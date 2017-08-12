当前位置：进入日本-> 留学-> 日语-> 高效日语学习入门方法与技巧

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高效日语学习入门方法与技巧

时间:2017-08-12 08:11来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日语学习方法我勇往向前介绍：日语学习方法我勇往向前 2015-11-27 11:09 来源:学日语肥肥达人 留学申请/留学攻略 原标题：日语学习方法我勇往向前 1．就是我国的日语人才太多啦！因为重庆本地的川外考点没有报到，所以就报到了四川大学。在教室外门口准备考试的同学排了好长的队，四列，每列80米以上吧，那场面确实够震撼！。。。

　　

高效日语学习入门方法技巧

2015-11-25 11:51 来源:学日语肥肥达人 口语

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原标题：高效日语学习入门方法与技巧 内容来自进入日本

日语入门，自然是从五十音学起。背诵自然没什么好说的，发音却大有文章。在日本的中国人发音多是五花八门，夹杂浓厚的乡音，一开口就能猜到出身何地。作为小语种，没有类似于英语完备的发音教材，例如赖世雄音标等等，因此很难对中国人的发音进行纠正。 本文来自进入日本网

作为初学者，语言输入为0的情况下，建议不要纠结发音问题，快速背诵五十音图进入下一个学习阶段。推荐背诵限定时间为一天。五十音图加拗音一共也没几个，不要拉低自己的智商。

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经常看到有人问到底哪个教材好 ？其实作为初学者，你是没有资格问这个问题的。不管哪个，抓到就学吧。现阶段最重要的是学---这个行为，因为那本教材都比你现在的水平强，你都可以学到很多。买入门的几册开始背诵单词、语法、课文，，没什么新意老三样而已。推荐听着录音跟读和背诵全文（最厌恶的四个字，没有之一）。有个偷懒的办法，每天画正字一篇课文读20遍，基本上学到最后一课的时候也就都背出来了。 内容来自进入日本

在这个阶段，不要接触课本以外的语法书和单词本，看多了容易产生挫败感。另外 初学者绝对，绝对不要妄想看动漫和日剧来学日语，这是做梦！动漫和现实日语严重脱节，无论是口语还是词汇。我就见到过几个跟着起司猫学出来的人，一个大男人一开口就是起司猫说的儿童日语。还有男生看日剧，记住了女性的台词，天天说话わわわ还一脸淡然，谁 TM 都受不了啊。

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一是意志力不坚定，看着看着就陷进去把学日语这事儿忘了。二就是初学者没有判断力，不知道什么该学什么不该学。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

首先，一个一个记五十音图当然是有必要的，但是从个人经验来说，记得差不多熟练就可以了，看到一个假名几秒内能反应上读音，反过来也能做到，这样的程度就可以按照课本的内容往下进行了。课文，单词，简单的语法都可以开始了，不要因为五十音图不够熟练就一直原地踏步，进入到下个阶段你会发现在读课文中，背单词中，练听力中，不知不觉五十音已经烂熟于心了。当然这一点并不是说五十音不重要，毋庸置疑它是学习日语的基础。

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其次，关于背单词。众所周知，中国人学习日语单词是有优势的。所以背单词的时候可以充分利用这个优势。比如，生活せいかつ这个单词，记得时候可以像当初学汉字一样先拆开再组合，生せい 活 かつ再组合，也就是组词， 生可以组成 生産せいさん，人生じんせい等，活可以组成活躍かつやく活発かっぱつ等。这样记单词相当于一边学一边复习，事半功倍。当然刚开始背单词的时候没有单词储备，组不出来很多词，这时候不要像我当初一样感到迷茫，沉浸在无边无际的词海中不知所措。这个阶段只要认真的记住生词汉字的读音就坚定的前进吧，积累了一定词汇以后会越学越轻松的。而外来语(尤其是本身的词源就不认识的词)和和语词汇就没有什么方法，耐心的死记硬背吧。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

还有，我不认为通过日剧或者动漫学日语这种方法不可取。要不大学里为什么要开展的视听说课。曾经试着看了一个月同一部日剧，记住了很多单词，听力也好了很多。日剧动漫可能是很多人学日语的动机，或者兴趣所在，兴趣是最好的老师，快乐的学日语，何乐而不为。但是必须要注意 内容来自进入日本

1.选择适合学习的日剧。从语速，观看对象，题材，当然还有你的喜好等方面来选择合适的日剧。上课时老师给我们看的是某动画片，语速还可以，但是为了符合小朋友的身份，台词有很多语法错误，每次上完课说日语都变得萌萌的(蠢蠢的)，所以建议不要选择太过幼稚的日剧或动画片。 进入日本，www.wokou.net.cn

2.反复观看，边看边模仿。选择好了适合的日剧或动画片，就开始不厌其烦的重复吧。不要看了大概的剧情就浅尝辄止，日剧里有单词，有听力，有会话，有风习，值得你认真揣摩。返回搜狐，查看更多 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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后文日语进修新手必需知道的同一单词多种用法日本资讯导读：日语学习新手必须知道的同一单词多种用法 2015-12-08 13:37 来源:学日语肥肥达人 口语 原标题：日语学习新手必须知道的同一单词多种用法 日语中有不少词汇表面看起来是完全有相同的写法和读音，但用法和作用完全不同，尤其在助词中表现更为明显。例如一个「の」可以是领格助词、主格助词、形式体言。。。
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