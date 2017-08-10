当前位置：进入日本-> 科技-> 日本宇航员、日本科学未来馆馆长毛利卫先生电贺中国“神舟”五号飞行成功

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日本宇航员、日本科学未来馆馆长毛利卫先生电贺中国“神舟”五号飞行成功

时间:2017-08-10 11:08来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文论文造假重创日本学术信誉介绍：今年1月29日，一篇关于新型万能细胞“STAP细胞”的学术论文刊登在国际权威的《自然》杂志上，其中所论述的“划时代的研究成果”迅速引起全球瞩目。一时间，该论文的主要作者——日本理化学研究所的小保方晴子也成为日本全民热捧的学术明星。 年仅30岁的小保方晴子拥有姣好的面庞，在聚光灯下时常展露出邻家女孩。。。

　　

    “中国神舟五号飞行成功让人感到非常高兴，我对中国人民的自信和勇气表示崇高的敬意”，日本宇航员日本科学未来馆长毛利卫先生在中国首次载人飞船“神舟”五号飞行成功后高兴地谈。毛利卫先生是正在东京召开的第１８届世界宇航员会议负责人，曾于１９９２年９月和２０００年２月两次搭乘美国“奋进”号航天飞机遨游太空，共在太空飞行１９天。

他和参加第１８届世界宇航员会议的美国宇航员约翰·法比安、俄罗斯宇航员列昂诺夫已向中国驻日本使馆发了贺电，祝贺中国“神舟”五号飞行成功。

他表示，中国继俄罗斯和美国以后成为第三个载人航天飞行的国家，这会更加增强中国人民的自信心，特别是２００８年北京要举办奥运会，此后上海还要举行世界博览会，中国表现出了生机勃勃的气象。

毛利卫说，“中国是一个有着几千年悠久文化的国家，有着中国文化背景的宇航员飞向太空，会对宇宙、地球和人类产生不同于美国、欧洲和日本的看法，由这种新的看法产生的新哲学对世界文明是一种贡献，我对此充满期待”。

地球上有着许多国家，各个国家有着不同的文化，这些国家的宇航员一旦飞向太空，不仅是一个国家的代表，而且是与全人类的事业紧密相连。毛利卫认为，正是从这个意义上，中国的“神舟”五号升空给世界很多人以勇气。宇航员富于挑战的精神和从宇宙得来的知识很值得年轻人学习，会鼓励年轻人向新的知识领域挑战。在谈到日本航天事业时，毛利卫承认，，这次中国“神舟”五号升空对日本剌激很大，日本政府已经决定推迟载人航天计划，因为目前单独实施载人航天计划尚有困难。日本现在的方针是通过与其它国家的合作来强化宇宙开发技术。

毛利卫说，日本和中国在航天技术方面也可以进行合作，利用中国的载人密封舱进行科学实验。他认为，亚洲国家也可以组成来自不同国家的宇航员团队，共同在太空生活，现在欧洲已经出现这种情况。（新华网)

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