当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 零基础自学日语误区新手必看

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零基础自学日语误区新手必看

时间:2017-08-12 11:21来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文中国人纯新手日语入门学习方法介绍：中国人纯新手日语入门学习方法 2015-11-22 11:19 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：中国人纯新手日语入门学习方法 日语新手完全不知道如何入门，都没有考虑清楚自己应该怎么样去学习日语。 1.开始就拿着教材从第一页看到最后一页。这种不知整合的学习方式属于最野蛮最没脑子的一种。脑子是拿来。。。

　　

基础自学日语误区新手必看

2016-02-01 12:00 来源:学日语肥肥达人 口语 本文来自进入日本网

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原标题：零基础自学日语误区新手必看

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选择自学日语入门的同学，虽然了解日语入门阶段打基础的重要性，但种种原因导致了中高级日语学习的举步维艰，这其中前辈总结出的无数自学日语入门的误区你是否有听说过呢？

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日语入门阶段是日语学习打基础的重要阶段，然而很多自学者却反其道而行。再等到步入中高级学习的时候才发现基础部分漏洞百出，这样的学习方式是非常影响学习效率，同时对继续学习的自信心无非是个重大挑战。 copyright 进入日本

建议在日语入门阶段最好不要选择自学的方式，与此相对课堂中不仅有老师来纠正错误，当你倾听其他同学发言中的错误时，同样可以及时的反省自己。课堂上有一面隐形的“镜子”，用来找寻学习中的盲点与错误。这也是日语学习中交流的关键所在。 内容来自进入日本

自学日语的同学大多都是摸着石头过河，所用的学习资料或者教材，不乏是周围朋友介绍或是网络上所推荐的。将网络上别人总结的学习方法套用在自己身上，这些是自学日语的同学普遍采用的办法。是否思考过别人认为好的学习材料和学习方法就真的适合你吗？

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在日语学习之初，有没有为自己制定合理的学习方案？就算有了学习目标，能否按照自己的步调保证学习效果的同时，达到预期的学习目标呢？大多数的自学者反映着是相当困难的。

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学习日语的步骤应该是，明确学习目标、制定学习规划、按部就班的学习、按时检测学习效果。 返回搜狐，查看更多

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后文自学日语入门学习经验和方法导读：自学日语入门学习经验和方法 2015-12-01 11:23 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：自学日语入门学习经验和方法 没有一种语言比日语的表现方法更狡猾了，这也是很多中国人学日语开始觉得容易， 越往后面觉得越难的原因了。所谓学日语是[笑着进门，哭着出门]不无道理。 日语的句子的成分独特，中。。。
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