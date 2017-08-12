当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 日语进修新手必需知道的同一单词多种用法日本资讯

日语进修新手必需知道的同一单词多种用法日本资讯

时间: 2017-08-12 08:12 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：高效日语学习入门方法与技巧 2015-11-25 11:51 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：高效日语学习入门方法与技巧 日语入门，自然是从五十音学起。背诵自然没什么好说的，发音却大有文章。在日本的中国人发音多是五花八门，夹杂浓厚的乡音，一开口就能猜到出身何地。作为小语种，没有类似于英语完备的。。。

「ここは私が委曲している大学です。

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是用来修饰「大学」的，」（正确） 「ここは私は委曲している大学です。

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来修饰「西席」，。

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」 这里「器の奇丽な」是形貌句「器が奇丽だ」作定语句时的变革， 譬喻：「私は日本语の西席です， 日语进修新手必需知道的同一单词多种用法 2015-12-08 13:37 来历:学日语肥肥达人 口语 原标题：日语进修新手必需知道的同一单词多种用法 日语中有不少词汇外貌看起来是完全有沟通的写法和读音，” 2. 主格助词——作定语句的主语 接续要领：体言+の+谓语+体言 前面的[体言+の+谓语]形成句子，尤其在助词中表示更为明明，除搜狐官方账号外，与领格助词「の」一起组成定语，” 又如：「器の奇丽な摒挡は食欲が出る，作后头体言的连体形修饰语，在这里分成若干次来说明这个问题，但用法和浸染完全差异，还可以暗示同位语，这样的例子举不胜数，所以如何判定各类范例和用法长短常重要的，这时主语后头可加「の」和「が」， 一、「の」的范例和用法 「の」可以是领格助词、主格助词、形式体言，「奇丽だ」是谓语，」（错误） 「委曲している」是连体形。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

譬喻一个「の」可以是领格助词、主格助词、形式体言， 全句译成：“这里是我进修的大学，概念仅代表作者本人，差异的范例就带来差异的利用要领，当它作定语时， 1. 领格助词 接续要领：体言+の+体言 前面的[体言和の]一起形成定语，查察更多 责任编辑： 声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写。 进入日本，www.wokou.net.cn

「奇丽だ」酿成连体形「奇丽 な」， 作「摒挡」的定语，，这里「器」是句子的主语，” 返回搜狐。 内容来自进入日本

主语用「の」 或「が」暗示，这里要留意：句子要以连体形呈现：动词和形容词与根基形沟通，不外和根基形是一样的，定语句中「私」是「委曲している」的主语， 譬喻：「ここは私の委曲している大学です，名词句和形容动词「だ」变「な」，」 这里「私の委曲している」是定语句，在翻译中就完全差异，还可以暗示同位语；再有一个「と」有大概是并列助词、补格助词和接续助词， 整个句子译成“器皿悦目标菜能引起食欲， 阅读 () 投诉 ，不代表搜狐态度，组成后头体言的定语。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

而不能加「は」，」 这里「日本语」是体言， 全句译成：“我是日语（的）西席。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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