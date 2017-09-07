当前位置：进入日本-> 经济-> 国际贸易-> 日元贬值为何没带动日本出口？

日元贬值为何没带动日本出口？

时间: 2017-09-07 14:31 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

日元汇率持续走低，此前甚至已降至1美元兑109日元左右，重新回到2008年秋季雷曼危机前的水平。一般而言，日元贬值将会推动日本企业提高出口竞争力，但今年1～8月日本出口额仅为约46.9万亿日元，不到雷曼危机前同期(2007年1～8月)的90%。即使借助日元贬值东风，日本出口复苏脚步依然缓慢，原因何在呢？



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雷曼危机后日元长期持续升值基调，转为日元贬值是在2012年秋季。在过去约2年时间后，日元对美元汇率下降了约30%。与2005年1月～2007年6月的上一轮日元贬值局面的降幅(约20%)相比，此次日元贬值更加迅速。如果日元贬值，日本企业就可以在出口目的地下调外币计价价格，形成事实上的降价销售，从而扩大出口。实际上，从2005年4月至2008年3月，剔除物价波动影响后，季度实际出口额(经季节性因素调整后)持续保持同比增长。但是，今年8月的实际出口额却同比下降了0.2%，按季度计算，截至4～6月已连续2个季度出现下降。日本出口低迷的原因大体上两个。其一是此前一直拉动日本出口的汽车和电子产业的结构性变化。日本各汽车企业由于受雷曼危机后罕见的日元升值的推动，已将生产基地转移到海外。这一影响很快呈现，2013年汽车出口数量与2007年相比减少了近30%，趋势一直持续至目前。今年1～7月，日元贬值推动日本汽车出口额比上年同期增长5.1%，但出口量却减少了1.4%。

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日本转为海外生产的主要是普通车型，而出口主力已变为高档车，这也是日本出口数量增长乏力的原因之一。丰田的海外生产比例预计将由2008年的约44%提高到2015年的约65%。通过对丰田的走访调查来推算高档车雷克萨斯占出口量的比率，可以发现已由2007年的15%提高到2014年1～7月的23%。高档车为了保持品牌价值，即使在日元贬值的情况下，很多时候也不会在海外市场降价。由于日元贬值和海外货币升值，出口企业的盈利将增加，但出口数量却难以增长。据8月日本银行(央行)的一项统计数据，以合同货币计算的运输设备出口物价相比2012年12月仅下降了1.7%。而在上次日元贬值顶峰时期的2007年6月，，运输设备出口物价相比2005年1月下降了2.7%。日本电视和手机等电子产品的出口额从2007年至2013年减少了30%。与汽车行业不同，海外生产比例基本没有改变。日本综合研究所分析师山田久指出，“日本企业的竞争力下降是主要原因”。在电子产品领域，出口零部件、进口成品的趋势正在加强。在电视、手机和个人电脑等“信息通信机械工业”的日本国内供货量中，进口产品比率在2014年4～6月已经达到约50%。相比2009年的约24%膨胀了1倍多。日本手机2013年的净进口额为1.6万亿日元，达到2007年的8倍以上。日本出口复苏缓慢的另一个原因是全球需求复苏势头疲软。据国际货币基金组织(IMF)统计显示，全球经济增长率2007年为5.3%，而2014年将仅为3.4%。美国进口额自2012年至今基本持平。部分观点认为，随着页岩气的开采，制造业开始回归美国国内，美国进口已变得难以增长。对于日本来说，如果与中国并驾齐驱的出口目的地美国的进口无法增长，即使迎来日元贬值，日本出口也将难以增加。本文作者为日本经济新闻(中文版：日经中文网)记者 森本学、杉本耕太郎(文章来源：日经中文网)

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