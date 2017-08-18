当前位置：进入日本-> 留学-> 【日本留学】 中国学生赴日留学的方式有哪些？

【日本留学】 中国学生赴日留学的方式有哪些？

时间: 2017-08-18 19:53 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本留学生不重视的三大问题 2016-03-25 13:34 来源:世纪华旅留学 留学攻略/日韩留学/留学生活 原标题：日本留学生不重视的三大问题 在日本是非常的重视教育的发展和教育制度完善。优越的教育条件，为各国培养了大批优秀人才，吸引着一批有一批的留学生赴日本留学，在留学过程中留学生们往往都会。。。

【日本留学】 中国学生赴日留学的方式有哪些？

2016-12-06 17:50 来源:留学办理李玲芬老师 日本

进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

原标题：【 日本留学 】 中国学生赴日留学的方式有哪些？

进入日本，www.wokou.net.cn

日本的教育在世界上是属于领先的，无论是从教学、师资还是学习环境方面来说都是这样的。学生也可在日本合法打工。另外，日本留学奖学金也是非常好申请的。所有的这些都使日本成为了中国学生青睐的留学目的地之一。下面，，李玲芬老师（电话及微信：18001399853）为大家介绍中国学生赴日留学的方式及要求。

进入日本，www.wokou.net.cn

学生去日本留学可以选择出路一般分为：日本语言学校或者大学院。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

本文来自进入日本网

一、语言学校 日本最新动态-www.wokou.net.cn

准备直接从日本报考大学、基础薄弱的考生，比较适合去日本就读语言学校学校。

进入日本，www.wokou.net.cn

日本语言学校不仅仅可以为学生提供语言学习，另外还能提供升学辅导，是留学生顺利进入日本大学的一个良好平台。申请日本语言学校需要满足如下要求： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

1、留学目标：赴日留学学习目标明确;

copyright 进入日本

2、日语能力：200日语学时证明/JLPT N5 /JTEST F级 日本最新动态-www.wokou.net.cn

3、学习经历：满足12年以上国内正规学习经历; 内容来自进入日本

4、资金能力：20万存款保证金; 日本最新动态-www.wokou.net.cn

5、经费支付人：支付人需要有一定的经济能力。 进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

二、大学院

copyright 进入日本

硕士课程：学制为2年。 本文来自进入日本网

博士课程：学制为5年。大多分为前期课程(2年：相当于上述硕士课程)和后期课程(3年)。但医学、口腔学和兽医学博士课程(在完成医学、口腔学和兽医学必修的6年大学课程后方可升学)的学习年限为4年。也有的大学开设5年一贯制的博士课程或只设后期3年的博士课程。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

此外，有些大学和大学院除正式生外，还设有单科生、旁听生/研究生制度。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

单科生：选择特定的科目进行学习，可获取学分。 copyright 进入日本

旁听生：可参加特定科目的听讲，但不能获取学分。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

申请要求

copyright 进入日本

1、日语能力达到相当于日语能力测试2级以上的水平;

进入日本，www.wokou.net.cn

2、对英语授课课程的留学生无日语能力要求，但需要提交TOEFL等英语能力证明;

内容来自进入日本

3、大学本科(16年)或同等学历，且年满22周岁;

本文来自进入日本网

4、有一定的经济能力可以支付日本留学费用。 本文来自进入日本网

看完李玲芬老师（电话及微信：18001399853）为大家介绍的中国学生留学日本的一般两种选择，是不是对日本留学相关事项清楚一些了呢?了解更多日本留学信息， 可以直接联系李老师。返回搜狐，查看更多

copyright 进入日本

责任编辑： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。 本文来自进入日本网

阅读 () 进入日本，www.wokou.net.cn

投诉 进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

本文来自进入日本网

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。