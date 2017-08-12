当前位置：进入日本-> 军事-> 军事动态-> 辽宁舰穿越宫古海峡舰机起飞 日本战机急升空

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辽宁舰穿越宫古海峡舰机起飞 日本战机急升空

时间:2017-08-12 22:40来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日本防卫费将创史上最高 军事专家：有些设备贵且没用途介绍：【环球网综合报道】据日本《现代日刊》杂志7月20日报道，报道，安倍政府预计将再次增加防卫费，日本防卫省2018年度预算再次超过5万亿日元。自从安倍再次当选日本首相后，日本防卫费用6年连续增加，预计2018年预算费用将达史上最高。 不过，日本军事记者世良光弘表示，因为朝鲜核与导弹研发等国际环境的变化。。。

　　

第1页 :中国航母穿越宫古海峡

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    [提要]　　日本防卫省25日晚发布消息称，他们观测到由辽宁舰带队的中国航母编队当天通过冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡赴西太平洋，不仅如此，他们还目睹舰载预警直升机“在距离宫古岛领空约10公里处”起飞，日本航空自卫队战机随后紧急升空应对。

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    资料图：中国海军“辽宁号”航母编队今通过宫古海峡进入西太平洋，进行远海训练。

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    　　辽宁舰在远海的第一次亮相无疑令一些国家深受震动。新加坡《联合早报》和美联社25日称，辽宁舰航母编队首次出现在东海中部水域，但并未侵犯日本海域。日本自卫队预计，该航母编队将经由宫古水道穿出第一岛链，航经台湾东部海域，再由巴士海峡进入南海。资料图：辽宁舰穿越宫古海峡舰机起飞。

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    　　环球时报综合报道：日本防卫省25日晚发布消息称，他们观测到由辽宁舰带队的中国航母编队当天通过冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡赴西太平洋，不仅如此，他们还目睹舰载预警直升机“在距离宫古岛领空约10公里处”起飞，日本航空自卫队战机随后紧急升空应对。中国航母编队的蓝水首航引发世界范围内的高度关注。日本《朝日新闻》称，中国此行的目的是“突破由日本和台湾等连接成的第一岛链”。

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    　　据日本NHK电视台25日报道，中国航母在东海公海上航行，这让“第一次目击中国航母编队的海上自卫队非常紧张”。防卫省一直在不断确认有关情况。报道称，24日下午4时左右，日本海上自卫队护卫舰发现在东海公海上，辽宁舰正在向东航行，其周边还有7艘导弹驱逐舰和后备物资补给舰。中国海军在24日晚上宣布，辽宁舰率领的海上舰队将在西太平洋进行远洋训练。防卫省25日凌晨表示：“我们知晓中国国防部已公布航母编队在东海海空域开展了训练和试验任务。”“24日晚，自卫队确认中国的航空母舰上没有战机升空的迹象。” 内容来自进入日本

    　　到了25日晚，日本防卫省宣称此前在东海航行的中国航母编队当天上午10时左右已经通过宫古海峡进入西太平洋。通过该海峡的“包括辽宁舰在内的总计6艘”。25日下午，，舰载预警直升机从“与辽宁舰一同航行的护卫舰上”起飞，接近宫古岛领空约10公里处，日本航空自卫队的战斗机紧急升空应对。此前，日本时事通讯社就称，虽然此次赴西太平洋的航路不明，但是中国海军和空军近年常常通过钓鱼岛附近的宫古海峡进出西太平洋。 copyright 进入日本

    　　延伸阅读：

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    　　中国空军环绕台湾外海 反向通过宫古海峡返航 进入日本网（www.wokou.net.cn）

    　　中国六架军机飞越宫古海峡 日本战机紧急升空

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    后文洛克希德正为日本提供改进F导读：洛克希德正为日本提供改进F-35战斗机 2017-07-26 09:48 国防科技信息网 核心提示：英国正在将流星与F-35进行整合，但美国战机则不允许携带超过4枚远距空空弹，并且没有装备短距空空弹的空间。洛克希德•马丁公司认为可以通过外挂油箱来增加F-35的航程，这一想法可能偏保守，并且存在隐藏。。。
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