当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 为什么学霸学习就是快准，因为有学日语方法

为什么学霸学习就是快准，因为有学日语方法

时间: 2017-08-12 02:03 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：零基础日语入门学习方法 2016-02-28 10:27 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：零基础日语入门学习方法 日语要学好学精就必须每天坚持学习。我们中国人学日语有优势，尤其是在文字词汇上，日语深受汉语影响。但也要注意区分形似而意思截然不同的日语汉字词汇。如：日语的「検讨」就是“讨论”的意思。。。

为什么学霸学习就是快准，因为有学日语方法

2017-01-14 10:03 来源:学日语肥肥达人 日语

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学习能力包括三个要素：

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规范的学习行为; 进入日本，www.wokou.net.cn

良好的学习习惯;

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有效的学习方法。

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有了规范的学习行为才能培养出良好的学习习惯， 进入日本网（www.wokou.net.cn）

形成了良好的学习习惯就会形成适合自己的有效学习方法， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

三者是相辅相成的， 日本最新动态-www.wokou.net.cn

规范的学习行为是前提，是基础。

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日语学习的八个环节 进入日本，www.wokou.net.cn

一、计划管理 有规律

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1.长计划，短安排。在制定一个相对较长期目标的同时，一定要制定一个短期学习目标，这个目标要切合自己的实际，通过努力是完全可以实现的。达到了一个目标后，再制定下一个目标，确保一个目标一个目标的实现。

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2.挤时间，讲效率。重要的是进行时间上的通盘计划，制定较为详细的课后时间安排计划表，课后时间要充分利用，合理安排，严格遵守，坚持下去，形成习惯。计划表要按照时间和内容顺序，把放学回家后自己的吃饭、休息、学习时间安排一下，学习时间以45分钟为一节，中间休息10分钟，下午第四节若为自习课也列入计划表内。 本文来自进入日本网

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二、预习管理 争主动

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1.读：每科用10分钟左右的时间通读教材，对不理解的内容记录下来，这是你明天上课要重点听的内容。预习的目的是要形成问题，带着问题听课，当你的问题在脑中形成后，第二天听课就会集中精力听教师讲这个地方。所以，发现不明白之处你要写在预习本上。 本文来自进入日本网

2.写：预习时将模糊的、有障碍的、思维上的断点(不明白之处)书写下来。注意读写同步走。 本文来自进入日本网

3.练：预习的最高层次是练习，预习要体现在练习上，就是做课后能体现双基要求的练习题1到2道。做题时若你会做了，说明你的自学能力在提高，若不会做，没关系，很正常，因为老师没讲。 copyright 进入日本

三、听课管理 重效益 进入日本，www.wokou.net.cn

听课必须做到跟老师，抓重点，当堂懂。听课时要跟着老师的思维走，不预习跟不上。跟老师的目的是抓重点，抓公共重点，如：定理、公式、单词、句型等。

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更重要的是抓自己个性化的重点，抓自己预习中不懂之处。事实证明：不预习当堂懂的在50%――60%左右，而预习后懂的则能在80%――90%左右。当堂没听懂的知识当堂问懂、研究懂。

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四、复习管理 讲方法

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有效复习的核心是做到五个字：想、查、看、写、说。 内容来自进入日本

1.想：即回想，回忆，是闭着眼睛想，在大脑中放电影。学生课后最需要做的就是是回想。此过程非常重要，几乎所有清华生、北大生、高考状元都是这样做的。学生应在每天晚上临睡前安排一定时间回想。

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2.查：回想是目前联合国教科文组织承认的最有效的复习方法，也是查漏补缺的最好方法。回想时，有些会非常清楚地想出来，有些则模糊，甚至一点也想不起来。能想起来的，说明你已经很好地复习了一遍。通过这样间隔性的2-3遍，几乎终生不忘。而模糊和完全想不起来的就是漏缺部分，需要从头再学。

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3.看：即看课本，看听课笔记。既要有面，更要有点。这个点，既包括课程内容上的重点，也包括回忆的时候没有想起来、较模糊的“漏缺”点。

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4.写：随时记下重难点、漏缺点。一定要在笔记中把它详细整理，并做上记号，以便总复习的时候，注意复习这部分内容，建立一个复习本。

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5.说：就是复述。如：每天都复述一下自己学过的知识，每周末复述一下自己一周内学过的知识。听明白不是真的明白，说明白才是真的明白。坚持2～3个月就会记忆力好，概括能力、领悟能力提高，表达能力增强，写作能力突飞猛进。―此法用于预习和复习。

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五、作业管理 要自律 进入日本，www.wokou.net.cn

1.不计时不作业：限时作业，记录作业时间，与作业无关的事什么也不做。比如：20分钟写完英语;25分钟写完数学。

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2.不复习不作业：先复习所学的内容，然后作业。

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3.遇到难题，百思不得，先放过，后攻坚。

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4.不检查不作业：作业后必须检查一遍。 进入日本，www.wokou.net.cn

5.不小结不作业：写完作业后，告诉自己学会了什么，得到了什么，有什么体会。

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6. 独立作业忌抄袭。

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六、错题管理 常反思

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有了错题本和难题本就叫会考试，目的是为以后复习使用。错题和难题反映着许多知识点的联结，掌握了错题和难题就等于把高分拿在手。

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建立错题本和难题本可用16K的横格本，每页上下分五部分。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

第一部分是原题;

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第二部分是错因; copyright 进入日本

第三部分是改正确与举一反三：正确即写出正确答案，过了一个月复习时，搭眼一看还不会，就问自己：怎么还不会?就要进一步查找原因，这时举一反三，将与本题相关的知识点或习题联系起来，，写下来。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

第四部分是归纳提醒：写出错题错在什么地方，如：错在代数方面，则提醒自己这部分掌握不好，重新自学或请教老师和同学。

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第五部分是复习次数：每隔一段时间要复习一次，盖住原题自己在想一想。此法比较适用于理科。 进入日本，www.wokou.net.cn

七、难题管理 会溯源

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一般来说，难题之难多半在于题目所涉知识点众多，知识点之间关系错综复杂，思维(及方法运用)跳跃性大、逻辑性强，因此，对于难题，用溯源的方法整理。

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一是查清楚题目所需知识清单，同步辨清知识间的内在联系; copyright 进入日本

二是复原自己考试时的思维路径，查“堵”点、“歧”点;

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三是借助参考答案探究自身存在的盲点疑点甚至是漏点。

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之后，同样需要每隔一段时间复习与检查一次。

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八、考试管理 抓重点

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用一张丢分统计表管理。按科目分为填空、选择、计算、阅读……项目。错了、丢了多少分，用统计表说话，这样，就能明白哪些是审题出了偏差，哪些是运算出了错误，是什么知识点有问题，哪方面需改进和提高。用纸把错题抄下来，每隔20天再做一遍，尤其是在考试前可找出考点，可以考前拿出专门时间做错题难题本上的题。

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