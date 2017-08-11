当前位置：进入日本-> 留学-> 日本留学有什么生活禁忌是需要注意的？

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日本留学有什么生活禁忌是需要注意的？

时间:2017-08-11 11:28来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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日本留学什么生活禁忌需要注意的？

2016-04-15 17:49 来源:威久留学 留学攻略 /留学生活

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原标题：日本留学有什么生活禁忌是需要注意的？ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

各个国家由于文化背景和生活习惯不同，风俗禁忌也不相同，下面是威久留学专家为大家总结的一些日本风俗禁忌，打算去日本留学的同学可以一起来了解了解。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

一、社交、行为禁忌 进入日本，www.wokou.net.cn

1.在公共场所内，忌衣冠不整、大声喧哗，特别是在一些正式的社交场合，男生需要穿西装、女生需要穿礼服;

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2.在日本，认为“2”这个数字是容易导致夫妻感情破裂的，所以在给新婚夫妇包红包时，所送的金额不要是2的倍数;

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3.在日本，给别人送礼物时，也要注意包装纸的颜色，黑色一般代表丧事、绿色代表不详、红色也不宜用，所以建议还是用花色的包装纸;

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4.在日本进入住宅或是在一些餐馆用餐时，都是要换拖鞋的;

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5.与熟人见面时，都是要鞠躬问候的，碰触别人身体是一种不礼貌的行为。

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二、饮食禁忌 内容来自进入日本

1.日本人一般不吃肥肉和猪内脏，还有一部分人也不吃羊肉与鸭子; 日本最新动态-www.wokou.net.cn

2.在招待客人时，不可将饭盛的过满，也不可只盛一勺饭; 进入日本网（www.wokou.net.cn）

3.去别人家做客时，吃饭不要只吃一碗，只吃一碗饭在日本被认为是无缘的象征; copyright 进入日本

4.在用餐时，忌讳整理头发以及衣服; copyright 进入日本

5.在日本用筷子吃饭时，，忌舔筷子、用筷子拨弄菜、用筷子剔牙以及将筷子插在饭中。 内容来自进入日本

三、语言禁忌 日本最新动态-www.wokou.net.cn

1.日本有不少的语言禁忌 ，特别是与“死”谐音的一些词语，如“4”、“42”最好少用，此外“13”也是日本人所忌讳的数字; 内容来自进入日本

2.在一些婚礼等喜庆的场合，忌说去、归、返、离、破等一些代表不吉利的词语;

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3.在统称一些在生理上有缺陷的人时，也要委婉，如称“盲人”为“眼睛不自由者”，称瞎聋等有身体障碍的人为“身体障碍者”。 进入日本，www.wokou.net.cn

威久留学专家提醒：为了尽快的融入的留学生活中，同学们一定要注意这些禁忌! 进入日本，www.wokou.net.cn

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