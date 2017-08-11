当前位置：进入日本-> 留学-> 日本留学适合哪些人群

日本留学适合哪些人群

时间: 2017-08-11 12:02 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本留学有什么生活禁忌是需要注意的？ 2016-04-15 17:49 来源:威久留学 留学攻略/留学生活 原标题：日本留学有什么生活禁忌是需要注意的？ 各个国家由于文化背景和生活习惯不同，风俗禁忌也不相同，下面是威久留学专家为大家总结的一些日本风俗禁忌，打算去日本留学的同学可以一起来了解了解。。。。

日本留学适合哪些人群

2016-04-05 16:18 来源:和风日语 日韩留学 /留学生活 本文来自进入日本网

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原标题：日本留学适合哪些人群

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1、升大学读本科。 内容来自进入日本

a.适用人群：高中、职专、技校应往届毕业生，满足12年教育。 copyright 进入日本

b.职业高中、中专、技校毕业的学生，在国内与再上大学无缘了;而参加日本的留学生考试，就可以跟高中应届生一样考取本科，不受影响。这对那些后悔没考大学的孩子，是个很好的补救机会。

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2、升大学院读研究生。

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a.适用人群：本科大四、专科大三在校生;本科、大专应往届毕业生。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

b.在校生最后一年时间基本没课，正好利用这段时间学习日语，不耽误时间。 copyright 进入日本

c.大专生在国内读研一般要先读本，再考研;而在日本可以直接实现考研梦。

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(二)以就业为主要目的。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

1、学习语言直接就职。

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a.适用人群:本科、大专毕业生。(理工类、护理类、英语、日语等专业最适合)

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b.在日进修日语口语半年或一年，满足工作要求后，可直接在日申请工作签证就职。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

2、考取短大实现就职。

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a.适用人群：高中、职专、技校毕业生。

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b.日本的短大，也叫专门学校，类似我们国内的大专学历。以学习实用性的专业技术为主，一般大多与日本的相关用人企业联办或合作，毕业后基本都可实现就业。

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(三)以打工赚钱为目的。 内容来自进入日本

1、企业出资助学。学生按照合约内要求进行工作和学习。 本文来自进入日本网

a.适用人群：家庭条件较差，满12年教育，能吃苦耐劳的。 copyright 进入日本

b.工作比较辛苦，，学习时间少。每年纯收入在3-4万元。 进入日本，www.wokou.net.cn

c.无需自己负担学费、住宿费。2年期满，考取大学。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

d.留学最辛苦最花钱的是语言学校的2年。升入大学后，学费低了，语言也好了，假期多，打工赚钱很容易,结余也多了。可以实现学历和赚钱双丰收。

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2、赴日研修。(非留学范畴)

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a.适用人群：初中以上学历、35岁以下，能吃苦耐劳。一般为1年或3年期限。

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b.工作稳定、有保障，每年纯收入在6万左右。但是，除了日语基本会话熟悉外，没有留学的其他收益。对个人短期收益效果明显，但对长期发展没有帮助。 内容来自进入日本

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