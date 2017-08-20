当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 日本将在台湾附近岛屿建军事基地

日本将在台湾附近岛屿建军事基地

时间: 2017-08-20 00:52 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：新华社北京８月９日电题：日本鼓噪“中国威胁论”包藏险恶用心 新华社记者蓝建中 日本政府８日批准的２０１７年版《防卫白皮书》声称，“中国对地区和国际社会安全环境的影响令人强烈担忧”。这份白皮书字里行间弥漫着“中国威胁论”的味道，颠倒黑白、无中生有，为安倍政府延续扩张性防卫政策而背书，为突破和平宪法束。。。

据共同社报道，日本防卫省官员8月20日透露，该省已确定将购买冲绳县与那国町政府所拥有的与那国岛西南部土地，建设军事驻地，购地费用和部分建设费将被列入下年度预算编制。 进入日本，www.wokou.net.cn

以所谓“中国海军的活动日益活跃”为由，日本政府于去年12月通过了《中期防卫力整备计划(2011―2015年度)》，其中明确写入“将在西南诸岛部署陆上自卫队的沿岸监视部队”。为此，本年度的财政预算拨出了约3000万日元(约合250.6万元人民币)，陆上自卫队也对与那国岛部署地进行了调查。

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与那国岛距中国台湾岛仅110公里。计划中的部署地靠近与那国岛最西端久部良地区的“南牧场”，面积约125公顷。这片土地大部分为町政府所有，目前有民间企业在此放养约60头牛。日本防卫省计划将其中15至20公顷用作军事驻地，在此部署轻型武装部队，利用光学器械和雷达等监视东海海域航行的外国船只。预计今后4年内将陆续建起自卫队营房和直升机停机坪等。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

在与那国町7月召开的居民说明会上，町长外间守吉表示将推进该计划，期待部队驻扎能够带动当地经济发展。但当地居民也发出了不安和质疑的声音，有居民表示，“冲绳不需要基地”。支持和反对部署自卫队的意见针锋相对，町内意见并不统一。舆论认为，日本防卫省在当地形成统一认识前就决定做出建设军事驻地的做法可能会引发强烈批评。 copyright 进入日本

共同社分析认为，日本政府计划在冲绳县与那国岛部署沿岸监视部队，此举旨在瞄准海洋活动日益活跃的中国，填补冲绳本岛以西的防卫“空白区”。日本政府在去年年底制定的《防卫计划大纲》中，首次将中国的动向视为“地区及国际社会的关切事项”。8月2日，日本内阁会议批准的《防卫白皮书》则进一步称，中国“可以被认为是在与周边各国对立的问题上摆出了高压姿态”。日本防卫省在强调中国威胁的同时，正在切实推进加强其西南诸岛的防卫态势。 内容来自进入日本

据悉，在加强西南诸岛防卫态势的问题上，日本将一边观察中国大陆和台湾的反应，一边着手部署轻型武装部队。日本防卫省还计划今后分阶段向石垣岛和宫古岛新派数百人规模的普通科(步兵)部队，以进一步增强西南诸岛的防卫力量。 本文来自进入日本网

此间媒体认为，所谓防卫“空白区”纯属自欺欺人。以美国在本地区的军事实力，应该不会出现本地区存在防卫“空白区”之类的“疏忽”。显而易见，这是日本军方制造的口实，事先未与美方统一口径，暴露出不能自圆其说的破绽。古有“铸剑为犁”之说，但日本军方购买农用土地用于军事，无异于“铸犁为剑”。

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近年台湾海峡形势缓和，今年7月，日本也放宽了对中国游客访日的限制。日本军方却一意孤行，肆意炒作“中国威胁”，为其扩大军费开支寻找理由。日本媒体认为，与其渲染“中国威胁论”，军方不如把军费省下来，用于资金拮据的灾后重建。 进入日本，www.wokou.net.cn

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刘江永(清华大学当代国际关系研究院副院长)：去年底日本出台新的《防卫计划大纲》，将防卫重心向西南群岛转移。此次日本军方的决定，，表明其正在逐步落实计划大纲。在国内经济持续低迷、债务负担加重的背景下，日本方面仍以加强安全为理由，不断争取防卫预算。 内容来自进入日本

日本防卫省的部署，有百害而无一利。在当前台湾海峡两岸关系保持和平发展的良好态势下，日本有关方面却不愿意看到这样的局面，仍然打着“中国威胁论”的旗号，意在将冲绳变为针对中国的“前沿阵地”，违背了中日两国“互为合作伙伴、互不构成威胁”、“相互支持对方的和平发展”战略互惠关系的精神内涵。 内容来自进入日本

这样的部署，对日本国内特别是冲绳的发展同样不利。历史上，冲绳地区有“万国津梁”的梦想，它希望成为世界各国友好的桥梁，成为和平繁荣之岛。不久前，为了加强与中国交流合作、促进冲绳旅游业发展，日本方面还特意推出了对中国游客的签证新政。但是冲绳仍然决定不了自己的命运，本来已有70%的驻日美军基地集中在这里，现在还要“被购买”相当的土地去用作军事驻地。这表明日本政府对当地人民向往和平、改善生活的愿望缺乏考虑。

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责任编辑： 阿三

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