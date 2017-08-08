当前位置：进入日本-> 留学-> 什么？确定可以吃？！日本留学生惊呼

什么？确定可以吃？！日本留学生惊呼

时间: 2017-08-08 13:49 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：2017年申请日本留学的时间规划 2016-04-29 16:36 来源:世纪华旅留学 留学攻略/日韩留学 原标题：2017年申请日本留学的时间规划 不管选择去哪个国家留学，尽早开始准备总是能够让你的申请准备更充分，所谓不打没有准备的仗。现在有许多中国留学生选择去日本留学，那么想要申请2017年去。。。

什么？确定可以吃？！日本留学生惊呼

2016-04-19 12:16 来源:留学办理李玲芬老师 日韩留学 /日本 /感觉

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日本的料理菜式比较多，而全猪料理吊足了人的胃口，虽然该料理中的猪是纺织品，但是总感觉哪里有些不对，你们说该先吃哪里呢？猪头还是猪屁股？还是切成小片或者小块再慢慢吃？画面太美不敢多想。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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吃完猪再来条鱼，此鱼外观晶莹剔透，甚是美观，烹饪之后食之一定是极好的。你想得太美了，这个鱼不能烹饪，要生吃，这还不够，为了不单调，还要加一个生鸡蛋拌在一起，，这样吃才是日本美食的风格。此乃“生吞彼氏冰鰕虎鱼”，配料简单，生鱼、鸡蛋、醋拌在一起，鱼需要是活的，然后就可以开始吃了，然后就没有然后了......不知道是不是吃了一碗会动的凉皮儿? 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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上面那刀“美食”与生吃鱼白比都不算事儿，大家知道鱼白是什么吗？我相信你听说之后会马上把这个“美食”pass掉，鱼白乃鱼类的精囊。好了就说到这我感觉已经足够了，不要随意补脑，否则后果自负。 进入日本，www.wokou.net.cn

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上面那个有些重口味，本人自己也有点受不了，来点冷饮解解这种腻，往外顶一顶。解腻当然要吃日本原创的冷饮——只是口味有些特别。我们能接受的冷饮一般有酸的、甜的，咸的已经是底线了，然而鸡翅味儿的冰淇淋感觉如何？味噌味的冰淇淋呢？那马肉味儿的怎么样？这些口味的冰淇淋在日本你都可以体验得到。

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是不是吃点面食就会不这么奇怪了？错了，先看看这个你能接受吗？——炒肉面陷的包子，吃一个妥妥的就饱了，从外面的包子皮儿，再到里面的馅儿都是面做的，怎么样这个面食够过瘾吗？掰开后的样子有些像蚯蚓陷的包子，对不起，好像又说多了。 内容来自进入日本

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要不要来点海鲜？蚂蚁上树，很多人就算没吃过但也听说过，事实上没有蚂蚁。而日本的一道美食——牡丹虾上撒蚂蚁，注意真的有蚂蚁。有美食评论家还说吃完了这道菜感觉很棒，蚂蚁的酸味儿配合鲜美的虾肉，起到了画龙点睛的作用。不知道吃这道菜的感觉和明明知道菜里有虫子但还是得吃的感觉是一样的吗？

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好了，够了，最后再来一个口味稍轻的——菊花巧克力。据说很多女孩儿送给讨厌的男人这种巧克力恶心对方。形似菊花，看起来真不雅观，不知道菊花巧克力品尝起来如何呢？相似的还有大便巧克力、肛门巧克力，送给讨厌的上司、讨厌的同事，日本人也真是够了。不知道怎么做出来的，难道...... 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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不知道去日本留学的伙伴们初次见到这些奇怪的“美食”是否会惊呼确定可以吃吗？此文纯属供大家娱乐，希望伙伴们能在繁忙的生活、学习、工作中看到新鲜的事物能减轻来自各方面的压力。或许正是这样脑洞大的民族，成就了如今文明、发达的日本，希望想去日本留学的伙伴们能吸收他们所长，再融入自己的思想，升华出新的智慧。

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