当前位置：进入日本-> 留学-> 起底日本研修生制度:白干活加班多 讨薪路漫漫

起底日本研修生制度:白干活加班多 讨薪路漫漫

时间: 2017-08-28 13:43 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本研修生政策 请问现在日本对于研修生二次返日的政策？日本什么时候能开放就劳签证和工作签证？什么时候归国研修生可以二次返日工作，留学就算了，中介勿扰 研修ビザとは、日本の技术、技能、知识を修得することによって、各国の経済や技术などの発展に寄与することを目的としたビザです。 现在、研修ビザは62职种。。。

2017年2月，日本一家电视台披露了日本雇主欺压中国研修生的内幕，受到日本舆论的关注，一些日本网民甚至认为，“日本人不可能有剥削这种行为，应该是中国人在日本剥削中国研修生”。 进入日本，www.wokou.net.cn

事实到底如何呢？先来了解一下日本研修生制度，2010年之后，日本国内把“研修生制度”改称为“技能实习生制度”，也就是发展中国家的人在日本边劳动边学习技术，通常为3年。有大量研修生来自中国。研修生这听起来“高大上”的名字，到底意味着什么？

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从今天起，《国际时讯》推出“起底日本研修生制度”系列报道，关注在日中国研修生的真实状态。劳动取得报酬是天经地义的事情，但不少中国研修生却说，他们长时间加班却拿不到工钱，白干活，这是怎么回事呢？ 本文来自进入日本网

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她叫邱玉花、她叫余洪秀，都来自江苏省南通市。她们作为研修生，在日本岐阜县的一家名为“石原缝制”的服装厂工作了三年。通常，缝纫行业的研修生只有工作满3年回国之前，才会获得全部的工资。但今年3月，她们即将结束工作回国，满心期待拿工资回家时，得到的消息却让她们崩溃。

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中国籍研修生 邱玉花：三年辛辛苦苦为他吃苦，没想到到头来(日本公司)说：“没有钱，帮帮忙，先回国去。”这是你老板说的话吗？太过分了。 内容来自进入日本

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这是2014年至2017年的日历，邱玉花和余洪秀把她们在工作日8小时之外的加班工时，一一记录下来。据她们的记录，在日本三年，每人加班6894.6个小时，但现在，他们拿到的钱却少得可怜。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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中国籍研修生 余洪秀：就头两个月拿了20万日元。过了头两个月，这三年来，就是你没钱了，就问他要钱，他就给五万日元或者一两万日元。这三年就这样过来的，三年一共拿了三十一万日元(约合人民币1.9万元)。

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日本律师 高井信也：不支付工资当然是违法的。而就加班工资而言，每小时支付二百、三百或四百日元，在日本的地方上最低工资也在七百日元以上。而在东京，最低工资标准更高。而低于最低工资标准，支付三四百日元时薪，这明显是违法的。

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日本岐阜一般劳动组合 北岛梓：就缝纫行业来说，接近90%存在用工不当的问题，拖欠工资、侵害人权、无端解雇等。

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但为了留在日本工作赚钱，大多数研修生选择对问题保持沉默。

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日本律师 高井信也：如果(研修生)说出不满的话，那就不能在这里工作了(雇主会说：可以离开。)但他们又不能去别的地方工作，只能回国。

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2017年3月，在当地支援团体的调解下，用工单位支付了邱玉花和余洪秀每人500万日元，约合人民币30万元。但律师发现，在邱玉花和余洪秀的劳动合同中，约定的三四百日元时薪，是当地最低时薪标准的大约一半，这违反了日本劳动法的最低时薪要求。

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尽管明显违法，但对于像研修生这样的日本社会制度的顽疾，日本的劳动监督机构也是睁一只眼闭一只眼。

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石原缝制服装厂社长 石原幸史：如果没人去告发，劳动监督署不会调查。虽然有时他们接到举报电话或听到传言，会派人过来看一下。我个人认为，他们就算知道情况，但只要没出问题，就不会去追究。 本文来自进入日本网

最终，用工单位以当地最低时薪标准，确认邱玉花、余洪秀的3年工资总额为每人1100多万日元(约合人民币70万元)，也就是说还分别拖欠每人600多万日元。 copyright 进入日本

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不过，他们要拿到全部工资，却又有新问题，因为这家服装厂正计划实施破产。 进入日本，www.wokou.net.cn

虽然讨薪之路困难重重，但相对国内而言较高的收入水平，使日本研修生仍然对很多人具有吸引力。

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中国籍研修生 邱玉花：反正我愿意继续，这是我的想法，因为钱多工资高。

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央视记者 何欣蕾：尽管存在拖欠工资、过度劳动等等问题，但是劳动者对较高报酬的自发追求，一直为技能实习生制度提供着动力。然而这不能也不应成为日本政府与用工单位，对相关问题回避或忽视的理由。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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