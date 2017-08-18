当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 洛克希德正为日本提供改进F

2017-07-26 09:48 国防科技信息网
核心提示： 英国正在将流星与F-35进行整合，但美国战机则不允许携带超过4枚远距空空弹，并且没有装备短距空空弹的空间。洛克希德•马丁公司认为可以通过外挂油箱来增加F-35的航程，这一想法可能偏保守，，并且存在隐藏成本。 本文来自进入日本网
日经指数报道称，洛克希德•马丁公司正在为日本提供改进的F-35闪电战斗机，满足其在2030年完成部署的需求。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
日经指出，采用现有设计是三种选择中成本最低的方式，另外两种分别是独立开发战斗机和与其它国家合作研发。该文件没有提到政府一直考虑进口未改进战斗机的可能性。
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日经没有给出改进后F-35的细节，该型号可能被称为F-35J。日本正在购买由三菱重工（MHI）组装的42架F-35A作为F-4幻影的替代品。 内容来自进入日本
日本的下一步计划是在2030年左右用F-35替代MHI F-2。 MHI可能会针对制造和组装机身进行必要的开发。当前的F-35与日本防务工程师对于2030年部署的战斗机期望相去甚远。日本提出的全新飞机概念包括六枚内埋远距空空弹（如MBDA流星）和两枚短距空空弹。旨在增加飞机的航程，日本提出了比洛克希德•马丁的F-22猛禽和 F-35更大的战斗机概念设计方案。
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英国正在将流星与F-35进行整合，但美国战机则不允许携带超过4枚远距空空弹，并且没有装备短距空空弹的空间。洛克希德•马丁公司认为可以通过外挂油箱来增加F-35的航程，这一想法可能偏保守，并且存在隐藏成本。但这一想法适用于F-35A和F-35C，用于海上弹射起飞和拦阻。 内容来自进入日本
日本的航电设备水平能够与F-35J匹配。至少以色列会在其F-35I上装载本国软件。 2016年6月，日本防务省向飞机制造商寻求有关战斗机计划的三种可能性信息：新研、改进或进口。（中国航空工业发展研究中心 李丰羽） 内容来自进入日本
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