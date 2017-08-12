当前位置：进入日本-> 留学-> 日本留学生不重视的三大问题

日本留学生不重视的三大问题

时间: 2017-08-12 14:29 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本留学 你有我会省钱吗？ 2016-04-06 14:55 来源:留学办理李玲芬老师 留学生活/日本/工作 原标题：日本留学 你有我会省钱吗？ 随着4月份的即将到来，日本留学又将掀起一个新的高潮。即将赴日的留学生们面临着崭新的海外生活心情有兴奋，有期待，同时对未知的异国生活也不乏怀有一些忧虑和忐。。。

日本留学生不重视的三大问题

2016-03-25 13:34 来源:世纪华旅留学 留学攻略 /日韩留学 /留学生活

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在日本是非常的重视教育的发展和教育制度完善。优越的教育条件，为各国培养了大批优秀人才，吸引着一批有一批的留学生赴日本留学，在留学过程中留学生们往往都会有一些对留学的错误的认识，为了更好地帮助留学生们完成学业，少走弯路，木子老师为接下来为大家讲解日本留学生不重视的三大问题，希望能给大家带来帮助!

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【日本留学生不重视的三大问题】 进入日本网（www.wokou.net.cn）

一、急于升学，，缩短语言学校就读时间 内容来自进入日本

大家都知道，留学生在日本升学大多数要用日语来进行解题，如果日语没有达到一定成都，就无法升入心仪的大学。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

然而少数的留学生会觉得缩短了半年甚至一年语言学校的学习时间，会加速升入大学的时间，但实际升入大学的层次通常不会很高。如果留学生将参加相关升学考试作为“练兵”，以此来感受日本大学考试形式，那么此做法便无可非议。但一些学生为缩短语言学校就读时间，在日语能力尚不具备升学条件的前提下执意参加日本大学升学考试的做法是非常冒险的。 因为在目前教育全球化的大背景下，一个人的实力通常要远高于学历。每所语言学校都会有自己的升学指导计划，设置“升学特进班”。日语能力偏低的学生通常不会成为语言学校升学指导的重点对象。

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二、没有重视日语的学习

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对于一些已经取得相关日语能力等级证书的留学生赴日后，常常会错误地认为书面语法以前都学过，日本老师按部就班教授似乎是在浪费时间。但是他不知道的是，获取相应等级证书并不意味着已掌握了日语，中国学生普遍都是哑巴日语，因此建议留学生在就读语言学校时要有点“耐心”，认真学习。

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三、攀比心理 本文来自进入日本网

当一些留学生看到周围的同学都升学了，如果自己还呆在语言学校会觉得“非常没有面子”，而强行升学。对于升学条件不成熟，执意升学的留学生往往会陷入名牌大学“名落孙山”，普通大学“于心不甘”的尴尬境地。

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关于日本留学生不重视的问题木子老师就为您介绍到这里，希望会对选择日本留学的留学生有帮助。

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