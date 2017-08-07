当前位置：进入日本-> 留学-> 日本就业比较好的几种专业

日本就业比较好的几种专业

时间: 2017-08-07 18:14 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本留学优质教学是亚洲留学首选 2016-05-23 10:19 来源:华旅西安留学邵老师 日韩留学/留学生活/留学中介 原标题：日本留学优质教学是亚洲留学首选 日本留学优质教学是亚洲留学首选。很多家长都希望孩子能接受更好的高中教育，将来能上个理想的好大学，出国读高中无疑又给这些家长增加了一种新的。。。

日本留学 | 日本就业比较好的几种专业

2016-04-25 17:08 来源:和风日语 日韩留学 进入日本，www.wokou.net.cn

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休闲运动

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就业去向：各种运动中心的指导员、有氧健身师、社会体育工作者、水上救生员、警察公务员、社会福利机关及社会体育中心工作者等。 本文来自进入日本网

汽车 copyright 进入日本

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就业方向及前景：现代化的汽车制造行业，技术含量高，维修方法规范，设备智能，自动化。汽车制造，也得维修，“蓝领一族”成为各大汽车公司之间炙手可热的“高薪一族”。

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互联网自动化 本文来自进入日本网

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就业去向：网页制作、网络管理、PC通信以及网络动画设计领域、程序开发等与电脑有关的公司、金融单位、政府机关、普通企业等。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

多媒体传播系 本文来自进入日本网

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就业去向：信息通讯领域、通讯软件开发、提供数据库、影像声音信息技术的开发相关的企业及研究院、与网络以及通讯网相关的企业。

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网络商务学

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就业去向：程序开发、电子商务、网络维护、数据库管理、信息技术顾问、公共机关、政府部门、研究所等电子部门。 本文来自进入日本网

经济 进入日本，www.wokou.net.cn

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就业方向及前景：该专业毕业生就业方向很广，比如经济预测分析人员、对外贸易人员、市场营销人员、管理类人员，以及银行、保险业相关的各种公司、企事业单位。 copyright 进入日本

传媒

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就业方向及前景：该专业毕业生就业方向很广，比如经济预测分析人员、对外贸易人员、市场营销人员、管理类人员，，以及银行、保险业相关的各种公司、企事业单位。 内容来自进入日本

环境 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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就业方向及前景：毕业生可就职于政府的环境规划部门，环境资源咨询公司，或者到一些化学、制造工程、采矿、是有等领域的公司中担任环境专业人员或工程师。

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