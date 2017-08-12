当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 零基础日语入门学习方法

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零基础日语入门学习方法

时间:2017-08-12 01:49来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文零基础日语学习需知道五大诀窍介绍：零基础日语学习需知道五大诀窍 2016-01-05 13:11 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：零基础日语学习需知道五大诀窍 コツ１：「下线部の理由や内容を问う问题は、直前直後にヒントがある。」 答えのヒントが下线部の远くにあることは、まれです。ほとんどの场合、「直前直後」を読めば答えが导。。。

　　

基础日语入门学习方法

2016-02-28 10:27 来源:学日语肥肥达人 口语

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原标题：零基础日语入门学习方法 本文来自进入日本网

日语要学好学精就必须每天坚持学习。我们中国人学日语有优势，尤其是在文字词汇上，日语深受汉语影响。但也要注意区分形似而意思截然不同的日语汉字词汇。如：日语的「検讨」就是“讨论”的意思。

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归纳了六点学习体会 copyright 进入日本

一、培养兴趣 copyright 进入日本

兴趣是最好的老师，也许有的人一开始并不喜欢学日语或者是没办法才开始学的。那么就培养自己的学习兴趣吧。有兴趣才能在初学阶段一直支持下去，并取得进步。有不少人学了半年日语，还是停留在50音图上，原因是没有兴趣也没有坚持深入下去。但有不少日本游戏迷却去学日语了。这也可看成兴趣的间接影响吧。我从零起点开始专业日语学习，第一次上台听写5个假名，就错了两个。差的要命。但是因有兴趣去学日语，以后每天勤学假名，并熟读日语教材，课堂上也积极发言，可以加群先记下440依次写下120最后写下496这样连起来就可以加入日语学习裙平时记单词、练习。结果日语基础打的还算可以。 进入日本，www.wokou.net.cn

还有日常生活中处处可以学日语，比如看到“食べ放题”这样的广告标语，查字典后知道是“尽情的吃喝”的意思。这样就多记了一个单词。 copyright 进入日本

二、选阅读教材注意简而精

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简是指内容简洁、短小精悍。比如读《天声人语》这样的文章。精指所选文章文笔要流畅，曾看过日本国语专家佐佐木瑞枝女士所著《日本世情》就很喜欢，她的文章短而优美，很适合初学者。日语初学阶段要记大量单词很困难，此时就应该多看精读文章，熟读几遍，掌握个大概。在理解课文的基础上，结合背单词和语法，这样事半功倍。在学好精读有余力的情况下，可以看些泛读的书。一般对学生来说，时间有限。所以一天当中要尽可能找时间学日语。比如早读、午休前、晚上回寝室后的时间。学日语实在太累了，当然要放松一下。这时不妨听听日文歌，最初可能连语速慢的演歌都听不懂，但能听懂几个单词也不错啊，当练听力吧！还可以看看歌词，那些歌词一般用词比较优美、也很实用。比如「幻（まぼろし）」这个词我最初就是从歌词中学会的。

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三、不耻下问、勤于归纳

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学外语最忌讳脸皮薄。不仅要每天读、每天记。还要每天问，问那些高手或者问老师都可以。要是有认识的日本友人，，也不妨问他们。あだ名又说成ニックネーム（nickname=绰号、昵称）。不懂就问，当天的问题最好不要拖到明天。

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平时遇到的重点句型、疑难语法，和有规律的单词等不妨做些归纳。这样便于理解和记忆。但也不要光顾归纳，平时不看，到考试前才想起来翻翻。那样效果不好，而且说起来归纳反而浪费时间了。一般课堂笔记直接写在书上比较好，可以在朗读时随时看到，复习对照。诸如：惯用句集、单一日文汉字的单词训读、常用句型的口语化表现，如わかんない＝わからん＝わからない。こないだ＝この间等。还有以り和と结尾的副词归纳等?如：しきりに（屡次、再三）、ぴったり（紧紧、恰好、猜中）、しっかり（好好地）、びっしょり（湿透）等。还有谚语、拟声拟态词以及曾屡次做错的题目中出现的语法等。当然，有些东西如果内容太多也可以直接买本专门介绍这些内容的书，如专门介绍《惯用句》的书。 进入日本，www.wokou.net.cn

四、广泛阅读 本文来自进入日本网

学到一定程度广泛阅读、全面了解。广泛阅读包括的范围：

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1、日语相关知识讲解的书。如《敬语》、《写作》、《日本风情》（汉语日语的都可）、《助词》、《助动词》等。我没买过专门的语法书，而从课文中去掌握语法，看的多了印象深，语法基础并不差。考级的话买本《日语能力考试语法对策1-2级》很有用。有条件的话可以在网上看日语新闻等。 本文来自进入日本网

2、多看原版小说：日本作家成名作，如川端康成的《雪国》等，购买日中对照的书利于理解对照。

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3、多看一些趣味性强的书，如《日语新干线》、《贯通日语》（现在绝版了）。 copyright 进入日本

4、看日剧、日本卡通、日本电影。日本原版漫画（旧书摊有很多、也不错）。

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5、大胆找别人用日语交流，每天说，自言自语也行。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

6、有英语基础对学习日语很有帮助。比如外来语中大部分来自英语，而且IT等行业外来语数量众多，将来如果想在IT发展一定要学好英语。国际贸易中也有不少外来语，比如リスク（risk风险）、オーダー(order定购)、クレーム(claim索赔)等。

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学语言不是孤立的，最好也了解日本的历史、地理、文化习俗、即日本概况等。这样才能够更好地去理解日语中的文化内涵，比如说お盆、七夕（たなばた）、成人の日、日语的俳句、狂言，川柳（幽默讽刺短诗）返回搜狐，查看更多 copyright 进入日本

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后文为什么学霸学习就是快准，因为有学日语方法导读：为什么学霸学习就是快准，因为有学日语方法 2017-01-14 10:03 来源:学日语肥肥达人 日语 原标题：为什么学霸学习就是快准，因为有学日语方法 学习能力包括三个要素： 规范的学习行为; 良好的学习习惯; 有效的学习方法。 有了规范的学习行为才能培养出良好的学习习惯， 形成了良好的学习习惯。。。
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