当前位置：进入日本-> 留学-> 如何收集日本留学相关资料

如何收集日本留学相关资料

时间: 2017-09-09 16:00 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本留学TOP5名校留学费用一览 2016-08-18 11:52 来源:威久留学 留学攻略/留学申请/日本 原标题：日本留学TOP5名校留学费用一览 去日本留学，不少同学更倾向于选择留学日本名校，比如东京大学、京都大学、大版大学等。那么，这些日本大学留学费用是多少呢?下面就让威久留学专家为大家介。。。

如何收集 日本留学 相关资料

2015-12-15 11:13 来源:和风日语 日韩留学 /留学生活 /留学攻略

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在决定留学日本前，要尽可能地了解清楚学校的基本情况，以及相关的办理流程。在这里，向大家介绍几个有用的网站，在这些网站上，能够方便地找到你想找的学校。如果需要向学校索取资料，可以根据网站上的指示，向学校的相关部门索取。 内容来自进入日本

一、日本大学总览： 日本最新动态-www.wokou.net.cn

国立大学： copyright 进入日本

公立大学： 内容来自进入日本

私立大学： copyright 进入日本

国公私立短期大学： 内容来自进入日本

二、广泛地收集、提供关于大学、国家研究机构等的机关信息、研究者信息、研究课题信息、研究资源信息的网站：

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日语 进入日本，www.wokou.net.cn

英语 copyright 进入日本

三、日语教育机构

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※注意：作为学习日语的教育机关，除了上述网站信息以外还有私立大学的留学生日语以外的其他学科、以及短期大学、大学学部、大学院的日语相关学科。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

在办理留学之前收集更多的留学信息也是非常重要的。这里向大家推荐 “和风日语综合咨讯网站”（ ），本书很多实用部分也是摘录于该网站，由于篇幅所限，大家可以登录其网站了解更多信息。从日语学习、考试、留学办理、在日生活等环节均可在其网站找到相应板块。其和风论坛有诸多在日留学生活跃其间，对于日本的学生生活他们有许多切身感受，可以与他们交流探讨。 内容来自进入日本

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无论你是高中生、专科生、大学生还是大学毕业生，现在点击下方“和风从东来”报名参加讲座，就能找到适合你的留学方式！返回搜狐，查看更多 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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