当前位置：进入日本-> 留学-> 2017年申请日本留学的时间规划

2017年申请日本留学的时间规划

时间: 2017-08-07 18:18 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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2017年申请日本留学的时间规划

2016-04-29 16:36 来源:世纪华旅留学 留学攻略 /日韩留学

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原标题：2017年申请日本留学的时间规划

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不管选择去哪个国家留学，尽早开始准备总是能够让你的申请准备更充分，所谓不打没有准备的仗。现在有许多中国留学生选择去 日本留学 ，那么想要申请2017年去日本留学，该怎么规划整个留学申请呢?

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1、2016年3月-5月

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这个阶段，要搜集自己希望的志愿学校的资料，制定与这个学校入学考试必要科目相符合的学习计划。仔细考虑自己的优缺点，不足的地方要集中补强或选择没有这个方面考科的学校。另一方面，对日本留学考试准备感到迷惑的同学，应先将日本语能力考试2级程度的文法牢记，在此基础上，针对日本留学试验的日本语科目加强学习。3月开始考试，用3个月认真准备的话，相信大家的成绩一定会大大地提升。

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2、2016年6月-9月 copyright 进入日本

日本留学考试结束后，私立大学开始接受报名，特别是对于报考入学考试较早的私立大学，比如青山学院大学、学习院大学、早稻田大学等的同学来说，6月的日本留学考试结束以后的时间非常重要。做到最好，努力准备入学考试。 进入日本，www.wokou.net.cn

另一方面，志愿学校是入学考试较晚的私立大学、国立大学的同学，到11月份的日本留学试验考试前，，可以集中全力准备日本留学试验。另外，志愿学校是需要TOFEL或TOEIC成绩的学校，同学可利用暑假的时间，将这个成绩考出来。

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3、2016年10月-11月

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一般来说报名时间较晚的大学，多较为重视11月日本留学考试的考试成绩，考试日期较晚的学校也很多，所以这个时期，建议大家还是要好好准备日本留学生考试。 copyright 进入日本

4、2016年11月之后

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这个时期，基本上只剩下国立大学的入学考试了，入学考试的成绩也是非常重要的最终结果。无需在意于日本留学考试的成绩，日本留学试验考试结束后，好好利用这段时间，准备最后的入学考试吧。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

2017年留学日本，你准备好了么？

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