当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 朝媒称日前射导为报复日本侵略 金正恩下令加强对太平洋军事行动

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朝媒称日前射导为报复日本侵略 金正恩下令加强对太平洋军事行动

时间:2017-09-11 23:43来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文智库：日本针对中国进一步强化调整军事部署（图）介绍：2017年7月1日，日本航空自卫队宣布将司令部设在那霸基地的“西南航空混成团”升格为“西南航空方面队”，并宣称此举是“针对中国海洋活动而强化日本南西诸岛防卫能力的一环”。 人民网北京8月25日电 （杨铁虎、王晖）中国战略文化促进会25日上午在京发布的民间版《2016年日本军力评估报告》指出，日本2。。。

　　

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后文日刊规劝日本别进军北极：为此得罪中俄很不明智导读：日本《军事研究》月刊5月号刊登日本军事专家文谷数重的文章《北极开发热潮只是一种幻想》称，北极开发活动在安全保障上没有价值。因为，日本不像北冰洋沿岸国家那样，可以主张专属经济区和展开实际控制竞争，也不存在需要保护的利益。 日本通过在北冰洋的存在，可以获得什么呢？首先它不会起到制约俄罗斯与中国的效果。。。。
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