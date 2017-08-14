当前位置：进入日本-> 经济-> 国际贸易-> 商务部服贸司负责人谈2017年1

商务部服贸司负责人谈2017年1

时间: 2017-08-14 02:45 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：出口环比降幅扩大 日本5月份出口同比下降2.7%，显着低于上月值的5.1%，也低于市场预期值-1.3%；环比下降7.6%，连续两个月显着负增长。分地区看，对大洋洲、中南美洲及非洲的出口出现了两位数的下降，对亚洲、北美、东欧的出口降幅也大于整体水平；对西欧及中东的出口增速仍保持了两位数的正增长。分商。。。

7月4日，商务部服贸司负责人就2017年1-5月我国服务进出口情况发表谈话。 copyright 进入日本

2017年1-5月我国服务进出口稳中向好，进出口总额18246.3亿元人民币，同比增长9.2%。其中，出口5679.4亿元，增长4.6%；进口12566.9亿元，增长11.5%；逆差6887.5亿元。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

商务部服贸司负责人指出，2017年1-5月，我国服务进出口呈现出以下特点：

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一是服务进出口稳中向好，5月当月增幅达到14.1%。5月当月，我国服务进出口额3788.7亿元人民币，同比增长14.1%，较上月提高9.1个百分点。其中，出口1145.9亿元，增长7.2%，较上月提高4.4个百分点；进口2642.8亿元，增长17.4%，较上月提高11.4个百分点。

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二是新兴领域出口增速明显加快。1-5月，新兴领域服务出口累计2845.5亿元，同比增长9.4%，高于整体增速4.8个百分点，占服务出口比重为50.1%，同比提升2.2个百分点。其中，电信计算机和信息服务出口779.2亿元，同比增长9.4%，5月当月出口169.1亿元，由4月的同比下降6.4%转为增长32.6%。知识产权使用费出口119.7亿元，同比增长423%，继续延续高速增长态势。

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三是技术等新兴领域进口增长较快。1-5月，除保险和金融外，我国其他新兴领域进口均保持正增长。其中，电信计算机和信息服务进口517.7亿元，同比增长77%；技术和知识产权使用费合计1109.7亿元，同比增长20.1%。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

四是运输和旅游服务进出口前五个月均保持正增长。1-5月，我国传统服务进出口合计12489.4亿元，同比增长8.6%。运输和旅行前五个月各月均保持正增长，其中运输服务前五个月的增速均在两位数以上。 进入日本，www.wokou.net.cn

五是服务进出口逆差规模进一步扩大。1-5月，我国服务进出口逆差6887.5亿元，同比扩大17.9%。逆差主要集中于旅行、运输和知识产权使用费三大行业，，而专业管理和咨询服务、电信计算机和信息服务和加工服务成为主要的顺差贡献领域。

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