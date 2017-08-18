当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 日本厚礼迎接柬首相洪森到访 日媒:扩大日本影响

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日本厚礼迎接柬首相洪森到访 日媒:扩大日本影响

时间:2017-08-18 08:55来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文该款直升机可用于运输或作为空中武装直升机日本介绍：日本将向菲军方提供直升机零部件 外媒:争夺影响力 来源：参考消息网 2017-08-11 03:20:56 参考消息网8月10日报道英媒称，消息人士说，日本将向菲律宾军方提供直升机零部件，保持菲律宾军方直升机的空中运输能力，以便帮助日本在与中国争夺这个具有战略意义的南海周边国家的角力中，获得对马尼。。。

　　

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资料图：日本海上自卫队舰艇编队航行 进入日本网（www.wokou.net.cn）

【环球时报驻日本特约记者 蓝雅歌 环球时报特约记者 卢昊】柬埔寨首相洪森6日抵达东京，，开始对日本为期4天的访问。日本首相安倍晋三计划于7日会见洪森，并承诺继续向柬方提供巨额经济援助，加强与柬建设“战略合作伙伴关系”。日本《产经新闻》称，在日本与中国争夺对东盟影响力的背景下，以经济手段争取柬埔寨支持，成为日本加强对东盟外交，在该地区“改变平衡”的突破口。

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洪森对日本的访问从6日持续到9日。日本外务省称，这是洪森第21次访问日本，安倍与洪森共举行过7次首脑会谈。日方期望洪森此访“能让日柬友好关系再上新台阶”。

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《日本经济新闻》称，洪森访日的目的之一是加强与日本的经济关系，推进日本官方和民间的对柬投资。在洪森到访前，日本已提前确认将送上一份厚礼——约2.4亿美元的无偿援助金。《产经新闻》称，洪森访问期间，日柬将签署包括水利工程、西哈努克港援建等在内的协议。首脑会谈预计将重点讨论双边经济与人文合作，另外“还很可能涉及地区形势”。 内容来自进入日本

一些日媒对日本对柬援助追不上中国颇为焦虑。《SAPIO》杂志此前称，2010年前，日本一直是柬埔寨的最大援助国，但2014年，中国对柬援助达到日本援助额的2.7倍。《日本经济新闻》称，中国利用美国在亚太的“战略收缩”正加强对东盟各国的攻势，并计划在南海问题上占据主导，对此日本也将加大在东盟的外交力度。

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《产经新闻》认为，柬埔寨在东盟国家中，是中国的“最坚定支持者”，与此同时日本与柬埔寨也有“传统友好”，为制衡中国在地区的影响力，日本需要与东盟加强政治与安全合作，如争取到柬埔寨的支持，将非常有利于日本在东盟影响力的扩大日本最新动态-www.wokou.net.cn

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后文小野寺五典在就职当晚记者会上透露日本资讯导读：新华社北京８月９日电题：日本鼓噪“中国威胁论”包藏险恶用心 新华社记者蓝建中 日本政府８日批准的２０１７年版《防卫白皮书》声称，“中国对地区和国际社会安全环境的影响令人强烈担忧”。这份白皮书字里行间弥漫着“中国威胁论”的味道，颠倒黑白、无中生有，为安倍政府延续扩张性防卫政策而背书，为突破和平宪法束。。。
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