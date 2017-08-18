当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 洛克希德正为日本提供改进F

洛克希德正为日本提供改进F

时间: 2017-08-18 08:24 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：第1页 :中国航母穿越宫古海峡 第1页 :中国航母穿越宫古海峡 第2页 :日本自卫队战机急升空 [提要] 日本防卫省25日晚发布消息称，他们观测到由辽宁舰带队的中国航母编队当天通过冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡赴西太平洋，不仅如此，他们还目睹舰载预警直升机“在距离宫古岛领空约10公里处”起飞，日本。。。

洛克希德正为日本提供改进F-35战斗机

2017-07-26 09:48 国防科技信息网

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核心提示： 英国正在将流星与F-35进行整合，但美国战机则不允许携带超过4枚远距空空弹，并且没有装备短距空空弹的空间。洛克希德•马丁公司认为可以通过外挂油箱来增加F-35的航程，这一想法可能偏保守，，并且存在隐藏成本。 本文来自进入日本网

日经指数报道称，洛克希德•马丁公司正在为日本提供改进的F-35闪电战斗机，满足其在2030年完成部署的需求。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

日经指出，采用现有设计是三种选择中成本最低的方式，另外两种分别是独立开发战斗机和与其它国家合作研发。该文件没有提到政府一直考虑进口未改进战斗机的可能性。

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日经没有给出改进后F-35的细节，该型号可能被称为F-35J。日本正在购买由三菱重工（MHI）组装的42架F-35A作为F-4幻影的替代品。 内容来自进入日本

日本的下一步计划是在2030年左右用F-35替代MHI F-2。 MHI可能会针对制造和组装机身进行必要的开发。当前的F-35与日本防务工程师对于2030年部署的战斗机期望相去甚远。日本提出的全新飞机概念包括六枚内埋远距空空弹（如MBDA流星）和两枚短距空空弹。旨在增加飞机的航程，日本提出了比洛克希德•马丁的F-22猛禽和 F-35更大的战斗机概念设计方案。

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英国正在将流星与F-35进行整合，但美国战机则不允许携带超过4枚远距空空弹，并且没有装备短距空空弹的空间。洛克希德•马丁公司认为可以通过外挂油箱来增加F-35的航程，这一想法可能偏保守，并且存在隐藏成本。但这一想法适用于F-35A和F-35C，用于海上弹射起飞和拦阻。 内容来自进入日本

日本的航电设备水平能够与F-35J匹配。至少以色列会在其F-35I上装载本国软件。 2016年6月，日本防务省向飞机制造商寻求有关战斗机计划的三种可能性信息：新研、改进或进口。（中国航空工业发展研究中心 李丰羽） 内容来自进入日本

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