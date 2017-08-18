当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 小野寺五典在就职当晚记者会上透露日本资讯

小野寺五典在就职当晚记者会上透露日本资讯

时间: 2017-08-18 08:57 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：资料图：日本海上自卫队舰艇编队航行 【环球时报驻日本特约记者 蓝雅歌 环球时报特约记者 卢昊】柬埔寨首相洪森6日抵达东京，开始对日本为期4天的访问。日本首相安倍晋三计划于7日会见洪森，并承诺继续向柬方提供巨额经济援助，加强与柬建设“战略合作伙伴关系”。日本《产经新闻》称，在日本与中国争夺对东盟影响。。。

尽量日本从没有一艘商船在南海飞行受阻，对中国的通例军事勾当和合法国防建树妄加评论，日本战机就紧张起飞，短期方针是扭转日益下滑的支持率，从恒久来看，安倍对内阁举办了改组，则是在为此后加速修宪打基本，把岛屿防卫和夺岛本领作为重中之重，新的军备打算以“综合灵活防卫力”为根基观念，却想方设法抛出“维护飞行自由”的伪命题，这也是安倍选中他的来由， 近期，对中国水师的例行练习等合法行为肆意歪曲，这份白皮书字里行间弥漫着“中国威胁论”的味道，又是发布照片，要求修改２０１３年版《防卫打算纲要》， 日本将防空识别区划到中国东南沿海一带，理想使日本重回明治时期的“一等强国”，安倍一直致力于挣脱战后体制，涉华部门篇幅较２０１６年有增无减，本月３日新就任的日本防卫相小野寺五典是修宪和行使所谓集团自卫权的努力敦促者，为安倍当局延续扩张性防卫政策而背书，从计谋偏向上看， 众所周知，安倍已向其下达指示，，长达３４页，中国军机一正常起飞练习， 日本对周边国度犯科侵占中国南海岛礁并大力大举构建军事基地视而不见，扬言中国水师的勾当呈“扩大化倾向”。 本文来自进入日本网

日本右翼势力认为， ，将修宪奉为本身的“使命”，极尽能事地向百姓贯注日本的安详受到中国威胁的假象，为打破僻静宪法束缚而造势，针对的就是中国， ２０１３年底， 白皮书中，日本当局通过了现行的《防卫打算纲要》和《中期防卫力整备打算》，把日本防卫本领建树的重点放在西南区域。

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但却对中国在南海维护主权的合法流动横加指责，颠倒利害、无中生有，“中国对地域和国际社会安详情况的影响令人强烈担心”，日本自卫队也会跟踪拍摄，。

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小野寺五典在就职当晚记者会上透露，通过修宪就可以清除自卫队所受束缚，而中国舰机正常通过第一岛链的国际海峡， 新华社北京８月９日电题：日本鼓噪“中国威胁论”包藏险恶用心 新华社记者蓝建中 日本当局８日核准的２０１７年版《防卫白皮书》声称，标榜将防卫气力向西南转移以及实现陆海空三自卫队的一体运用。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本防卫省还煞有介事地又是宣布动静。 本文来自进入日本网

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