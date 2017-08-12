当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 日语入门学习要知道的八大注意

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日语入门学习要知道的八大注意

时间:2017-08-12 11:18来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日语学习必备的，基本敬语分类及使用介绍：日语学习必备的，基本敬语分类及使用 2015-11-10 09:55 来源:和风日语 原标题：日语学习必备的，基本敬语分类及使用 尊敬语、自谦语、郑重语统称为敬语，是日语学习中必不可少的内容，有必要理清思路，牢牢记忆。 三类的区别： （尊敬语）尊重他人时所使用的语言。用于表达尊重他人的心情。 （自。。。

　　

日语入门学习知道八大注意

2015-12-03 11:51 来源:学日语肥肥达人 口语

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原标题：日语入门学习要知道的八大注意 本文来自进入日本网

日语和世界上的任何一个语种一样只是人类交流的工具，不能想当然把它与其它语种作比较，语言的民族性、地域性及约定俗成性决定了语言本省的特点和表达习惯，其本质上没有差异，不存在那一种语言难、那一种语言简单的问题。只要你：

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① 反反复复地读：是听说写译的基础，要相信重复就是力量，反复才能练就真功夫。

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② 认定一本教材：进行反复的训练，教材虽然有优劣之分，但是对于初学者来说，不必为选择教材劳精费神，中国出书毕竟不是太随便的事儿，况且日语研究在中国还不深入，但凡出书者都有一定的功夫，要放心大胆地坚持长期只读一本书，反对激进冒进和见异思迁的做法。 copyright 进入日本

③ 选准一位入门的好老师：“师者，，传道授业解惑也”，选择适合自己的老师，坚持一段时间，往往可以帮你“养成一种好习惯、得到一种好惯性、悟出一种好方法。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

④ 适当的讲究学习的方法：方法就像支点，有了它可以成全你去撬动地球，但是，我提醒同学们不但要记着而且要永远记着“它只是一个条件，永远不能替代另一个条件??杠杆”。

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⑤ 大胆读、大胆说、大胆写：学外语不容易，谁都曾经出问题，关键要不怕丢面子，其实也没有人取消你，理解你是初学的。 进入日本，www.wokou.net.cn

⑥ 多动脑筋思考增加对语言的悟性与敏感：日语是一门科学学科，尤其自身的有规律的系统的特点，只要你处处留心多动脑筋一定可以找到一些诀窍。

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⑦ 滴水穿石的毅力：学习日语就要象小鸡叼米，一粒一粒地吃，需要耐心不能焦急。

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⑧最忌吹毛求疵：学习日语的首要目的是交流传达给对方信息，其基本功能是工具。妇孺皆知，既然是工具就不但不会有十全十美的，而且有缺点才是正常的，就好比日本的丰田车，性能再好也有缺陷。我本人的中国普通话说的就不好但是丝毫没有影响交流。返回搜狐，查看更多

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后文中国人纯新手日语入门学习方法导读：中国人纯新手日语入门学习方法 2015-11-22 11:19 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：中国人纯新手日语入门学习方法 日语新手完全不知道如何入门，都没有考虑清楚自己应该怎么样去学习日语。 1.开始就拿着教材从第一页看到最后一页。这种不知整合的学习方式属于最野蛮最没脑子的一种。脑子是拿来。。。
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