当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 日本防卫费将创史上最高 军事专家：有些设备贵且没用途

日本防卫费将创史上最高 军事专家：有些设备贵且没用途

时间: 2017-08-12 01:35 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：“你们派出的检察官为海军护航任务提供了优质法律保障服务，尤其是在首次处置海盗犯罪问题过程中展示了过硬的专业素质和顽强的战斗作风……”这是一封执行亚丁湾索马里海域护航任务的海军第25批护航编队发给军事检察机关的感谢信，虽然只有寥寥数语，背后却饱含着军事检察官在海外208个日夜付出的辛劳和汗水。 20。。。

【环球网综合报道】据日本《现代日刊》杂志7月20日报道，报道，安倍政府预计将再次增加防卫费，日本防卫省2018年度预算再次超过5万亿日元。自从安倍再次当选日本首相后，日本防卫费用6年连续增加，预计2018年预算费用将达史上最高。

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不过，日本军事记者世良光弘表示，因为朝鲜核与导弹研发等国际环境的变化，才导致日本防卫费用的增加。但仔细调查之后发现，每年都会购入一些价格昂贵以及不必要的军事设备。这是因为日本为了缩小美国对日贸易赤字而购入美国军事装备。

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7月在德国汉堡举行的美日首脑会谈中，特朗普再次指出美日贸易的不平衡，甚至似乎有强制要求安倍政府买入战机的场面。特朗普强制要求购买可能会导致今后日本防卫费用越来越高。 内容来自进入日本

在日本防卫省2018年度预算中，为了加强弹道导弹防御系统(BMD)，预计增加岸基宙斯盾反导系统的研究费用。一旦通过预算，覆盖全日本的两个防导系统大概花费1600亿日元。

同时，新型“鱼鹰”运输机的费用也包含在2018年度预算内。最近有人指出“鱼鹰”运输机的防卫能力存在问题。

日本防卫相关人士指出，“一同飞行的机型，如果是直升机的话太慢，，是战机的话又太快。且似乎有在鱼鹰运输机外部加装导弹装备的计划。如果安装导弹装备的话，每一架的价格将是原来的两倍，大概4亿日元左右”。

从上空就可以攻击地面敌人的空对地导弹系统也包含在2018年的年度预算中。

世良光弘认为，“飞行速度超过3马赫的反舰导弹ASM-3和射程大概300千米的对地・对舰导弹JSM的相关费用已经计算在内。今后，至关重要的是JSM。JSM配备新型隐形战机，射程远，能够摧毁朝鲜导弹”。

日本防卫省在2018年还预计将购入每年都颇有微词的美国水陆两用装甲车AAV7。

世良光弘认为，老式AAV7最大时速13km/h，速度慢，毫无益处。最终购入52辆，每辆花费7亿日元，这是一种对税收的浪费。

《现代日刊》杂志表示，因为特朗普，就违反宪法购入不需要的军事设备，这是极其荒谬的。(实习编译：邵秀秀 审稿：王欢)

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