当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 日语学习方法我勇往向前

日语学习方法我勇往向前

时间: 2017-08-12 08:10 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日语学习经验技巧容易用错的敬语 2016-01-03 11:14 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：日语学习经验技巧容易用错的敬语 在日本进行商务活动时所使用的语言与日常用语有所不同，要用到“敬语”。若是能够使用好敬语，便能很大程度上促进商务活动的顺利进行，反之，则可能会给自己和对方带来困扰和麻。。。

日语学习方法我勇往向前

2015-11-27 11:09 来源:学日语肥肥达人 留学申请 /留学攻略 本文来自进入日本网

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原标题：日语学习方法我勇往向前

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1．就是我国的日语人才太多啦！因为重庆本地的川外考点没有报到，所以就报到了四川大学。在教室外门口准备考试的同学排了好长的队，四列，每列80米以上吧，那场面确实够震撼！ 日本最新动态-www.wokou.net.cn

2．整个考试的难度感觉适中，没有超出自己预想的范围，所以考前做模拟题是非常必要的啊，至少让你心里有底……不过在模拟题中的词汇就有一个原题，努力的平假名どりょく。结果考试的时候我还是选成了长音……（当时心里也没底，但看到能力都读成のうりょく，所以想象努字也应该是长音吧……）

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3．整个考试的时间感觉非常充裕，除了听力需要答完一题就赶紧涂在答题卡上以外（以前在做模拟题都是全部做完再一起涂答题卡的，这一点以后需要改正。好在能力考的每小题之间给大家留下了较为充裕的时间，所以呢应该问题不大。），词汇和读解在做完后都有充分检查的时间。不过每部分之间休息20分钟个人感觉有点太长了，5-10分钟就OK啦，在那儿坐着很容易睡觉的…… 内容来自进入日本

4．在昨天回家的火车上又把考试评分细则好好研究了一下，结果发现能力考的满分是180分，三个部分各占60分……而这一点与之前自己的理解是有很大偏差的，之前做模拟题，总是以总分102来计算，然后觉得做对62题以上就OK。现在看来的话，词汇35题占60分的话，需要答对21题；读解39题，需要答对24题；听力28题需要答对17题……不过貌似每次我的读解和听力总有一样是低于60%的……只能期望官方设置的单项合格线和配点比例能够对考生有利一些了。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

5．四川大学的喇叭外放效果确实很棒，耳机是肯定不用带的（当然带了也用不了，嘿嘿），而且听力过程中，老师都很贴心的把教室门关上，防止相互干扰。 本文来自进入日本网

6．考过了个人认为就不要再纠结对答案这些了，反正只要努力了，自己觉得问心无愧就OK。

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7．最后一点，参加外语教育网网校和自学那就是不一样，有学习氛围，不会像自学那样散漫，自己也不属于很自觉地类型，所以老师的鞭策是必须滴……不管这次考试的结果如何，我都要向辛勤工作的老师们最高的敬意，而且N3考试绝不是终点，过去的就过去了，展望未来很重要。我已经决定在网校完成到N1的全部课程，，希望明年的这个时候能够达到N1的级别。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索……返回搜狐，查看更多 copyright 进入日本

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