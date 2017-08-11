当前位置：进入日本-> 留学-> 你准备好去日本留学的机票了吗

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你准备好去日本留学的机票了吗

时间:2017-08-11 11:27来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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准备好日本留学机票了吗

2016-04-14 12:01 来源:留学办理李玲芬老师 日韩留学 /机票 /公司 进入日本，www.wokou.net.cn

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原标题：你准备好去日本留学的机票了吗

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怎样才能退票?

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部分退款。大部分特价机票出票后，您若因某种原因要求退票，，航空公司都是要收取相应的退票手续费的。收取的多少，规定各不相同。您可以在订票时向您的机票代理人查询。 进入日本，www.wokou.net.cn

全额不得退款。有些特价机票是某一时间段内航空公司作为特别推广价而促销的价格。这类机票在退票上的规定是非常严格的，即：一但出票后即不得退票。 copyright 进入日本

旅客要求退票，应凭客票或客票未使用部分的"乘机联"和"旅客联"办理。 退票只限在出票地、航班始发地、终止旅行地的承运人或其销售代理人售票处办理。票款只能退给票上列明的旅客本人，或客票的付款人。

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退票所需的时间：各航空公司规定的不尽相同，一般为14天至45天。若是在当地没有办事处的航空公司的机票，则时间会更长，可能三个月之久。

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退票所需的资料：机票原件;购票的发票复印件;身份证明。

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要变更客票怎么办

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旅客购票后,如欲改变航班、日期、舱位等级,必须在原指定的航班起飞前两天提出,并只能变更一次。 内容来自进入日本

客票遗失应如何处理?

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旅客如将客票遗失，请立即到当地派出所或警察局报案，取得遗失证明。然后到航空公司当地办事处办理挂失手续。 进入日本，www.wokou.net.cn

关于机票遗失的处理，各国航空公司的处理方法不尽相同。但是，作为旅客您应该向航空公司提供以下材料： 进入日本，www.wokou.net.cn

遗失机票的情况证明(由当地警察局出具的被抢或被盗证明或丢失报案证明)，或机票复印件。

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原购票地点的购票发票，这是证明您的票价种类的依据。

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您的姓名、行程、出票日期、舱位等级、票号等。

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一般航空公司的处理办法有： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

当您向航空公司报失，有的航空公司审核您提供的报失材料后，认为真实齐备，您只需付小额的手续费，即可补领一张机票。有的航空公司要求您重购一张机票，然后，在出票地点向航空公司挂失申请退回原购买机票的票款，但须等待一年至一年半左右的时间后，如果未发生冒用、冒退，航空公司会通知客人或代理人退款。

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