也是很多中国人学日语开始觉得容易， 越往后面觉得越难的原因了。所谓学日语是[笑着进门，哭着出门]不无道理。 日语的句子的成分独特，中。。。

学习日语的方法，日语从教心得体会点滴

2016-06-01 19:26 来源:学日语肥肥达人 口语

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原标题：学习日语的方法，日语从教心得体会点滴 进入日本网（www.wokou.net.cn）

我在日语教学中，看到许多学生开始学习时很有兴致，但随着内容的加深，往往产生了畏难情绪，甚至最终放弃的也不少。究其原因在哪里呢？当然原因是多方面的，可我觉得最大的，也许带有根本性的因素在于，平时的大声朗读的缺乏是根本的原因。 copyright 进入日本

语言是靠开口说的，你不经常，不反复开口去练，如何养成语感及对此语言产生感觉呢？只有在不断地、经常地朗读或背诵中慢慢培养对所学语言的兴趣，从而能不断坚持下去。在不懈的朗读背诵过程中不知不觉地记住了单词和句型及语言结构。 进入日本，www.wokou.net.cn

我们从一开始就要每天每天有一定的时间用在大声的朗读上，当然有时间适当地再抽出一些内容背出来，更会强化记忆，形成条件反射。这样必然会洞开出学习日语的新天地。

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那么，有哪些好的记忆日语单词方法呢？我谈一下自己的心得体验。 内容来自进入日本

有时可利用散步以及晚上入睡前或清晨醒来后，躺在床上把学过的单词在脑袋里“过过电影”，默想其读音，含义，写法，用法等。然后再对照课本，看有无记错或脱落之处。把忘掉的，记得模糊的和记的牢固的列表分开来，再花大力气去啃那些“硬骨头”。“过电影”时，往往较单看着课本读，抄，思路要宽阔些，印象要深些。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

因而可把没关系的单词和别的事物拉上关系，也可顺便把分散各处的同类词，同音词拉到一起，对比着容易记。同时也可变换方法，或动手或动口，写写读读，多种方式，兼而使之，也可称得上半休闲式的学习。

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上课前最好能把新课预习一下，事先记住一些易记的单词，找出难点，上课时候就容易吸收了。我体会到，教师讲解，领读，复习巩固单词直到讲授课文，语法的整个过程，也是学生记忆，巩固单词的过程。课前预习，使我们能在课堂上紧跟老师的讲授，把课堂上的时间充分利用起来。我们刚接触新课时，往往感到难点一大堆，甚至很迷茫，但经过几次预习，难点会逐步克服，到了课堂上渐渐听懂了。

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记单词的目的是为了应用。要把学过的东西尽快尽多地运用到实际中去，通过应用也能巩固记忆，比如，常常找懂日语的人或日本人会话啦，看着身边外景用日语自说自话啦，还可在各种物品上写上日语的名称，常看常记。初学者不要怕别人笑话，要敢于去硬说，硬着头皮去尝试看些日剧，杂志，报纸等，既可提高兴趣又可加深对词汇的影响。大大提高听力水平。我们也可仿效列宁学外语的方法，“先由外文译成俄文，然后再把俄文译成外文。”进行日中，中日的对译。反复“对译”便于发现错误，在实际运用中巩固学过的单词。

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另外，日语是非常有规律的一个语言，它比较死板，初学时好像有许多规定，但越是有规定的东西，就越是死板固定，掌握后只有好记好学，为怎么这样说呢？因为日语语法句型内在中有许多规律和固定的死板的搭配套路。特别是句式句型的接续方法的把握，初学阶段掌握了这些套路，就能化繁为简，，理顺头绪，轻易记住了。 进入日本，www.wokou.net.cn

还有直接可接名词的句型，则接形容动词的词干（因为形容动词的词干就是名词），再则动词，形容词就用原型接。如：らしい/でしょう/かもしれない/みたいだ/に违いない/に决まっている/に相违ない/かどうか等等。

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还有，から为首的句型有两类、一类是表示原因的“から”（则接用言终止形）如：からには/からにほかならない/からこそ/からといって等。 本文来自进入日本网

另一类是表示起点的“から”（则接在体言后）、如：から见れは/からすると/からいえば/からできる/等等。

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此类有规律地表达，日语句型中比比皆是，一看到外形，就能判断该接怎么形了。非常方便。掌握后就能得心应手，越学越容易。我们可以平时多注意从接续形态或用法意思上进行句型归类。很多规律性的总结要依靠自身的平时留意，同时也要多听老师的归纳总结（毕竟这是每个老师的常年心血的结晶） 本文来自进入日本网

日语的“句型”在考试中或在日常的运用中十分重要，我们必须要记住它使用的意义和接续方法。我们除了平时多做题，多背诵例句之外，从一些规律着手来记忆也是不失为一个好方法。任何东西熟能成巧，每天每天多练习多接触当然是不可缺少的。

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最后，希望我的经验分享能对大家的日语学习起到帮助作用，祝大家学习顺利。 内容来自进入日本

二、接续词そこで和それで的用法区别： 本文来自进入日本网

それで纯粹表示原因，和から、ので有些类似，但，そこで带有后项要解决前项问题的语义。比如，“昨日から頭痛がして風邪のようです、それで今日は一日中あまり仕事する気がなかった。”是可以的。（昨天起感到头痛似乎感冒了，所以整天工作没有劲。） 本文来自进入日本网

用そこで就不行。“×昨日から頭痛がして風邪のようです、そこで今日は一日中あまり仕事する気がなかった。”但如，“昨日から頭痛がして風邪のようです、そこで病院へ行って医者に見てもらいました。”（昨天起感到头痛似乎感冒了，于是去医院看了医生。）可用そこで，他表示要解决前项存在的问题。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

三、如何区分“たら/と/ば/なら”

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たら/と/ば/なら四种表达中文意思都表示“如果”，但日语上的用法有很大差异。 进入日本，www.wokou.net.cn

其中たら最容易使用，“たら” 表示的无论是行为还是状态只要前项发生在前，后项在后都可使用（它要求构成前后项内在的顺序关系）

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如： 雨が降ったら、町へ行きたくないです。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

東京へ行ったら、富士山を見に行くつもりです。

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ば最难用。（要求构成前后项内在的因果关系）但有三句话可以概括使用方法： copyright 进入日本

⑴前项为行为，后项为结果。

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如：このごろ日本へ行けば、桜が見えます。 本文来自进入日本网

⑵前项为客观条件，后项为行为。 本文来自进入日本网

如：天気がよければ、散歩に行きます。 本文来自进入日本网

⑶类似于と，即表示必然的前后关系。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

如：春になれば花が咲きます。

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在具体使用中只要避免前项是表示行为，后项也表示行为就基本可以了。

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如：×上海動物園へ行けば、パンダを見に行きます。 本文来自进入日本网

と则表示前后项为内在的必然关系，自然的前后关系或人的生活习惯（即前项出现后，后项必然会出现）。 copyright 进入日本

如：梅雨になると雨が多くなります。

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祖父は毎朝起きると，公園へ散歩に行きます。

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なら大都用于接过对方话题，再就此话题提出自己的看法，建议、评价等。

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如： 寿司を食べたいなら、南京路にある日本料理店のほうがとてもおいしいと思います。A、あそこの桜がとても美しいそうだから、ぜひ桜を見に行きたいな。

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B、桜を見たいなら、春に行ったほうがいい。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

且它的顺序可以前后项倒过来，即前项发生在后，后项发生在前。

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如：もしこのような電子辞書を買うなら、まず説明書をよく読んでおきなさい。 本文来自进入日本网

使用时如果后项是评价的形式，那肯定是用“なら”，因为其他三种用法后项都不用评价的形式。

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