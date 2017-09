当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 新手学习日语掌握五十音图以后，你可以干什么

新手学习日语掌握五十音图以后,你可以干什么

时间: 2017-08-12 12:24 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

新手学习日语掌握五十音图以后,你可以干什么

2016-12-27 10:34 来源:学日语肥肥达人 日语 内容来自进入日本

本文来自进入日本网

原标题:新手学习日语掌握五十音图以后,你可以干什么

进入日本,www.wokou.net.cn

当你掌握了五十音图,这可不比英语的26个字母,理论上你就可以读一切日语了你造吗? 本文来自进入日本网

进入日本网(www.wokou.net.cn)

当你找到歌词之后你就能跟着哼了你造吗?(当然 B 站这种,很多时候歌词都不用你找,人家直接刷你一脸啊。。。)

进入日本网(www.wokou.net.cn)

本文来自进入日本网

当你看日剧,有句酷炫的台词你就能背下来,到处说了你造吗? 日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本,www.wokou.net.cn

但素······ 本文来自进入日本网

你没掌握五十音图,你就会读不了课文,做不了练习,听不懂老师在说什么,写什么。时间一长,进度落下了,,你就更跟不上了,然后你就不想学了,然后你就坚持不下去了,然后你就开始翘课了,这是个恶性循环,原因只是因为五十音图。。。 ╮(╯▽╰)╭ 进入日本网(www.wokou.net.cn)

很多人学日语就是跪在五十音图上了,真心的,过了五十音图这道坎,你就已经比很多人优秀了。太多的人说听力难,说口语不好,究其原因,都是因为五十音图没学好,发音不准确。

copyright 进入日本

五十音图:嘛~~~,怪我咯!

本文来自进入日本网

进入日本网(www.wokou.net.cn)

【妖狐×仆SS 第6话片尾曲】「sweets parade」 copyright 进入日本

歌:髅々宫カルタ(CV:花泽香菜) 本文来自进入日本网

あいうえ お菓子(かし)した(a i u e 吃过糖果) copyright 进入日本

a i u e o ka shi shi ta 进入日本,www.wokou.net.cn

かきくけ こんなにも(ka ki ku ke 会这麼的高兴) copyright 进入日本

ka ki ku ke kon`na ni mo

日本最新动态-www.wokou.net.cn

さしすせ ソフトクリ一ム(soft cream)(sa si su se 吃过冰激凌) 进入日本网(www.wokou.net.cn)

sa shi su se so to ku ri mo 进入日本,www.wokou.net.cn

五臓六腑(ごぞろっぷ)でいこう(五脏六腑都甜甜的) 进入日本,www.wokou.net.cn

go zo ro ppu de i ko u 本文来自进入日本网

たちつて トルテ切(き)った(ta ti tu te 切开达特蛋糕)

本文来自进入日本网

ta chi tsu te to ru te ki tta

日本最新动态-www.wokou.net.cn

なにぬね のり塩(しお)(na ni nu ne 盐海苔) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

na ni nu ne no ri shi o copyright 进入日本

はひふへ ホットパイ(hot pie)と(ha hi hu he 还有热馅饼)

进入日本,www.wokou.net.cn

ha hi hu u he ho tto pa i to 本文来自进入日本网

みんなでぬくぬく(大家都暖烘烘)

内容来自进入日本

min na de nu ku nu ku

日本最新动态-www.wokou.net.cn

ショ一トケ一キ(shortcake) フワリ(奶油蛋糕 松软美味) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

Sho to ke ki fu wa ri 日本最新动态-www.wokou.net.cn

キャンディ一(candy) ペロペロ(糖果 回味无穷) copyright 进入日本

kyan di pe ro pe ro

进入日本,www.wokou.net.cn

チョコレ一トの川(かわ)で 绵菓子云(わたがしぐも)见(み)た(在巧克力的河边 看到棉花糖云) 本文来自进入日本网

cho ko re to no ka wa de,wa ta ka shi ku mo mi ta

进入日本,www.wokou.net.cn

ァィスクリ一ム(ice cream)と プリン(pudding)のお城(しろ)で(在冰激凌和布丁的城堡裏) 本文来自进入日本网

a i su ku ri mu to,pu rin no o ji ro de

进入日本,www.wokou.net.cn

カスタ一ド(castard)渡狸(わたぬき) 二人(ふたり)のランデブ一(romantic)(和蛋奶冻渡狸 两人的约会) 进入日本,www.wokou.net.cn

ka su ta do wa ta nu ki,fu ta ri no ran de bu 进入日本,www.wokou.net.cn

パフェ(parfait)色(いろ)サンデ一(Sundae) 馅子(あんこ)がハツピ一(happy)(冻糕和圣代 豆沙馅很快乐)

copyright 进入日本

pa fe i ro san de,an ko no ha pi 日本最新动态-www.wokou.net.cn

鲷焼(たいや)きにクリ一ム(cream) 小悪魔(こあくま)ドロップ(drop)(鲷鱼烧和奶油 小恶魔水果糖) 进入日本网(www.wokou.net.cn)

ta ya ki ni ku ri mu,ko wa ku ma do ro ppu 日本最新动态-www.wokou.net.cn

カップケ一キ(cup cake)から イチゴ馅蜜(あんみつ)まで(从杯形蛋糕 到草莓豆沙凉粉)

copyright 进入日本

ka ppu ke ki ka ra,i chi go an mi tsu ma de 进入日本网(www.wokou.net.cn)

国境(こっきょう)なきスイ一ツ(sweets) 仲良(なかよ)くなれるよ(甜品不分国界 都能好好融合) 内容来自进入日本

ko kkyo na ki su i tsu,na ka yo ku na re ru yo 内容来自进入日本

ぼんやり 梦见(ゆめみ)てごらん(发发呆 做个梦吧)

copyright 进入日本

bon ya ri,yu me mi te go ran 本文来自进入日本网

キャラメル(caramel)みたいにくっつこう(像太妃糖那样 永不分离) 本文来自进入日本网

kya ra me ru mi tai ni ku ttsu ko u

进入日本,www.wokou.net.cn

まみむめ モンブラン(Mont-Blanc)(ma mi mu me 蒙布朗)

进入日本,www.wokou.net.cn

ma mi mu me mo n bu ran 日本最新动态-www.wokou.net.cn

やいゆえ ヨ一グルト(yogurt)(ya yi yu ye 酸奶) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

ya yi yu e yo gu ru to 进入日本网(www.wokou.net.cn)

らりるれ ロ一ルケ一キ(role cake)(ra ri ru re 卷筒蛋糕)

进入日本网(www.wokou.net.cn)

ra ri ru re rore ke ki 本文来自进入日本网

渡狸とキス(kiss)を(和渡狸KISS)

进入日本网(www.wokou.net.cn)

wa ta nu ki to ki su o 本文来自进入日本网

あいうえ お菓子(かし)した(a i u e 吃过糖果) copyright 进入日本

a i u e o ka shi shi ta

日本最新动态-www.wokou.net.cn

かきくけ こんなにも(ka ki ku ke 会这麼的高兴)

日本最新动态-www.wokou.net.cn

ka ki ku ke kon`na ni mo 进入日本网(www.wokou.net.cn)

さしすせ ソフトクリ一ム(soft cream)(sa si su se 吃过冰激凌) 本文来自进入日本网

sa shi su se so to ku ri mo

copyright 进入日本

五臓六腑(ごぞろっぷ)でいこう(五脏六腑都甜甜的) 进入日本网(www.wokou.net.cn)

go zo ro ppu de i koo 本文来自进入日本网

のんびり早弁(はやべん)(悠闲自在的早饭) 内容来自进入日本

non bi ri ha ya ben 日本最新动态-www.wokou.net.cn

焼(や)きのりあぶって(烤着紫菜片) 进入日本网(www.wokou.net.cn)

ya ki no ri a bu tte 日本最新动态-www.wokou.net.cn

おにぎりコロコロ(饭团滚来滚去)

进入日本,www.wokou.net.cn

o ni gi ri ko ro ko ro 进入日本,www.wokou.net.cn

友达(ともだち)ほかほか(伙伴们都热乎乎)

copyright 进入日本

to mo da chi ho ka ho ka

本文来自进入日本网

红叶(もみじ)まんじゅうと あんぱんお月(つき)さま(红叶馒头和月亮豆沙面包)

进入日本网(www.wokou.net.cn)

mo mi ji man juu to an pan o tsu ki sa ma copyright 进入日本

渡狸(わたぬき)に始(はじ)まり 渡狸(わたぬき)に终(お)わる日々(ひび)(从渡狸开始到渡狸结束的每一天)

本文来自进入日本网

wa ta nu ki ni ha ji ma ri wa ta nu ki ni o wa ru hi bi 日本最新动态-www.wokou.net.cn

ほんのり见(み)つめてごらん 甘(あま)くて苦(にが)い夕焼(ゆうや)けを(稍微盯着又甜又苦的晚霞看看) 内容来自进入日本

hon no ri mi tsu me te go ran a ma ku te ni ga i ta yu u ya ke o 本文来自进入日本网

たちつて トルテ切(き)った(ta ti tu te 切开达特蛋糕) 本文来自进入日本网

ta chi tsu te to ru te ki tta 进入日本网(www.wokou.net.cn)

なにぬね のり塩(しお)(na ni nu ne 盐海苔)

进入日本,www.wokou.net.cn

na ni nu ne no ri shi o

进入日本网(www.wokou.net.cn)

はひふへ ホットパイ(hot pie)と(ha hi hu he 还有热馅饼) 进入日本网(www.wokou.net.cn)

ha hi hu u he ho tto pa i to

进入日本网(www.wokou.net.cn)

みんなでぬくぬく(大家都暖烘烘) 本文来自进入日本网

min na de nu ku nu ku

进入日本网(www.wokou.net.cn)

まみむめ モンブラン(Mont-Blanc)(ma mi mu me 蒙布朗)

日本最新动态-www.wokou.net.cn

ma mi mu me mo n bu ran 日本最新动态-www.wokou.net.cn

やいゆえ ヨ一グルト(yogurt)(ya yi yu ye 酸奶) copyright 进入日本

ya yi yu e yo gu ru to copyright 进入日本

らりるれ ロ一ルケ一キ(role cake)(ra ri ru re 卷筒蛋糕) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

ra ri ru re ro re ke ki copyright 进入日本

渡狸とキス(kiss)を(和渡狸KISS) 内容来自进入日本

wa ta nu ki to ki su o 本文来自进入日本网

ミルフィーユワッフル(Mille-feuille Waffle)ポンポン(蓬蓬的油酥千层松饼) 本文来自进入日本网

mi ru fii yu wa ffu ru pon pon 内容来自进入日本

ムース(mousse)渡狸(わたぬき)パイ(奶油冻渡狸派) 进入日本网(www.wokou.net.cn)

muu su wa ta nu ki pai

内容来自进入日本

シュークリーム(chou ala creme)バナナ(banana)ゼリー(jelly)(泡芙香蕉果冻)

本文来自进入日本网

shoo ku rii mu ba na na ze rii 日本最新动态-www.wokou.net.cn

ババロア渡狸(わたぬき)(巴伐利亚渡狸布丁)

进入日本,www.wokou.net.cn

ba ba ro a wa ta nu ki 进入日本网(www.wokou.net.cn)

ホットケーキ(hot cake)バウムクーヘン(baumkuchen)(热蛋糕和蛋糕卷) copyright 进入日本

ho tto kee ki ba u mu kuu hen

copyright 进入日本

渡狸(わたぬき)ウタヌキ(渡狸渡狸) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

wa ta nu ki wa ta nu ki

本文来自进入日本网

バター(butter)渡狸(わたぬき)クレープ(crepe)(黄油渡狸薄烤饼)

进入日本,www.wokou.net.cn

ba taa wa ta nu ki ku ree pu

进入日本,www.wokou.net.cn

ワタヌキ渡狸(わたぬき)(渡狸渡狸) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

wa ta nu ki wa ta nu ki 进入日本网(www.wokou.net.cn)

ワタヌキとごはん(渡狸和米饭) 内容来自进入日本

wa ta nu ki to go han 进入日本网(www.wokou.net.cn)

ワタヌキとおやつ(渡狸和茶点)

copyright 进入日本

wa ta nu ki to o ya tsu

copyright 进入日本

ワタヌキと肉(にく)まん(渡狸和肉包头) 进入日本网(www.wokou.net.cn)

wa ta nu ki to ni ku man 进入日本,www.wokou.net.cn

ワタヌキと北京(ぺきん)ダック(渡狸和北京烤鸭) 进入日本网(www.wokou.net.cn)

wa ta nu ki to pe kin da kku

本文来自进入日本网

みつまめ渡狸(わたぬき)(什锦甜渡狸凉粉) 进入日本,www.wokou.net.cn

mi tsu ma me wa ta nu ki 进入日本网(www.wokou.net.cn)

渡狸(わたぬき)シロップ(siroop)(渡狸果子糖浆) 进入日本网(www.wokou.net.cn)

wa ta nu ki shi ro ppu

本文来自进入日本网

金时(きんとき)ワタヌキ(红皮甘薯渡狸) 进入日本,www.wokou.net.cn

kin to ki wa ta nu ki 日本最新动态-www.wokou.net.cn

大盛(おおも)り渡狸丼(わたぬきどん)(盛上的满满一碗盖饭)

日本最新动态-www.wokou.net.cn

oo mo ri wa ta nu ki don

进入日本网(www.wokou.net.cn)

こんがり思(おも)い出色(でいろ) ハチミツみたいにとろける(像融化的蜂蜜一样烤得恰到好处的颜色) 内容来自进入日本

kon ga ri o mo i de i ro ha chi mi tsu mi tai ni to ro ke ru 日本最新动态-www.wokou.net.cn

あいうえ お菓子(かし)した(a i u e 吃过糖果) 内容来自进入日本

a i u e o ka shi shi ta copyright 进入日本

かきくけ こんなにも(ka ki ku ke 会这麼的高兴)

内容来自进入日本

ka ki ku ke kon`na ni mo

进入日本,www.wokou.net.cn

さしすせ ソフトクリ一ム(soft cream)(sa si su se 吃过冰激凌)

内容来自进入日本

sa shi su se so to ku ri mo 本文来自进入日本网

五臓六腑(ごぞろっぷ)でいこう(五脏六腑都甜甜的)

copyright 进入日本

go zo ro ppu de i koo 本文来自进入日本网

たちつて トルテ切(き)った(ta ti tu te 切开达特蛋糕)

进入日本网(www.wokou.net.cn)

ta chi tsu te to ru te ki tta

copyright 进入日本

なにぬね のり塩(しお)(na ni nu ne 盐海苔) 进入日本,www.wokou.net.cn

na ni nu ne no ri shi o

进入日本,www.wokou.net.cn

はひふへ ホットパイ(hot pie)と(ha hi hu he 还有热馅饼)

进入日本网(www.wokou.net.cn)

ha hi hu u he ho tto pa i to

本文来自进入日本网

二人(ふたり)でぬくぬく(两个人都暖烘烘) 内容来自进入日本

fu ta ri de nu ku nu ku copyright 进入日本

まみむめ モンブラン(Mont-Blanc)(ma mi mu me 蒙布朗) 本文来自进入日本网

ma mi mu me mo n bu ran 进入日本网(www.wokou.net.cn)

やいゆえ ヨ一グルト(yogurt)(ya yi yu ye 酸奶) copyright 进入日本

ya yi yu e yo gu ru to 日本最新动态-www.wokou.net.cn

らりるれ ロ一ルケ一キ(role cake)(ra ri ru re 卷筒蛋糕)

内容来自进入日本

ra ri ru re ro re ke ki 本文来自进入日本网

渡狸とキス(kiss)を(和渡狸KISS)

copyright 进入日本

wa ta nu ki to ki su o

本文来自进入日本网

渡狸の甘味(あまみ)と渡狸の苦味(にがみ)(渡狸的甜味和渡狸的苦味) 内容来自进入日本

wa ta nu ki noa mami to wa ta nu ki no ni ga mi 日本最新动态-www.wokou.net.cn

渡狸の酸味(さんみ)で すきすきラブコンボ(love-combo)(渡狸的酸味 一直都是最喜欢你了)

进入日本网(www.wokou.net.cn)

wa ta nu ki no san mi de su ki su ki ra bu kon bo[1]返回搜狐,查看更多 进入日本网(www.wokou.net.cn)

责任编辑:

进入日本网(www.wokou.net.cn)

声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

进入日本,www.wokou.net.cn

阅读 () 进入日本,www.wokou.net.cn

投诉 内容来自进入日本

进入日本网(www.wokou.net.cn)

本文来自进入日本网

文章采编自互联网,如有侵犯版权,请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS:本文仅代表作者本人观点,与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行判断相关内容。