进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 历史-> 最强日本战国网页游戏《战国IXA》特色大公开

最强日本战国网页游戏《战国IXA》特色大公开

时间:2017-08-11 15:26来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文无双战国万人国战无限嗨 向蓝瘦香菇说不介绍：蓝瘦香菇一夜成了爆款，难受想哭成了广大玩家口中的热词。和风战略卡牌手游《无双战国》打造万人级国战，让全体战国英雄一起PK竞技，痛快厮杀告别难受、不再想哭，各位朋友一起来吧! PVP模式一直深受广大玩家欢迎，《无双战国》打造深度而恢宏的PVP战法征战系统，它其实就是攻城掠地的一种表现方式，玩家通过互。。。

　　

　　《战国IXA》是由全球知名游戏开发商 SQUARE ENIX 旗下疯迷日本的在线策略模拟网页游戏，游戏中呈现战国时期群雄割据的年代，玩家将以战国武将的身分，在众多势力争夺下为生存而奋斗。此外，《战国IXA》游戏中不仅拥有丰富的游戏系统、多元的游戏内容外，更拥有细致的游戏画面，是当代日本战国游戏中非常特殊精致的作品。

内容来自进入日本

　　目前这款游戏的台、港、澳地区代理权由台湾红心辣椒获得，预计在第二度上线。

copyright 进入日本

日本戰國策略模擬網頁遊戲《戰國IXA》形象官網今（14）日上線20140514

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　《战国IXA》即将于台、港、澳火热上市，为让所有玩家提前更进一步深入感受，颠覆以往日本战国游戏乐趣，游戏官方特于14日推出形象官方网站，官网以武田信玄及上杉谦信两位知名日本战国大名，搭配雄伟的日式建筑，彷佛带领玩家置身战国最纷扰的时空战场中，展开一统战国的伟大霸业，呈现出最磅礡的游戏风貌！此外，特别抢先公开游戏特色，让玩家提前感受游戏最丰富的游戏特色。

copyright 进入日本

　　《战国IXA》精彩游戏特色大公开 copyright 进入日本

　　国际开发大厂 SQUARE ENIX 最强日本战国网页游戏

进入日本，www.wokou.net.cn

　　《战国IXA》由国际知名游戏开发大厂 SQUARE ENIX 精心开发而成，开发精致程度超越当代所有日本战国网页游戏，将带给所有玩家前所未有的日本战国游戏乐趣。

copyright 进入日本

　　层次丰富的美术画风

日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　《战国IXA》由曾担任 SQUARE ENIX 旗下作品艺术总监的直良有佑，负责主要视觉插画与部分登场诸侯插画绘制，并广邀各方插画家担任登场武将插画的绘制，细腻的游戏画风，各个帅气的大名与武将，完美呈现出日本战国乱世。 进入日本，www.wokou.net.cn

　　精致细腻战国武将卡片

进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　《战国IXA》中收录超过 400 位以上的日本战国武将，每位武将不但都由日本插画家精心描绘，而且拥有不同能力值，玩家可针对武将加以培养训练，或以兵种编列出战，进行部队训练。此外，玩家还可于游戏中进行武将卡拍卖，享受收集武将卡的乐趣。 copyright 进入日本

《戰國IXA》中收錄超過400位以上的日本戰國武將 进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　卡牌结合策略模拟双重乐趣 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　《战国IXA》不但拥有丰富的武将卡牌，让玩家更融合策略模拟游戏内容，，让玩家可于游戏中同时满足两种不同的游戏乐趣。

内容来自进入日本

　　别具特色合战系统 copyright 进入日本

　　《战国IXA》中的合战玩法不但别具特色，更注重玩家参与度，合战中将以大名势力为主，玩家不须单打独斗，还可透过合战拓展国家势力，同盟内玩家可投票决定下次合战对手，增添游戏乐趣。

进入日本，www.wokou.net.cn

《戰國IXA》將帶領玩家追隨大名野望天下

进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

------分隔线----------------------------
阅读题要：《战国IXA》是由全球知名游戏开发商 SQUARE ENIX 旗下疯迷日本的在线策略模拟网页游戏，游戏中呈现战国时期群雄割据的年代，玩家将以战国武将的身分，在众多势力争夺下为生存而奋斗。此外，《战国IXA》游戏中不仅拥有丰富的游戏系统、多元的游戏内容外，更拥有细致的游戏画面，是当代日本战国游戏中非。。。
相关文章
推荐内容
  • Rinkak的母公司Kabuku从

    最近，日本知名3D打印平台Rinkak推出了一款非常有趣的3D打印产品：DecoBobo 3D地图。其中包括了日本战国时代八个著名的战役的仿真模拟地形图，并使用...

  • 遭丰臣秀吉流放 战国大名高山右近获

    首页 中时电子报 国际 遭丰臣秀吉流放 战国大名高山右近获教廷宣福 2017年02月07日 15:37中时电子报 李靖棠 今日于大阪举行的高山右近宣福礼。（图/...

  • 替本国妖怪打广告：且看《仁王》怎么

    爱玩网百万稿费活动投稿，作者 钟不会，未经授权请勿转载 2017年已过去了四分之一，虽然《最后生还者2》和《荒野大镖客2》看起来离我们越来越远，但在这四分之一年...

  • 日本家属图腾的奥秘《战国之志》打造

    游民星空自助原创 日本家族图腾的秘密《战国之志》打造最真实的历史 游民星空《战国之野望》是由国内知名研发商游神互动开发游民星空代理的创新类策略页游，游戏中玩家将...

  • 《信长的野望 我们的战国》首只PV

    《信长的野望 我们的战国》首只PV发布 分享到： 游戏将会以日本战国时代作为舞台，玩家可以自由选择作为浪人在日本流浪，或者是投奔某个势力，或者是创建你自己的势力...

  • 日本战国时代的著名剑圣冢原卜传简介

    日本战国时代的著名剑圣冢原卜传简介冢原卜传是非常著名的一位剑圣，在战国时期他的剑术就算不能够达到无人能敌的地步，可是也是非常出色的大家了。这个人物在当时的社会时...

﻿

网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有