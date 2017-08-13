当前位置：进入日本-> 科技-> 日印签核能协定 联合声明提南海被指“针刺中国”

日印签核能协定 联合声明提南海被指“针刺中国”

时间: 2017-08-13 17:34 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

【环球时报驻日本、印度特派记者 贾文婷 苑基荣】印度总理莫迪11日与日本首相安倍晋三举行会谈，双方签署“里程碑式的”核能协定。至此，日本向印度出口核电站成为现实。这是日本首次与未加入《不扩散核武器条约》(NPT)的国家签署核能协定。印度媒体11日欢呼此协议“为印度加入核供应国集团奠定基础”，日本社会则表示出对核扩散的担忧。11日，日印首脑发表联合声明，提及南海，并称将在各自的“印度洋—太平洋战略”和“东进政策”框架下展开合作。

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据日本共同社报道，11日晚，在会谈后举行的联合记者会上，安倍就签署核能协定称，这将有助于促使未加入NPT的印度实际上参加核不扩散体制，“符合我国力争实现无核武世界的立场”。莫迪表示，这“记录下了历史性的一步”。报道称，核能协定如果经双方国会批准，将开辟日本核电站向实际拥核国印度出口的道路。安倍政府以经济实利为优先，瞄准的是拥有13亿人口的印度巨大市场。但与此同时，日本作为力争实现“无核世界”的“唯一战争核爆国”的形象日渐丧失。在核爆地广岛与长崎，不断可以听到沮丧之声。长崎市市长田上富久11日表示，“作为核爆地之一，过去曾四度与中央政府交涉，要求终止相关协定的谈判。(对于今天的结果)表示非常遗憾。”田上称，核物质与核电技术若被用作核武器开发，那么NPT或被架空。

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11日，反对核电的日本市民团体手持“反对日印核能协定”等标语在首相官邸前举行集会，反对两国核能协定的签署。集会活动的组织者满田女士对《环球时报》记者说，她反对日本向国外输出核电，福岛核事故尚未完全解决，当地居民仍活在核辐射的阴影下。在这种背景下，日本向印度兜售核电极其不负责。印度一直拒绝加入旨在防止核扩散的《不扩散核武器条约》、与邻国关系时紧时缓，，日本政府这种行为对于致力于消除核武器以及日本的核爆受害者来说是一种背叛。 内容来自进入日本

“莫迪安倍签署历史性民用核能协定，对印度意味着什么”，《印度斯坦时报》11日发文称，经过6年艰苦谈判，印度和日本11日签署民用核能合作协定，日本在核燃料制造和技术上都非常先进，该协议有助于推动印度与日本核技术合作，“还有助于印度增强防核扩散的凭据，从而为加入核供应国集团奠定基础”。此外，该协定有助于印度在与其他国家签署核合作协定时更加容易，帮助加快印度与美国在民用核能合作。

“印度和日本在南海问题上针刺中国”，印度报业托拉斯11日报道称，印日首脑会谈后发表的联合声明中重申尊重航行和飞行自由的承诺，要求所有各方应该最大程度尊重联合国海洋公约法，以及在此基础上建立起来的国际海洋秩序。呼吁各国“不要诉诸威胁和武力，在行动中保持克制，避免单边行动提升紧张，寻求和平解决方案”。“关于南海问题，两国首脑强调了根据国际公认的联合国海洋法公约等国际法和平解决争端的重要性”。印度《经济时报》称，中国反对任何域外国家干涉南海问题，印日联合声明的这种评论可能会激怒中国。在莫迪临行前，曾有印度媒体称，印日联合声明中可能提及南海仲裁案，中国学者提出严厉警告。

日本《每日新闻》11日引述日本外务省人士的话称，特朗普上台后，美国的未来外交政策面临不确定性，在这种情况下，印度这样的“准同盟国”对日本尤其重要。报道称，安倍的“印度洋—太平洋战略”和印度的“东进政策”有共同点，日印欲联手对抗中国的“一带一路”计划。11日，双方就日本新干线在印度的建筑工期达成协议，安倍还呼吁印度计划建设的另外6条高速铁路也采用新干线模式。

“日印靠拢或意在制衡中国”，共同社11日称，在联合记者会上，日印双方还就继续推动联合国改革达成一致。分析称，中日正在连接阿拉伯海到南海的海上交通要道——印度洋上博弈，日印核能协定的背后凸显日美企图牵制在印度洋沿岸影响力日益扩大的中国，借强化安全协作将印度拉入自己的阵营。

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