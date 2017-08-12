当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 日语学习必备的，基本敬语分类及使用

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日语学习必备的，基本敬语分类及使用

时间:2017-08-12 11:16来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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日语学习必备的，基本敬语分类使用

2015-11-10 09:55 来源:和风日语

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原标题：日语学习必备的，基本敬语分类及使用

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尊敬语、自谦语、郑重语统称为敬语，是日语学习中必不可少的内容，有必要理清思路，牢牢记忆。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

三类的区别： 日本最新动态-www.wokou.net.cn

（尊敬语）尊重他人时所使用的语言。用于表达尊重他人的心情。

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（自谦语）对于尊敬的对方，谦逊的表现自己时使用的语言。是一种自己谦逊，尊重他人的表现。 进入日本，www.wokou.net.cn

（郑重语）句末以「です、ます」和「ございます」为结尾，无论对方是谁且内容怎样，是一种郑重表达时所使用的语言。

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最常用动词的敬语 进入日本，www.wokou.net.cn

1、「行く」的尊敬语为「いらっしゃる」、自谦语为「参る、伺う」、郑重语为「行きます」

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例：尊敬语时「会場へは何時にいらっしゃいますか」、自谦语时「会場へ何時に参ります（お伺いします）」、郑重语时「会場へ何時に行きます」 日本最新动态-www.wokou.net.cn

另外「行かれる」也是敬语的一种。

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2、「言う」的尊敬语为「おっしゃる」、自谦语为「申す、申し上げる」、郑重语为「言います」 日本最新动态-www.wokou.net.cn

例：尊敬语时「先生がおっしゃいました」、自谦语时「先生に申しました（申し上げました）」、郑重语时「友だちに言いました」 copyright 进入日本

此外，自谦语的「申す」并不仅仅表达自己谦逊，也经常用于向合作方或者老主顾表达所在公司职员的谦逊。例如在外出地也经常有这样的表现。「部長がよろしくと、申し上げておりました」（部长向您问好） 内容来自进入日本

3、「する」的尊敬语「なさる?される」、自谦语「いたす」、郑重语「します」

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例：当尊敬语时「明日の予定は、キャンセルなされますか」、自谦语时「明日の予定は、キャンセルいたします」、郑重语时「明日の予定は、キャンセルします」 本文来自进入日本网

4、「食べる」的尊敬语「召し上がる」、自谦语「いただく?頂戴する」、郑重语「食べます」 内容来自进入日本

例：当尊敬语时「食後に、甘いものは召し上がりますか」、自谦语时「お土産に、甘いものをいただきました（頂戴しました）」、郑重语时「食後に甘いものを食べます」 内容来自进入日本

劝人吃东西时所说的「どうぞ、いただいてください」是一种错误的敬语。当作为敬语时正确的使用应该是「どうぞ、お召し上がりください」 进入日本网（www.wokou.net.cn）

5、「来る」的敬语为「見える、おいでになる、お越しになる」等多种表现形式 copyright 进入日本

例：当尊敬語时「先生がお見えになりました」，「先生がおいでになりました」，「先生がお越しになりました」，，「先生がいらっしゃいました」，「先生が来られました」

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对于「来る」的尊敬语表达是很容易感到困惑的。其实无论使用哪个词都是敬语，并没有失礼。「来る」的自谦语为「参る」，郑重语为「来ます」 日本最新动态-www.wokou.net.cn

例：当自谦语时「何時に参ります」，郑重语为「もうすぐ友だちが遊びに来ます」 本文来自进入日本网

作为「来る」的敬语容易错误使用的是「何とかさんが、参られました」。「参る」是让自己谦逊时使用的词，对于必须尊敬的对方是不能使用的。

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使用场面 进入日本，www.wokou.net.cn

因敬语与自谦语、郑重语的使用方法而感到迷惑的时候，只要记住，对于长辈、上司等尊敬的人要用敬语，表达自谦时用自谦语，当不论说话对象要郑重表达时使用郑重语。试着区分使用吧。返回搜狐，查看更多 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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