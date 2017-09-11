当前位置：进入日本-> 科技-> 核能核电-> 核危机对日本民生经济影响（农业 I ）

核危机对日本民生经济影响（农业 I ）

时间: 2017-09-11 16:06 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

作者：fleurrriste

民生经济影响 - 农业 I

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在讨论日本将来安全形势的时候，我在那里犹豫了很久究竟应该怎样阐明才好。首先是哪些区域将是日本未来可能长期禁止食品生产的土地？根据以上的分析，我个人认为可能差不多就是30公里疏散区的样子，姑且用全福岛县来代替。由于昨日的新闻同时说到在辐射量超过食品卫生法放射物标准值的地区，日本将限制稻米的种植，可见对稻米的区域将要扩大。但是究竟能够扩大到哪里去呢？说实话要扩大也很难，因为除北海道以外就属福岛周边各县稻米产量最高。我姑且算是和福岛所有接壤的土地，也就是群马县、栃木县、茨城县、宫城县、山形县、新潟县。这不太可能是实际的圈子，但是至少是污染比较严重的范围。而哪些土地，在形势一直恶化的情况下，可能受到实质性污染，为日本将来的的畸形新生儿及癌症做出贡献？参考中国最新扩大的限制进口范围，并加入北海道，暂定一下地区：长野县、山梨县、琦玉县、东京都、神奈川县、千叶县、岩手县、秋田县、青森县、北海道县。以下讨论将在这些范围圈的基础上展开。

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囿于土地的短缺，日本始终是一个食品净进口国，没有可能达到食品完全自给。那针对这种情况日本该怎么办呢？他们采取的战略就是大力发展人类的必需食品，而大量进口非必需的食品，通过这种办法提高“核心食物”的自给率，以保障食品供应的稳定性。以下是自给率比较高的食品以及其自给率：大米95%，甘薯96%，马铃薯76%，蔬菜82%，海藻71%，动物油脂74%，鸡肉70%，鸡蛋96%，乳制品70%。以下是自给率特别低的食品以及其自给率：小麦14%，大麦10%，其他谷物0%，豆类9%，油脂类13%，植物油脂3%。（鱼类贝类也只有53%，比想象的少），其他肉类水果大多在40%~60%之间。这样来看，日本食品的安全形势并不是那么糟。

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我们先来看一下日本个各都道府县的耕地面积和个农作物面积： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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一看就会发现十分头大，由于日本大多都市圈集中在西日本，粮食的主要产地大多集中在东日本，除熊本县和鹿儿岛县以外，日本所有大于100,000公顷耕地面积的州县都在影响范围内。A区总耕地面积占全国3.3%，B区20.9%,C区64.2%。A区稻田面积占全国4.2%，B区27.8%,C区56.7%。A区田地面积占全国2.1%，B区12.8%,C区73.2%。

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所以本次核危机如果不能够短期妥善解决，进而达到大面积污染土地的程度，事情将会变得十分麻烦。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

其中要注意的是北海道，北海道作为日本的大粮仓，各类产品占全国食品生产的比重都比较大。目前为止辐射似乎并没有太多波及到该地区，但是随着夏日的临近，如果核辐射继续排放，风向将越来越偏北，到那时候就不太好说了。那日本人未来的路将陷入两难境地：

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要么大力洗脑说什么食品都大丈夫没问题，全民食用带辐射食品，闭眼不考虑对后代的祸害和医疗的沉重负担； 日本最新动态-www.wokou.net.cn

要么顾及食品安全，缴械投降大量依赖进口，处处受制于国际形势，成为金融大鳄国际炒家的待宰羔羊。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

是否有可能在西日本开垦更多的耕地？看上面的耕地利用率，就会发现大部分耕地几乎处于满负荷情况，甚至有超负荷的，土地资源的限制在那里，再开发也挖掘不出多少。另一个可能性是更多地拓展海外土地，在非洲种更多粮食，或暗地里操作诸如引进杂交水稻或者转基因技术之类的，这个稍好一点。对于一个1.3亿人口，在世界上颇有影响力，对手环俟的国家，如果选择第二种情况，几乎就等同拱手送出日本的部分主权，对外无以立国。对内则可以想见类似于福岛这样以农业为主的地区将无以为生，天灾人祸之后继以社会动荡，也依然是日本政府无法承受的。所以说，日本政府的选择恐怕只有第一项。现在已经有很多迹象可以表明了：在各国收紧对日本食品进口的限制的同时，4月8日日本内阁官房长官枝野幸男说，福岛县7个市镇生产的鲜牛奶以及群马县种植的菠菜等蔬菜在满足当局订出的条件后，将会解除销售禁令。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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