当前位置：进入日本-> 留学-> 细数日本留学打工应该注意的那些事儿

细数日本留学打工应该注意的那些事儿

时间: 2017-08-08 13:51 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：什么？确定可以吃？！日本留学生惊呼 2016-04-19 12:16 来源:留学办理李玲芬老师 日韩留学/日本/感觉 原标题：什么？确定可以吃？！日本留学生惊呼 日本的料理菜式比较多，而全猪料理吊足了人的胃口，虽然该料理中的猪是纺织品，但是总感觉哪里有些不对，你们说该先吃哪里呢？猪头还是猪屁股？还。。。

细数日本留学打工应该注意的那些事儿

2016-04-25 16:55 来源:威久留学 留学攻略 /留学生活

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日本留学 期间的费用对于普通工薪家庭来说是一笔不小的数目，除了通过拿奖学金减轻经济压力外，在留学期间打工也不失为一个好方法。那么在日本留学打工有哪些事是需要我们注意的呢?下面威久留学专家为大家整理了以下去日本留学打工注意事项以及选择工作的技巧，供大家参考。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

打工注意事项：

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1.根据日本企业的习惯，大部分都没有“雇用契约书”。所以在最初的面试时，就要清楚的拜托对方写下工作日、工作时间、工资、付工资的日期，担当者的姓名及电话号码等。如果担当的人不帮忙写的话，可以自已写了之后请对方确认。留下这样的条子，是为了在将来万一发生问题时对自己可以有所帮助。

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因此一旦决定进入某个店打工时,一定要签订劳动合同,否则不要进去。以后一旦出现什么纠纷的时候劳动合同会成为根据,没有签订劳动合同的一旦出现问题后不会受法律保护。

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2.要注意申请到资格外活动许可以后再进入工作。法律规定留学生的签证资格是学习,从事签证资格外活动的要申请证书(也就是我们说的打工证)。没有打工证就进入工作的话一旦被入管局发现便被视为打黑工而严肃处理。虽然一般不会被发现,但是还是小心为好。

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3.注意店里是否向役所上报收入。1年收入上到100万以上后会对国民健康保险的金额有很大影响。比如年收入98万以下的话健康保险一个月是1700多(大约),而超过98万的话一下子会升到一个月1万多。虽然收入不上报是不合法的,但是有不少店是不报的。为自己的切身利益考虑,这方面也要注意。

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4.在日本法律规定留学生工作时间：

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(1)大学本科生、研究生院正规生——1周28小时以内。在暑假、寒假等各学校所规定的长期休假期内是：1天8小时之内。 copyright 进入日本

(2)旁听生、听讲生——1周14小时以内。在暑假、寒假等学校所规定的长期休假期内是：1天8小时之内。 专门学校生、就业生——1天4小时以内。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

5.工作时间和领取工钱的工资条要保存下来，，这是为了防止不付工资等的麻烦。 进入日本，www.wokou.net.cn

6.不要擅自迟到、旷工。就算是打工，没有用电话联络就擅自迟到、甚至不去工作也是绝对不被容许的，有事情请一定要事前联络请假。中国留学生在日本的表现不仅仅是代表自己，同样的代表的是中国人普遍的表现，因此对工作一定要认真。 本文来自进入日本网

以下是威久留学专家为大家整理的工作选择技巧： 本文来自进入日本网

选择料理店:

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1.尽量选择个人经营的料理店:一般这样的店都没有死板的规定,感觉很人性化而且进入工作后可以带一顿饭。和老板关系处好了以后什么都会帮你。与之相反如果是那种大型的连锁店的话,一般对从业员不会提供免费的饭(有的地方会有优惠)，而且会有很多规矩，对于刚开始来的留学生来说是不太容易做的。

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2.最好能先了解一下工作的内容:毕竟找一份工作不容易，进去前先要看好干什么，累不累等等。 copyright 进入日本

3.是否有交通补助:这个与第一条相反，私人店一般不会给你交通费，而大型里会有明确的规定的。所以选择什么就要看自己了。 本文来自进入日本网

4.工资的支付方式:有的店是直接给，有的是银行定期支付，直接给的店有的时候会有拖欠的情况，而且在最后辞的时候还可能出现麻烦(但也未必)。总之有这样的问题出现，自己要注意。

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选择超市：

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大致超市分为以下几个部门(根据超市不同叫法也不一样):

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1.(レジ)收银。主要就是收钱。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

2.(グロサリー)一般日用品,这各部门的工作主要就是陈列商品。 copyright 进入日本

3.(デリカ或惣菜)就是熟食部门,主要是做现成食品的(比如便当和油炸食品等)。这个部门的主要工作就是调理。 进入日本，www.wokou.net.cn

4.(農産)就是蔬菜和水果。这个部门主要是农产品的包装和陈列。 内容来自进入日本

5.(水産)就是水产品。工作内容主要是海产品的包装和陈列(腥味很重)。

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超市的工作对语言有一定要求,不过干的时候很轻松。我不少朋友一做就是4年。是留学生中比较中等一些的工作。 内容来自进入日本

选择便利店：(24小时店)

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1.工资差比较大。相信干过的朋友都知道24小时店深夜和白天的工资相差很大,白天是750日元到了深夜就可以上千。所以一般留学生干晚上的比较多。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

2.不少店可以随便吃甚至往家带吃的。便利店每几个小时都会检查食品等是否过期,如果过期了便立刻撤下来。有的店可以吃,有的店不行。这点在进之前可以确认一下(如果能吃的话便可以为自己省下不少饭费)。 进入日本，www.wokou.net.cn

3.休息时间问题。深夜的24小时店有的是店员一直在休息室休息等客人进店来了才出来接客,而有的店晚上工作很多,必须一直在卖场里。工作的强度自然不一样,进之前先确认一下。

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4.环境问题。如果深夜工作的话,不要找太偏僻的店。日本24小时店的抢劫案几乎每天都发生,虽然大部分不会有人身伤害,但是毕竟我们是来学习的,谁也不会有什么意外。所以这个也是需要确认的关键。 本文来自进入日本网

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