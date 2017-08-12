当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 日本防卫费将创史上最高 军事专家：有些设备贵且没用途

【环球网综合报道】据日本《现代日刊》杂志7月20日报道，报道，安倍政府预计将再次增加防卫费，日本防卫省2018年度预算再次超过5万亿日元。自从安倍再次当选日本首相后，日本防卫费用6年连续增加，预计2018年预算费用将达史上最高。
不过，日本军事记者世良光弘表示，因为朝鲜核与导弹研发等国际环境的变化，才导致日本防卫费用的增加。但仔细调查之后发现，每年都会购入一些价格昂贵以及不必要的军事设备。这是因为日本为了缩小美国对日贸易赤字而购入美国军事装备。
7月在德国汉堡举行的美日首脑会谈中，特朗普再次指出美日贸易的不平衡，甚至似乎有强制要求安倍政府买入战机的场面。特朗普强制要求购买可能会导致今后日本防卫费用越来越高。 内容来自进入日本
在日本防卫省2018年度预算中，为了加强弹道导弹防御系统(BMD)，预计增加岸基宙斯盾反导系统的研究费用。一旦通过预算，覆盖全日本的两个防导系统大概花费1600亿日元。
同时，新型“鱼鹰”运输机的费用也包含在2018年度预算内。最近有人指出“鱼鹰”运输机的防卫能力存在问题。
日本防卫相关人士指出，“一同飞行的机型，如果是直升机的话太慢，，是战机的话又太快。且似乎有在鱼鹰运输机外部加装导弹装备的计划。如果安装导弹装备的话，每一架的价格将是原来的两倍，大概4亿日元左右”。
从上空就可以攻击地面敌人的空对地导弹系统也包含在2018年的年度预算中。
世良光弘认为，“飞行速度超过3马赫的反舰导弹ASM-3和射程大概300千米的对地・对舰导弹JSM的相关费用已经计算在内。今后，至关重要的是JSM。JSM配备新型隐形战机，射程远，能够摧毁朝鲜导弹”。
日本防卫省在2018年还预计将购入每年都颇有微词的美国水陆两用装甲车AAV7。
世良光弘认为，老式AAV7最大时速13km/h，速度慢，毫无益处。最终购入52辆，每辆花费7亿日元，这是一种对税收的浪费。
《现代日刊》杂志表示，因为特朗普，就违反宪法购入不需要的军事设备，这是极其荒谬的。(实习编译：邵秀秀 审稿：王欢)
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