当前位置：进入日本-> 历史-> 最强日本战国网页游戏《战国IXA》特色大公开

最强日本战国网页游戏《战国IXA》特色大公开

时间: 2017-08-11 15:26 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：蓝瘦香菇一夜成了爆款，难受想哭成了广大玩家口中的热词。和风战略卡牌手游《无双战国》打造万人级国战，让全体战国英雄一起PK竞技，痛快厮杀告别难受、不再想哭，各位朋友一起来吧! PVP模式一直深受广大玩家欢迎，《无双战国》打造深度而恢宏的PVP战法征战系统，它其实就是攻城掠地的一种表现方式，玩家通过互。。。

《战国IXA》是由全球知名游戏开发商 SQUARE ENIX 旗下疯迷日本的在线策略模拟网页游戏，游戏中呈现战国时期群雄割据的年代，玩家将以战国武将的身分，在众多势力争夺下为生存而奋斗。此外，《战国IXA》游戏中不仅拥有丰富的游戏系统、多元的游戏内容外，更拥有细致的游戏画面，是当代日本战国游戏中非常特殊精致的作品。

内容来自进入日本

目前这款游戏的台、港、澳地区代理权由台湾红心辣椒获得，预计在第二度上线。

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

《战国IXA》即将于台、港、澳火热上市，为让所有玩家提前更进一步深入感受，颠覆以往日本战国游戏乐趣，游戏官方特于14日推出形象官方网站，官网以武田信玄及上杉谦信两位知名日本战国大名，搭配雄伟的日式建筑，彷佛带领玩家置身战国最纷扰的时空战场中，展开一统战国的伟大霸业，呈现出最磅礡的游戏风貌！此外，特别抢先公开游戏特色，让玩家提前感受游戏最丰富的游戏特色。

copyright 进入日本

《战国IXA》精彩游戏特色大公开 copyright 进入日本

国际开发大厂 SQUARE ENIX 最强日本战国网页游戏

进入日本，www.wokou.net.cn

《战国IXA》由国际知名游戏开发大厂 SQUARE ENIX 精心开发而成，开发精致程度超越当代所有日本战国网页游戏，将带给所有玩家前所未有的日本战国游戏乐趣。

copyright 进入日本

层次丰富的美术画风

日本最新动态-www.wokou.net.cn

《战国IXA》由曾担任 SQUARE ENIX 旗下作品艺术总监的直良有佑，负责主要视觉插画与部分登场诸侯插画绘制，并广邀各方插画家担任登场武将插画的绘制，细腻的游戏画风，各个帅气的大名与武将，完美呈现出日本战国乱世。 进入日本，www.wokou.net.cn

精致细腻战国武将卡片

进入日本网（www.wokou.net.cn）

《战国IXA》中收录超过 400 位以上的日本战国武将，每位武将不但都由日本插画家精心描绘，而且拥有不同能力值，玩家可针对武将加以培养训练，或以兵种编列出战，进行部队训练。此外，玩家还可于游戏中进行武将卡拍卖，享受收集武将卡的乐趣。 copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

卡牌结合策略模拟双重乐趣 日本最新动态-www.wokou.net.cn

《战国IXA》不但拥有丰富的武将卡牌，让玩家更融合策略模拟游戏内容，，让玩家可于游戏中同时满足两种不同的游戏乐趣。

内容来自进入日本

别具特色合战系统 copyright 进入日本

《战国IXA》中的合战玩法不但别具特色，更注重玩家参与度，合战中将以大名势力为主，玩家不须单打独斗，还可透过合战拓展国家势力，同盟内玩家可投票决定下次合战对手，增添游戏乐趣。

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。