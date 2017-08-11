当前位置：进入日本-> 留学-> 日本留学 你有我会省钱吗？

2016-04-06 14:55 来源:留学办理李玲芬老师 留学生活 /日本 /工作 本文来自进入日本网
原标题：日本留学 你有我会省钱吗？ 进入日本，www.wokou.net.cn
随着4月份的即将到来，日本留学又将掀起一个新的高潮。即将赴日的留学生们面临着崭新的海外生活心情有兴奋，有期待，同时对未知的异国生活也不乏怀有一些忧虑和忐忑。
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其中，除了担心自己是否能适应生活习惯和文化的差异之外，如何合理安排支出，节省费用也是留学生们非常关心的一个实际性问题。所以，下面简单介绍一下前辈们在日本生活的省钱方法。 内容来自进入日本
在日本生活，房租可能是花费最大的一笔支出了。为了省钱，，通常都是两三个朋友合租一间房子。日本有很多房屋中介，找房子还是比较方便的。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
但是一定不能怕麻烦，多听多问多看才能找到理想的房子。比较省钱的方法是申请学校的宿舍，因为和外面比起来大学的宿舍费便宜得惊人。但是因为僧多粥少，一般要排队才能轮到，甚至到毕业都住不进去。 copyright 进入日本
建议无论如何一定要在学生科登记，这样也许会有意外的惊喜。还有就是建议大家可以在网上搜索”guesthouse”，这样的房子通常是提供给长期滞在的游客，无需押金礼金，一个月起租，当然也可以长期租住，是非常方便和便宜的。
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在日本除了租房，食品可能是最让人觉得价格不菲的。“过来人”给留学生的建议是尽量”自炊”，也就是自己做饭。
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日本的超市在周六或周日上午都会有很多特价商品，宿舍有冰箱的同学可以在这个时候统一购买齐一周的食材。 进入日本，www.wokou.net.cn
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在一些蔬菜店也会有一些限时特价活动，趁这时候多买些蔬菜也比较划算。
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一般超市在晚上8点以后，白天卖剩的盒饭和一些配菜都会做半额减价，打工回来的学生们不妨多光顾一下。
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在日本的留学生通常都会打打工来勤工俭学，建议大家尽量找饮食店的工作，这样工作时间都会有工作餐，有时甚至能带回家做第二天的便当。
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我们通常都会建议要去日本的学生不用准备太多衣物，无论男女生，除了须带一套正装外，只要带几件随身的内衣，二三套外套和裤子，寒冷地区的话带一件羽绒服即可。 本文来自进入日本网
因为在日本服装相对便宜，日常性的服装和中国大城市的服装价位也相差无几。
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日本除了大型商场，也有很多服装卖场和特色小店，在那里一般花2、300日元就能买到一件比较称心的衣服。
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如果比较追求时尚而费用有限的同学，可以逛一逛中古服装店，也就是所谓的二手店，在那里经常能发现一些不错的品牌服装和箱包饰品。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
最后再谈谈在日本的交通费。一般初到日本的留学生为了节省时间和金钱，都会骑自行车往返在学校，住所和打工地点之间。 内容来自进入日本
上大学后就可以购买学生月票了，在指定地点(通常是学校和住所)之间坐车不限次数。
这里省钱的妙招就是尽量在这个指定范围内找打工的工作，这样能省下不少交通费，而且很多招工单位都可以报销部分交通费。 本文来自进入日本网
以上，通过衣食住行几个方面简单介绍了一下留学“过来人”所了解的的日本生活省钱高招，相信除此之外还有很多日本生活小窍门和省钱方法。
建议初到日本的同学们一定要和留学生前辈们搞好关系，这样肯定能得到很多经济实惠又便利的生活智慧。同时，也别忘记经常去大学的揭示板看看，那里也经常会提供一些打工信息和租房信息。
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