当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 日本厚礼迎接柬首相洪森到访 日媒:扩大日本影响

内容来自进入日本进入日本网（www.wokou.net.cn）
资料图：日本海上自卫队舰艇编队航行 进入日本网（www.wokou.net.cn）
【环球时报驻日本特约记者 蓝雅歌 环球时报特约记者 卢昊】柬埔寨首相洪森6日抵达东京，，开始对日本为期4天的访问。日本首相安倍晋三计划于7日会见洪森，并承诺继续向柬方提供巨额经济援助，加强与柬建设“战略合作伙伴关系”。日本《产经新闻》称，在日本与中国争夺对东盟影响力的背景下，以经济手段争取柬埔寨支持，成为日本加强对东盟外交，在该地区“改变平衡”的突破口。
洪森对日本的访问从6日持续到9日。日本外务省称，这是洪森第21次访问日本，安倍与洪森共举行过7次首脑会谈。日方期望洪森此访“能让日柬友好关系再上新台阶”。
《日本经济新闻》称，洪森访日的目的之一是加强与日本的经济关系，推进日本官方和民间的对柬投资。在洪森到访前，日本已提前确认将送上一份厚礼——约2.4亿美元的无偿援助金。《产经新闻》称，洪森访问期间，日柬将签署包括水利工程、西哈努克港援建等在内的协议。首脑会谈预计将重点讨论双边经济与人文合作，另外“还很可能涉及地区形势”。 内容来自进入日本
一些日媒对日本对柬援助追不上中国颇为焦虑。《SAPIO》杂志此前称，2010年前，日本一直是柬埔寨的最大援助国，但2014年，中国对柬援助达到日本援助额的2.7倍。《日本经济新闻》称，中国利用美国在亚太的“战略收缩”正加强对东盟各国的攻势，并计划在南海问题上占据主导，对此日本也将加大在东盟的外交力度。
本文来自进入日本网
《产经新闻》认为，柬埔寨在东盟国家中，是中国的“最坚定支持者”，与此同时日本与柬埔寨也有“传统友好”，为制衡中国在地区的影响力，日本需要与东盟加强政治与安全合作，如争取到柬埔寨的支持，将非常有利于日本在东盟影响力的扩大。 日本最新动态-www.wokou.net.cn本文来自进入日本网
文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。
PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。