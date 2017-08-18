当前位置：进入日本-> 科技-> 日本暗黑科技抗衰老检测

日本暗黑科技抗衰老检测

时间: 2017-08-18 22:56 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：6月20日，日本超级计算机“K Computer”以每秒8162万亿次的实测运算速度打败中国的“天河一号”，跃升为国际最新全球超级计算机500强排行榜榜首。尽管被日本抢了风头，但中国超级计算机近年来的长足发展有目共睹。 运算速度达世界前列 中国科学院计算技术研究所副所长孙凝晖研究员最近正在为《信息。。。





人人都说：世上只有懒女人，没有丑女人。

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通过调查显示：一个普通的女人一生大概会花164250分钟去打扮自己，一个勤快的女人一生大概要花438000分钟去打扮自己，一个懒惰的女人一生大概只会花54750分钟来打扮自己。走在街上的女人们，千姿百态，风情万种，给人的感觉也不尽相同，每一个勤快的漂亮女人往往成为行人的焦点，回头率会很高，而一个懒惰的女人常常会满腹幽怨自己吸引不了异性钦慕。一个化妆得体，打扮得当的女人带给人的是一种美感，当然一个蓬头污垢，一桌散乱的女人给人的是一种恐惧感。 内容来自进入日本

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可能在任何时代，永生与永葆青春容颜都是人们所向往的。常识告诉我们，生命的衰老与时间的流逝一样，永远不可避免。 内容来自进入日本

但在医学如此发达的今天，在永葆青春这件事上，我们就一点办法都没有吗！答案并不是，那么，为何有些人更显老，而有些人却能永葆青春呢？今天康葆国际健康就为大家科普一下可能要改变世界的发现，

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——如何抗衰老

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康葆国际健康应用的抗衰老医学拥有强大的超前检测手段，通过功能、组织、分子、基因四个层面，对人体的6000多种生物标志物进行检测，并与健康状态的峰值为标准值进行对比，评估人体各项机能以及未来一定时期内的患病风险，进而通过抗衰老医学的先进主动预防及个性化治疗，将指标调整至最佳并维持，恢复及维持在年轻健康水平。当前多发疾病的发病率正随年龄的增加而成倍增长，并引发一系列的并发症。健康抗衰老的要义在于延长健康的跨度，而不仅仅是生命的长度。 本文来自进入日本网

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下面，由康葆国际健康给大家介绍两种衰老检测暗黑技术。

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【氧化应力检测】 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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检测属性：衰老所致的亚健康状态 本文来自进入日本网

铁钉子放置在空气中，就会锈迹斑斑；水灵的苹果切开后不久也会变色。这些都是“氧化”引起的现象，其实在我们的体内每天也发生着，同苹果的切口变色一样的氧化现象。人类靠吸收氧气而活，不过，吸收的氧气的一部分变成被称为「自由基」的物质。适量的「自由基」，可以产生能量，首先杀菌作用为首的免疫功能的作用，不过如果过剩的话，，反而会带来严重的伤害。具体来说，体内的细胞“生锈”和组织受损的话，会过早老化，是导致各种各样生活习惯病的要因。但是，我们体内有与生俱来的防受损抗氧化的能力。最具代表性的是超氧化物歧化酶，过氧化氢酶等酵素。年轻的时候这些成分都很活跃，步入中年预防受损及处理自由基的内力就慢慢减弱。这也可以说是人类的宿命吧。 进入日本，www.wokou.net.cn

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建议接受此检查的人

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·停经后的女性·吸烟者·饮酒量多的人·室外受紫外线照射时间长的人·被诊断为代谢综合征者·经常吃快餐及外卖的人·长时间持续压力大的人·参加马拉松等激烈运动的人 copyright 进入日本

让您的细胞生锈的自由基是什么？

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知道自己的身体状态的『氧化应力测试』 进入日本网（www.wokou.net.cn）

上表所记的都是导致自由基过剩增加的主导因素。我们的日常生活与导致细胞生锈的多种原因息息相关。 “生锈”的程度因人的生活环境和生活方式而异。

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那么，你的身体的“生锈度”是什么状态了呢？通过氧化应力检测来确定“生锈度”。

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【糖基化检测】 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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检测属性：衰老程度 进入日本，www.wokou.net.cn

检查可以发现 本文来自进入日本网

糖基化是身体中的蛋白质等与糖结合变性，劣化生成的老化物质，被称为AGEs（“晚期糖基化终末产物”）。这种老化物质AGEs不易被分解，蓄积在肌肤，头发，骨骼等处会加速全身的衰老发展，更可能导致身体不适，及各种疾病（糖尿病，高血压，癌症等），用专用机械测定前膊，几分钟就会出结果。 内容来自进入日本

有害重金属检查 测定体内蓄积的有害重金属的种类·量。测定手掌，几分钟出结果。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

建议接受此检查的人

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·吸烟者 日本最新动态-www.wokou.net.cn

·蔬菜摄取量少者

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·喜欢甜食者 进入日本网（www.wokou.net.cn）

·经常吃酒吧点心的人

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·经常吃碳水化合物者。（喜欢吃白米饭、漂白面包、拉面者） 进入日本，www.wokou.net.cn

·几乎不运动者

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·压力过大者 等

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导致皮肤，骨骼，血管，内脏老化的晚期糖基化终末产物的生成

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现在，被世界最新医学领域关注的AGEs，在中国，是被称为“晚期糖基化终末产物”的茶褐色的物质。 进入日本，www.wokou.net.cn

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比如，人类的肌肤。年轻时曾经湿润的皮肤，随着年龄的增长，无论怎么护理也逐渐失去弹性，出现皱纹和明显暗沉。经过对肌肤内侧的检查发现，在皮肤中沉淀了AGEs（茶褐色物质），现已判明这就是皮肤的老化的原因。 本文来自进入日本网

而且AGEs一是一生都被积蓄在细胞内的危险存在。 copyright 进入日本

不仅仅只是是皮肤老化，在骨骼，血管，脏器等人体所有部位都发现AGEs。现在已经明确知道，AGEs积蓄会诱发癌症、糖尿病、动脉硬化，肾疾病、高血压症，认知症，包括骨质疏松症的运动器官综合症等。 本文来自进入日本网

皮肤，骨骼，血管还是脏器的糖基化程度发展有因人而异，糖基化程度一般是随着年龄的增加而进化的。

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Q 放任『AGEs』发展，会继续蓄积吗？ 内容来自进入日本

A会蓄积一辈子。并且在体内逐渐焦化。糖尿病，甜的东西摄入过多，多油的东西及氧化物的过量摄入等多种因素交加，会激化焦化程度。 进入日本，www.wokou.net.cn

Q 放任『AGEs』发展，会出现什么症状？

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A肉眼可见的的现象：看到斑点、皱纹、松弛的皮肤变性。更会诱发骨质疏松症、癌症、动脉硬化、肝脏疾病、肾脏疾病、帕金森病、认知症等。

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此外，帮助人类实现健康长寿的尖端生物技术还有：干细胞技术、纳米技术、再生医学和基因工程，抗衰老医学是这些新兴生物科技革命的焦点及智囊，它摒弃了我们经常称之为 “人类正常衰老”的生理学退化理论。衰老将不再是可怕而令人无能为力的难题，再借百年的长寿梦想也定会实现。 copyright 进入日本

随着中国国民生活水平的提高，以及抗衰老技术的成熟，抗衰老需求因迅速和有效而越来越呈现年轻化态势，产业发展进入快车道。包括干细胞治疗在内的多项临床应用也成为资本流入的蓝海。未来，以基因工程为基础的抗衰老产业，在为全人类造福的同时，也必将创造巨大的经济效益与社会效益。

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